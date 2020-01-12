دراسة: إدمانك للهاتف وإهمال رضيعك يؤثر على مخه

تحرير:فيروز ياسر ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

إهمال الأطفال

يحتاج الأطفال منذ الولادة إلى الرعاية والاهتمام، ولكن آباء الأجيال الحالية ليسوا على دراية كاملة بالتربية السليمة، وأشار بحث علمي جديد إلى أن الآباء المدمنين للهواتف الذكية ولا يقضون وقتا مع أطفالهم للتحدث إليهم يمكن أن يجعل دماغ هؤلاء الأطفال أصغر، حيث وجد العلماء أن حجم المخ أصغر بنسبة 8.6%. وبخلاف التغذية الخاطئة في كثير من الأحيان، فإن ترك الأطفال الرضع وما هم أكبر قليلا دون التفاعل معهم يؤذي عقلهم في مرحلة البلوغ، فهذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر تأثيرها الصارخ على حجم المخ في مرحلة البلوغ.

وكشف العلماء عن المناطق التي تأثرت بإهمال الآباء لاطفالهم والتي ترتبط بوظائف مثل التنظيم والدافع وتكامل المعلومات والذاكرة، لذا يعتقد العلماء أن المأساة الإنسانية يمكن أن تكشف عن نتائج مقلقة حول عواقب الإهمال أثناء الطفولة. هناك بعض الأطفال الذين عانوا من الحرمان الشديد في مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى