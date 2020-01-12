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دراسة: إدمانك للهاتف وإهمال رضيعك يؤثر على مخه

تحرير:فيروز ياسر ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
إهمال الأطفال
إهمال الأطفال
يحتاج الأطفال منذ الولادة إلى الرعاية والاهتمام، ولكن آباء الأجيال الحالية ليسوا على دراية كاملة بالتربية السليمة، وأشار بحث علمي جديد إلى أن الآباء المدمنين للهواتف الذكية ولا يقضون وقتا مع أطفالهم للتحدث إليهم يمكن أن يجعل دماغ هؤلاء الأطفال أصغر، حيث وجد العلماء أن حجم المخ أصغر بنسبة 8.6%. وبخلاف التغذية الخاطئة في كثير من الأحيان، فإن ترك الأطفال الرضع وما هم أكبر قليلا دون التفاعل معهم يؤذي عقلهم في مرحلة البلوغ، فهذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر تأثيرها الصارخ على حجم المخ في مرحلة البلوغ.
وكشف العلماء عن المناطق التي تأثرت بإهمال الآباء لاطفالهم والتي ترتبط بوظائف مثل التنظيم والدافع وتكامل المعلومات والذاكرة، لذا يعتقد العلماء أن المأساة الإنسانية يمكن أن تكشف عن نتائج مقلقة حول عواقب الإهمال أثناء الطفولة. هناك بعض الأطفال الذين عانوا من الحرمان الشديد في مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى
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زيت بذور القرع.. يحافظ على البشرة ويكافح حب الشباب

يعتبر حب الشباب من المشكلات الجلدية، التي تواجه العديد من الأشخاص، وخاصة في مرحلة المراهقة، لذا ينصح بشراء منتجات تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات والبكتيريا المسببة لهذه الحبوب، وعلى الجانب الآخر، يميل البعض إلى استخدام المكونات الطبيعية، مثل استخدام خل التفاح، لأنه يساعد على مكافحة البكتيريا، ويقلل من الالتهاب الناتج عن زيادة الحبوب، كما يعتبر ماسك العسل والقرفة أكثرها فاعلية، لأنه يطهر البشرة ويرطبها، ولكن هل تعلم أن زيت القرع فعال أيضًا؟ نقلا عن "healthline".
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«بديل المسكنات».. حضر هذا الزيت لتخفيف الآلام

عندما تهاجمك آلام العضلات، فأول شيء تقوم به هو الحصول على الأيبوبروفين -دواء لاستيرويدي مضاد للالتهاب يسوق بشكل كبير تحت أسماء تجارية مختلفة مثل بروفين- وبينما يمكن الحصول على بعض الأدوية بدون وصفة طبية حيث أصبح هذا الأمر صناعة ضخمة، فيمكن أيضا التركيز على العلامات المنزلية، ولكن في الحقيقة غير واضح الآثار الجانبية لها. ومن المعروف عن الأيبوبروفين أن له آثارا جانبية قصيرة المدى، مثل عسر الهضم، وحرقة في المعدة، ضيق التنفس، وآلام الصدر بالإضافة إلى القيء.
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دراسة: الفوضى تؤثر على صحتك العقلية

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كان النظام الغذائي النباتي متربعا على عرش الأنظمة الغذائية في عام 2019، وبالرغم من الدراسات الكثيرة التي كشفت تأثيره السلبي على الصحة، لكن كان هناك دراسات أخرى تدعمه من أجل الحفاظ على صحة الأشخاص والكوكب. ولم يكن النظام النباتي الوحيد الذي شغل عقول المستهلكين، حيث انتشرت الأنظمة الغذائية التي لديها القدرة على فقدان الوزن والحصول على سعرات حرارية أقل، ولكن لكل شيء آثار إيجابية وسلبية، فكان لا بد من التركيز على جميعها، كما هناك تنبؤات مختلفة لأنظمة غذائية وأطعمة فعالة في عام 2020.
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بثور الأذن تسبب الألم.. ما أسباب ظهورها وطرق علاجها؟

البثور لا تهاجم الوجه فقط، لكنها قد تصل إلى الأذنين، فقد تستيقظ في أحد الأيام تنتابك الحكة خارج الأذن، وبشكل متكرر، وغالبا لا تعرف السبب، وعموما فإن الاضطرابات الهرمونية سبب رئيس في وجود بثور الأذن. عليك معرفة أن التغيرات الهرمونية التي تحدث في مرحلة البلوغ تسبب ظهور البثور على الرقبة والوجه والصدر وحتى الظهر، وغالبا ما تشعر بالألم وعدم الارتياح، وقد تحدث بثور الأذن نتيجة زيادة الدهون في تلك المنطقة، لذا سيكون عليك معرفة أسباب وجودها وطرق علاجها حسبما ذكر موقع Boldsky.com.
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