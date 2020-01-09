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دراسة: الرياضة تقلل خطر الإصابة بـ7 أنواع من السرطان

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
أهمية الرياضة
أهمية الرياضة
من المؤكد أن التمرينات الرياضية أصبحت جزء من حياتنا، تمنحك العديد من الفوائد، وتجعلك قادرًا على القيام بأعمالك اليومية مهما تقدم العمر، كما أنها تقيك من عدة أمراض خطيرة مثل السرطان والسمنة، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال المشي والركض وحمل الأوزان الثقيلة من أكثر الأنواع المشهورة، على الجانب الآخر، مازال توجد فئة تفضل الكسل والنوم لساعات أكثر من المعدل الطبيعي، لذا يجب النظر فيما قاله الأطباء، وذلك نقلأ عن موقع "timesofindia".
هناك عدد لا يحصى من المزايا الصحية لممارسة الرياضة بانتظام، كما تشير دراسة حديثة إلى أن الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، فأظهرت دراسة شملت تسع تجارب على مجموعة كبيرة من الأشخاص، انخفاض خطر الإصابة بسبعة أنواع من السرطانات، عند الممارسة المنتظمة للنشاط البدني أثناء
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علامات-الخرف-قبل-فقدان-الذاكرة

"غلق العين" يساعد على التحفيز من الذاكرة بنسبة 23%

التقدم بالعمر أمر لا مفر منه، ويعتبر فقدان الذاكرة من أكثر الأشياء المزعجة عند بلوغ مرحلة الشيخوخة، ينصح بعض الأطباء بممارسة الرياضة بانتظام، مع تناول الأطعمة التي تحفز من الذاكرة، على سبيل المثال الليمون والمكسرات والشوكولاتة والسبانخ والتفاح والمأكولات البحرية والبيض، ولكن كل هذه الأشياء قد يكون تأثيرها مؤقت أو بسيط، كشف الأطباء عن بعض الحيل، التي تتميز بقدرتها على التعزيز من الذاكرة بنسبة تصل إلى 23%، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
جونسون

دراسة: استخدام بودرة التلك لا يسبب سرطان المبيض

خلال السنوات القليلة الماضية انتشرت العديد من الأقاويل والأبحاث التي تكشف عن أن بودرة التلك تسبب الأمراض الخبيثة، ولكن وفقا لدراسة حديثة، فإن استخدام هذا النوع من البودرة لا يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المبيض. حدث خلاف بين استخدام هذه البودرة منذ عام 1970، بعد اكتشاف إنها تحتوي على الأسبست المعروف عنه إنه مسببا للأمراض، ولكن باستعراض 4 دراسات أمريكية على ربع مليون امرأة تم الكشف حاليا عن عدم وجود ارتباط خطير بين بودرة التلك والسرطان، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
مشكلات-مرضية-تصيب-المرأة

الشيزوفرينيا وضغط الدم|7 أمراض شائعة بين جيل الألفية

في الآونة الأخيرة ازدادت بعض الأمراض، وأصبحت شائعة بشكل كبير، فيقول الخبراء أن جيل الألفية أو كما يعرف بـ"جيل واي"- وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين ولدوا بين منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات- تعرضول لعديد من الأمراض، التي أصبحت منتشرة بينهم بشكل كبير، على سبيل المثال مرض السكري من النوع الثاني، والاضطرابات الناتجة عن التناول المستمر للتبغ، والمعدلات العالية من الكوليسترول الضار، والحالات الذهانية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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اليوجا

اليوجا مفيدة للصغار.. تحافظ على القلب وتعزز المناعة

الرياضة بمختلف أنواعها ليست مفيدة فقط للبالغين، فهي أيضًا تقدم العديد من الفوائد للصغار، فبعض أنواع الرياضات تساعد على تنمية المهارات العقلية للطفل، إضافة إلى خلق قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة، تحدثنا كثيرًا عن اليوجا وأهميتها، ولكن هل تعلم أنها مهمة أيضًا للأطفال؟ تساعد على تعلم المرونة والوعي، مع التعزيز من الجهاز المناعي، وعلى الجانب الآخر تعلم الأطفال بعض الصفات الهامة، مثل احترام الذات وزيادة الانتباه والتركيز، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
عصير الخيار

مكافحة السرطان وآلام المفاصل| فوائد عصير الخيار

تحتل الخضراوات مكانة كبيرة في الأنظمة الغذائية، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتعزز من صحة الجهاز الهضمي، بجانب الفوائد الأخرى التي تمدُّ الجسم بها، على سبيل المثال الخيار من أكثر الأطعمة التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، يحتوي على نسبة معقولة من الماء، ويعمل على ترطيب الجسم، إضافة إلى أنه يساعد في فقدان الوزن، ويمكن استهلاكه كاسناك صحي، ولكن هل تعلم أن عصير الخيار متعدد الفوائد أيضًا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "stylecraze".
الطعام كالدواء

الديتوكس و البروبيوتيك| تريندات انتشرت في العشرينات

مع انتشار الوعي باللياقة البندية وأهميتها، بجانب الحفاظ على الصحة بشكل عام، انشرت بعض المصطلحات التي أصبحت كتريند منذ الأعوام الماضية، وستكمل معنا في عام 2020، على سبيل المثال اشتهر "الديتوكس" بأهميته الكبيرة في التخلص من السموم بالجسم، التي يمكن أن ينتج عنها بعض الأمراض، إضافة إلى "بدائل منتجات الألبان"، حيث قام خبراء التغذية بالبحث في بدائل صحية مثل لبن الصويا ولبن جوز الهند، إضافة إلى لبن الجمل الذي يعتبر أحد المنتجات الصحية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
اطعمة خالية من الجلوتين

الزيوت والبروتينات.. أطعمة خالية من الجلوتين

أصبح فقدان الوزن مثل هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث حول الأنظمة الغذائية المناسبة مع طبيعة الجسم، على سبيل المثال نظام الكيتو من أكثر الخطط الفعالة لفقدان الوزن، بدون أي آثار جانبية، كما يوجد نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول الأطعمة التقليدية، إضافة إلى نظام غذائي خالي من الجلوتين، ولكي يكون نظام صحي متكامل، يوصي الخبراء بتناول بعض من الأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه، ومنتجات الألبان، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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