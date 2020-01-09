دراسة: الرياضة تقلل خطر الإصابة بـ7 أنواع من السرطان

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

أهمية الرياضة

من المؤكد أن التمرينات الرياضية أصبحت جزء من حياتنا، تمنحك العديد من الفوائد، وتجعلك قادرًا على القيام بأعمالك اليومية مهما تقدم العمر، كما أنها تقيك من عدة أمراض خطيرة مثل السرطان والسمنة، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال المشي والركض وحمل الأوزان الثقيلة من أكثر الأنواع المشهورة، على الجانب الآخر، مازال توجد فئة تفضل الكسل والنوم لساعات أكثر من المعدل الطبيعي، لذا يجب النظر فيما قاله الأطباء، وذلك نقلأ عن موقع "timesofindia".

هناك عدد لا يحصى من المزايا الصحية لممارسة الرياضة بانتظام، كما تشير دراسة حديثة إلى أن الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، فأظهرت دراسة شملت تسع تجارب على مجموعة كبيرة من الأشخاص، انخفاض خطر الإصابة بسبعة أنواع من السرطانات، عند الممارسة المنتظمة للنشاط البدني أثناء