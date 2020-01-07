سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

اتصالات مصر تكشف عن باقات للشباب باسم «دماغ تانية»

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات
أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات
أعلنت شركة اتصالات مصر عن إطلاق باقات جديدة لنظام دماغ تانية المتميز الذي يتيح لعملائها مميزات مختلفة لتفصيل الباقة حسب الاستخدام او الميزانية تحت شعار " فصل باقتك وانت ودماغك". الجديد في باقة دماغ تانية من اتصالات هو التعاون الفريد من نوعه والذي يأتي لأول مرة فى الشرق الأوسط، حيث اتفقت اتصالات مع تطبيق تيك توك وهو التطبيق الاجتماعي الأكبر للموسيقى والفيديو على الصعيد العالمي على إطلاق أول باقة من نوعها مخصصة لمستخدمي التطبيق، حيث تأتى باقة "دماغ تانية" المخصصة للتطبيق بأحسن سعر في مصر للاستمتاع بخدمات الإنترنت السريع.
كما أعلنت اتصالات عن مسابقة تمنح المستخدمين فرصة للفوز بهواتف ذكية، حيث يقوم المستخدمون بتصوير مقطع فيديو قصير باستخدام الصوت الأصلي لأغنية اتصالات الجديدة "ده ولا ده" وتفوز أفضل المقاطع بالجوائز المخصصة.  حيث تأتى الباقة الجديدة ب7 جنيه وتمنح العميل 1 جيجا بايت للاستفادة من التطبيق.وقال المهندس
اقرأ المزيد
دولار

الاحتياطي الأجنبي يصل 45.42 مليار دولار في ديسمبر

قال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول من 45.354 مليار في نوفمبر. وزادت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير بعد أن تبنت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016. وتنمو الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أقل منذ صيف 2018. وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع خلال عام 2019 بنحو 2.9 مليار دولار بنسبة 6.7% مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2018.
المهندس- عادل- حامد

"المصرية للاتصالات" الراعي الرئيسي لجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019

أعلنت الشركة "المصرية للاتصالات" عن رعايتها لحفل "جوائز الكاف-بيك الباتروس 2019" لاختيار الأفضل في إفريقيا وذلك بالتعاون مع شركة "استادات" و مجموعة "بيك الباتروس"، ويعد هذا الحدث الذي تستضيفه مصر لأول مرة بمدينة الغردقة أحد أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، حيث يقام لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، وأفضل لاعبة، وأفضل لاعب ناشئ، وأفضل مدرب محلي، وأفضل منتخب، وأفضل لاعب محلي، وأفضل فريق في القارة السمراء، وأفضل منتخب، وأفضل مدرب لمنتخب، وأفضل رئيس اتحاد.
اورانج والعاصمة الإدارية

بـ135 مليون دولار.. العاصمة الإدارية تختار "اورنچ" لإنشاء مركز البيانات

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عقد اتفاقية مع شركة "اورنچ مصر" لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات الحوسبة السحابية الخاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. قام بتوقيع الاتفاقية اللواء مهندس محمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية وهشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ لقطاع التسويق والمبيعات لكبرى عملاء الشركات وذلك في حضور اللواء احمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه والملحق الاقتصادي الفرنسي جيروم باكونين ومسئولي الشركتين وعدد من الصحفيين والاعلاميين.
بورصة

البورصة تبدأ جلسات الأسبوع بخسائر 28 مليار جنيه

تراجع كبير شهدته مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الأحد، التي شهدت تراجعات حادة في أسعار الأسهم، وسط اتجاه المصريين نحو البيع، وذلك في أول جلسة بعد اشتعال التوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.43%، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13283 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثميرين المصريين، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.77%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.79%.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيد- الرئيس -يتفقد -جناح -اتصالات- مصر (1)

«اتصالات مصر» تؤكد صدارتها لأفضل بيئة عمل للعاملين

قامت شركة اتصالات مصر برعاية ملتقي Tech Fuze الذي أقيم تحت شعار "معا نحو تكنولوجيا المستقبل"، وذلك بحضور نحو 10 آلاف خبير في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، ما ساهم في توفير فرصة مناسبة للشركة لتدعيم صفوفها بكوادر جديدة ومتميزة، وقالت داليا الجزيري الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بشركة اتصالات مصر: "حينما قررنا رعاية هذا الحدث الكبير كان لعدة أهداف في مقدمتها التعرف على مزيد من الكوادر المتميزة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، ومن ثم استقطابهم للعمل معنا، وذلك من منطلق أن تقديم أفضل خدمة للعميل يجب أن تخرج من بيئة عمل متميزة وموظفين أكفاء".
حازم متولي - يتسلم جائزة تليكوم ريفيو

اتصالات مصر تفوز بجائزة أفضل مشغل للاتصالات بإفريقيا

تتويجًا لجهودها على مدار 12 عاما في تقديم أفضل خدمة لعملائها، فازت شركة «اتصالات مصر» بجائزة «أفضل مشغل اتصالات في القارة الإفريقية»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة «تيليكوم ريفيو» لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نسختها الـ 13، وتأتي الجائزة تقديرا لجهود شركة اتصالات مصر الدائمة والمستمرة في تعزيز وتحسين آدائها، والتي وصلت إلى بناء ونشر واحدة من أقوى شبكات الاتصالات في مصر وإفريقيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]