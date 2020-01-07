اتصالات مصر تكشف عن باقات للشباب باسم «دماغ تانية»

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات

أعلنت شركة اتصالات مصر عن إطلاق باقات جديدة لنظام دماغ تانية المتميز الذي يتيح لعملائها مميزات مختلفة لتفصيل الباقة حسب الاستخدام او الميزانية تحت شعار " فصل باقتك وانت ودماغك". الجديد في باقة دماغ تانية من اتصالات هو التعاون الفريد من نوعه والذي يأتي لأول مرة فى الشرق الأوسط، حيث اتفقت اتصالات مع تطبيق تيك توك وهو التطبيق الاجتماعي الأكبر للموسيقى والفيديو على الصعيد العالمي على إطلاق أول باقة من نوعها مخصصة لمستخدمي التطبيق، حيث تأتى باقة "دماغ تانية" المخصصة للتطبيق بأحسن سعر في مصر للاستمتاع بخدمات الإنترنت السريع.

كما أعلنت اتصالات عن مسابقة تمنح المستخدمين فرصة للفوز بهواتف ذكية، حيث يقوم المستخدمون بتصوير مقطع فيديو قصير باستخدام الصوت الأصلي لأغنية اتصالات الجديدة "ده ولا ده" وتفوز أفضل المقاطع بالجوائز المخصصة. حيث تأتى الباقة الجديدة ب7 جنيه وتمنح العميل 1 جيجا بايت للاستفادة من التطبيق.وقال المهندس