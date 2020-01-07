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الجيش الليبي يُسيطر على منطقة «الوشكة» غرب سرت

تحرير:وكالات ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٧ م
الجيش الليبي_أرشيفية
الجيش الليبي_أرشيفية
واصلت ‏‎قوات «الجيش الوطني الليبي»، تقدمها باتجاه مدينة مصراتة، إذ سيطرت على منطقة الوشكة الواقعة غربي ‎سرت، فيما تحدثت وسائل إعلام، عن سيطرة قوات الجيش على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين بالإضافة إلى الوشكة، مشيرة إلى أن سلاح الجو التابع لـ«الجيش الوطني الليبي» شن ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات لقوات الوفاق في بوقرين ولحسون والبويرات، بحسب روسيا اليوم. وكانت بحرية الجيش الوطني الليبي قد سيطرت بالكامل، أمس الإثنين، على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، إذ قال مراسل العربية، إن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت
وأكد مراسل العربية على أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى، مشددًا على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، لافتًا إلى أن الجيش الليبي اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي، مشيرًا إلى أن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني
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سعيد قيس

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها للهجوم على ليبيا

قالت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد، أن تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس، جاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك لمقاتلة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات المتحالفة مع أنقرة، وفقًا لسكاي نيوز.
قاسم-سليمانى

50 قتيلا و213 مصابا ضحايا تشييع جثمان «قاسم سليماني»

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء إلى 50 قتيلا وأكثر من 213 مصابا في حالة حرجة. وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني، بينما شيع آلاف آخرون في العراق جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قُتل بصحبة سليماني إثر العملية الأمريكية في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
القوات-التركية

تونس ترفض عبور القوات التركية إلى ليبيا عبر حدودها

أعلنت المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية، رفض بلادها عبور القوات التركية إلى ليبيا عبر تونس. وقالت في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، الثلاثاء، إن «تونس رفضت طلبًا من أنقرة للسماح للقوات التركية بالعبور من تونس إلى ليبيا». ووافق البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
نبيل -القروي

حزب قلب تونس يرفض تشكيل الحكومة: «ليست مستقلة»

رفض حزب قلب تونس،اليوم الإثنين، التشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، ووصفها بأنها «حكومة كفاءات نهضوية»، جاء ذلك على لسان زعيم الحزب نبيل القروي، في حوار على قناة نسمة، قال فيه: «إن حزبه يرفض تشكيلة حكومة الجملي المقترحة»، مشيرا إلى أن هذه الحكومة «تعد حكومة كفاءات نهضوية وليست مستقلة»، لافتًا إلى أن التشكيلة الحالية لحكومة الحبيب الجملي لا تستجيب لمتطلبات المرحلة، مؤكدًا أن عدد الوزراء في حكومة الكفاءات ضخم، وأن خريطة الوزارات لا تستجيب لمتطلبات المرحلة.
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الجيش- الوطني -الليبي (2)

بحرية الجيش الليبي تسيطر على «ميناء سرت» شمال البلاد

سيطرت بحرية الجيش الوطني الليبي بالكامل، اليوم الإثنين، على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، إذ قال مراسل العربية، إن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت، مؤكدًا على أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى، مشددًا على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، لافتًا إلى أن الجيش الليبي اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي، وفقًا لما ذكرته العربية.
اردوغان (3)

الرئيس التركي يُعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».
الصادق- الغرياني (2)

مفتي حكومة الوفاق: التحالف مع تركيا شرعي لأنها دولة مسلمة

قال الدكتور الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، إن «التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولأنه لصد عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن».
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي: مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الوفاق بطرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، تراجع ميليشيات الوفاق بشكل واضح وأكثر من 20 قتيلا في صفوفهم بمحور صلاح الدين في طرابلس، وأكدت مصادر، أن الجيش الوطني الليبي أحرز تقدما، باتجاه منطقة أبو سليم جنوب طرابلس أمس الأربعاء، مضيفه أن طائرات سلاح الجو الليبي قصفت، مواقع تابعة للوفاق بطريق المطار جنوب طرابلس، إذ أوضح مقطع فيديو وصل للمصادر، والتقط من داخل إحدى طائرات سلاح الجو الليبي قصفها مواقع تابعة لميليشيا الوفاق بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.
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