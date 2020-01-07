الجيش الليبي يُسيطر على منطقة «الوشكة» غرب سرت

تحرير:وكالات ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٧ م

الجيش الليبي_أرشيفية

واصلت ‏‎قوات «الجيش الوطني الليبي»، تقدمها باتجاه مدينة مصراتة، إذ سيطرت على منطقة الوشكة الواقعة غربي ‎سرت، فيما تحدثت وسائل إعلام، عن سيطرة قوات الجيش على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين بالإضافة إلى الوشكة، مشيرة إلى أن سلاح الجو التابع لـ«الجيش الوطني الليبي» شن ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات لقوات الوفاق في بوقرين ولحسون والبويرات، بحسب روسيا اليوم. وكانت بحرية الجيش الوطني الليبي قد سيطرت بالكامل، أمس الإثنين، على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، إذ قال مراسل العربية، إن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت

وأكد مراسل العربية على أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى، مشددًا على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، لافتًا إلى أن الجيش الليبي اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي، مشيرًا إلى أن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني