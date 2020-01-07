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50 قتيلا و213 مصابا ضحايا تشييع جثمان «قاسم سليماني»

تحرير:وكالات ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م
قاسم سليماني_أرشيفية
قاسم سليماني_أرشيفية
ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء إلى 50 قتيلا وأكثر من 213 مصابا في حالة حرجة. وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني، بينما شيع آلاف آخرون في العراق جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قُتل بصحبة سليماني إثر العملية الأمريكية في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وهددت إيران، اليوم السبت، بالرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمس الجمعة في بغداد، عبر ميليشياتها في المنطقة.ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قوله: «منذ الليلة الماضية بدأنا برصد القواعد العسكرية
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سعيد قيس

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها للهجوم على ليبيا

قالت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد، أن تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس، جاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك لمقاتلة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات المتحالفة مع أنقرة، وفقًا لسكاي نيوز.
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي يُسيطر على منطقة «الوشكة» غرب سرت

واصلت ‏‎قوات «الجيش الوطني الليبي»، تقدمها باتجاه مدينة مصراتة، إذ سيطرت على منطقة الوشكة الواقعة غربي ‎سرت، فيما تحدثت وسائل إعلام، عن سيطرة قوات الجيش على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين بالإضافة إلى الوشكة، مشيرة إلى أن سلاح الجو التابع لـ«الجيش الوطني الليبي» شن ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات لقوات الوفاق في بوقرين ولحسون والبويرات، بحسب روسيا اليوم. وكانت بحرية الجيش الوطني الليبي قد سيطرت بالكامل، أمس الإثنين، على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، إذ قال مراسل العربية، إن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت
القوات-التركية

تونس ترفض عبور القوات التركية إلى ليبيا عبر حدودها

أعلنت المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية، رفض بلادها عبور القوات التركية إلى ليبيا عبر تونس. وقالت في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، الثلاثاء، إن «تونس رفضت طلبًا من أنقرة للسماح للقوات التركية بالعبور من تونس إلى ليبيا». ووافق البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
نبيل -القروي

حزب قلب تونس يرفض تشكيل الحكومة: «ليست مستقلة»

رفض حزب قلب تونس،اليوم الإثنين، التشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، ووصفها بأنها «حكومة كفاءات نهضوية»، جاء ذلك على لسان زعيم الحزب نبيل القروي، في حوار على قناة نسمة، قال فيه: «إن حزبه يرفض تشكيلة حكومة الجملي المقترحة»، مشيرا إلى أن هذه الحكومة «تعد حكومة كفاءات نهضوية وليست مستقلة»، لافتًا إلى أن التشكيلة الحالية لحكومة الحبيب الجملي لا تستجيب لمتطلبات المرحلة، مؤكدًا أن عدد الوزراء في حكومة الكفاءات ضخم، وأن خريطة الوزارات لا تستجيب لمتطلبات المرحلة.
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قاسم سليماني

ابنة «سليماني» لترامب: التشييع المليوني للشهداء رسالة واضحة

قالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا، مضيفة: «ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني». وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (3)

بومبيو عن استهداف قاسم سليماني: العالم بات أكثر أمنا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العالم بات أكثر أمنا اليوم، مشيرا إلى أنه لدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه في إشارة إلى استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة الماضية، إذ أضاف وزير الخارجية الأمريكي في حديث تلفزيوني: «تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص سليماني»، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووصلتها الرسالة بوضوح، وفقا لما ذكرته العربية.
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بسبب التوترات.. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إذ قال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان له اليوم السبت: «نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا»، مضيفًا: «سنواصل مراجعة الوضع»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
قاسم- سليمان (13)

بعد مقتل سليماني.. الأمريكيون ينقسمون ومخاوف من حرب

لا تزال تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث دخل سليماني للمرة الأخيرة دائرة الضوء، بعد مقتله فجر الجمعة في عملية أمريكية استهدفت سيارته التي كان يستقلها بالقرب من مطار في العاصمة العراقية بغداد. وقال الكونجرس الأمريكي "إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". حيث كان سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله.
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