50 قتيلا و213 مصابا ضحايا تشييع جثمان «قاسم سليماني»

تحرير:وكالات ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م

قاسم سليماني_أرشيفية

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء إلى 50 قتيلا وأكثر من 213 مصابا في حالة حرجة. وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني، بينما شيع آلاف آخرون في العراق جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قُتل بصحبة سليماني إثر العملية الأمريكية في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وهددت إيران، اليوم السبت، بالرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمس الجمعة في بغداد، عبر ميليشياتها في المنطقة.ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قوله: «منذ الليلة الماضية بدأنا برصد القواعد العسكرية