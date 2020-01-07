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أول صورة للفنانة نانسي عجرم وزوجها بعد إخلاء سبيله

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ م
نانسي عجرم واسرتها
نانسي عجرم واسرتها
نشرت الإعلامية اللبنانية دارين شاهين، على صفحتها الخاصة عبر «إنستجرام»، صورة تجمعها بالفنانة نانسي عجرم، وزوجها الدكتور فادي الهاشم، في أول ظهور له عقب إخلاء سبيله. كانت المدعية العامة في محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان، غادة عون، قررت اليوم إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على خلفية التحقيقات التي تجرى معه في مقتل سوري تسلل إلى منزلهما منذ أيام، إثر تبادل إطلاق نار بينهما.
المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قد اتخذت في وقت سابق، قرارًا بتوقيف «الهاشم» للتحقيق يوم الأحد الماضي لاستكمال التحقيق معه في ملابسات القضية. كان منزل الفنانة نانسي عجرم بحي "نيو سهيلة – كسروان" (محافظة جبل لبنان)، قد تعرض للسرقة، فجر الأحد الماضي، لدى تسلل
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غالية بن علي تغني من كلمات صلاح جاهين في «قولوا لها»

كشفت المطربة غالية بن علي عن تفاصيل أول ألبوم لها باللهجة المصرية، وكتبت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: "اكتشفت طيلة هذه السنوات أنني ألفت "أغنيات" باللهجة المصرية والدلع المصري وحتى الهلس المصري، ولذلك أصبح من الطبيعي أن ترى سنة 2020 إن شاء الله عملا مصريا من إنتاج مواطنة بلجيكية، بنت تونس، كانت ضيفة على مصر وأصبحت ابنتها.. بعنوان "قولوا لها"، وتابعت: "أعد اليوم 14 أغنية باللهجة المصرية كتبها شعراء مثل أحمد سلاموني، منتصر حجازي، صلاح جاهين، فؤاد حداد، مصطفى إبراهيم، وئام إسماعيل، رنا صبرا وحتى من كلماتي.
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«هذا قدر الله».. أصالة تعلن انفصالها عن طارق العريان

أعلنت الفنانة السورية أصالة، انفصالها نهائيًا عن المخرج طارق العريان، معلقة على صورة نشرتها برفقة طليقها، قائلة: «منتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيا عن والد أبنائي «آدم وعلي»، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، وذلك حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبه معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا،سأبقى دائما أصاله المخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه».
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كيف تضامن الفنانون مع «نانسي عجرم» بعد السطو المسلح؟

مازالت تداعيات حادث السرقة الذي تعرضت له الفنانة نانسي عجرم وعائلتها تلقي بظلالها ما بين التحقيقات وتضامن عدد كبير من نجوم الفن مع نانسي وزوجها الدكتور فادي الهاشم، الحادث وقع فجر اليوم الأحد عندما تسلل ملثم إلى الفيلا بحي "نيو سهيلة– كسروان" (محافظة جبل لبنان)، ولكنه فوجئ بزوجها فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسا في وجهه، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق، وحضرت قوات الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية للمعاينة اللازمة.
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نانسي-عجرم

كيف تضامن الفنانون مع «نانسي عجرم» بعد السطو المسلح؟

مازالت تداعيات حادث السرقة الذي تعرضت له الفنانة نانسي عجرم وعائلتها تلقي بظلالها ما بين التحقيقات وتضامن عدد كبير من نجوم الفن مع نانسي وزوجها الدكتور فادي الهاشم، الحادث وقع فجر اليوم الأحد عندما تسلل ملثم إلى الفيلا بحي "نيو سهيلة– كسروان" (محافظة جبل لبنان)، ولكنه فوجئ بزوجها فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسا في وجهه، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق، وحضرت قوات الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية للمعاينة اللازمة.
نانسى-عجرم-(2)

نانسي عجرم عن اقتحام لص منزلها: «أنا وعائلتي بخير»

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حادث السرقة الذي تعرضت له وعائلتها، اليوم الأحد، وقالت في تصريحات متلفزة : "أول شيء بدي أشكر كل اللي اطمنوا عليا واتصلوا في، أنا بخير، أهم شيء إن عائلتي مليحة والأولاد، أنا ما بقدر أحكي". وحرص عدد من الفنانين على مساندة " نانسي" بعد الحادث، إذ نشرت الفنانة أحلام صورة لنانسي عجرم رفقة زوجها وطفلتيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "حمد لله على السلامة يا أطيب قلب، يا حبيبتي يا نانسي وسلامة زوجك وبناتك حبايبي"، وتابعت: "ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير والحمد".
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