أول صورة للفنانة نانسي عجرم وزوجها بعد إخلاء سبيله

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ م

نانسي عجرم واسرتها

نشرت الإعلامية اللبنانية دارين شاهين، على صفحتها الخاصة عبر «إنستجرام»، صورة تجمعها بالفنانة نانسي عجرم، وزوجها الدكتور فادي الهاشم، في أول ظهور له عقب إخلاء سبيله. كانت المدعية العامة في محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان، غادة عون، قررت اليوم إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على خلفية التحقيقات التي تجرى معه في مقتل سوري تسلل إلى منزلهما منذ أيام، إثر تبادل إطلاق نار بينهما.

المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قد اتخذت في وقت سابق، قرارًا بتوقيف «الهاشم» للتحقيق يوم الأحد الماضي لاستكمال التحقيق معه في ملابسات القضية. كان منزل الفنانة نانسي عجرم بحي "نيو سهيلة – كسروان" (محافظة جبل لبنان)، قد تعرض للسرقة، فجر الأحد الماضي، لدى تسلل