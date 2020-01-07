أول صورة للفنانة نانسي عجرم وزوجها بعد إخلاء سبيله
تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ م
نانسي عجرم واسرتها
نشرت الإعلامية اللبنانية دارين شاهين، على صفحتها الخاصة عبر «إنستجرام»، صورة تجمعها بالفنانة نانسي عجرم، وزوجها الدكتور فادي الهاشم، في أول ظهور له عقب إخلاء سبيله.
كانت المدعية العامة في محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان، غادة عون، قررت اليوم إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على خلفية التحقيقات التي تجرى معه في مقتل سوري تسلل إلى منزلهما منذ أيام، إثر تبادل إطلاق نار بينهما.
المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قد اتخذت في وقت سابق، قرارًا بتوقيف «الهاشم» للتحقيق يوم الأحد الماضي لاستكمال التحقيق معه في ملابسات القضية.
كان منزل الفنانة نانسي عجرم بحي "نيو سهيلة – كسروان" (محافظة جبل لبنان)، قد تعرض للسرقة، فجر الأحد الماضي، لدى تسلل
المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قد اتخذت في وقت سابق، قرارًا بتوقيف «الهاشم» للتحقيق يوم الأحد الماضي لاستكمال التحقيق معه في ملابسات القضية.
كان منزل الفنانة نانسي عجرم بحي "نيو سهيلة – كسروان" (محافظة جبل لبنان)، قد تعرض للسرقة، فجر الأحد الماضي، لدى تسلل ملثماً إلى الفيلا ولكنه فوجىء بزوجها فادي الهاشم، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق، وحضرت قوات الشرط وخبراء الأدلة الجنائية للمعاينة اللازمة.
يذكر أن هناك تضارب في الروايات الإعلامية حتى الآن حول القضية.
وفي تصريحات متلفزة عقب الحادث قالت نانشي عجرم: "أول شيء بدي أشكر كل اللي اطمنوا عليا واتصلوا في، أنا بخير، أهم شيء إن عائلتي مليحة والأولاد، أنا ما بقدر أحكي".