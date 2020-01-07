إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق «جمصة المنصورة»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٨ م

حادث _أرشيفية

حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق «المنصورة - جمصة»، تحديدًا أمام قرية الوزير ببلقاس تسبب في إصابة 8 أشخاص. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق المنصورة جمصة ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى لمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص والمعاينة تبين إصابة كلا من: «نصر صالح محمد، 50 عاما، أية زين العابدين، 30 عاما، ومقيمين بالقاهرة، ورجب عبد الحميد عماد، 34 عاما مقيم بمحافظة البحيرة، وأحمد محمد سعد، 31 عاما، مقيم بمحافظة الجيزة». فيما أصيب محمد أحمد عبد الرؤوف، 33 عاما، وزكي عبد الجواد شريف، 75 عاما، مقيم بمحافظة