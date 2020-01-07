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الجزائر: الاتفاق مع تركيا لتفادي تعكير الأجواء في ليبيا

تحرير:وكالات ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٧ م
عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون
قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع تركيا لتفادي أي إجراء يزيد من تعكير الأجواء في ليبيا، لافته إلى أن الرئيس الجزائري «عبدالمجيد تبون»، وجه دعوة لنظيره التركي رجب أردوغان، لزيارة الجزائر، وذلك بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل. وأعلن الرئيس التركي الأحد الماضي، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».يشار إلى أن البرلمان التركي صدق في الثاني من الشهر الجاري على مذكرة
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رئيس الوزراء العراقي

العراق: تلقينا رسالة انسحاب من الجيش الأمريكي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن بغداد تلقت رسالة من الجيش الأمريكي بشأن سحب قواته منها، مضيفًا: «النسختان العربية والإنجليزية من الرسالة الأمريكية غير متطابقتين والعراق طلب توضيحات»، مشيرًا خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء: «استلمنا أمس رسالة من القيادة الأمريكية تتكلم عن الانسحاب وبعد ساعات قيل أنها خطأ»، متابعًا: «الجانب الأمريكي بعث بنسخة عربية مترجمة للرسالة لا تتطابق مع النسخة الإنجليزية ثم قام بإرسال أخرى متطابقة»، مؤكدًا: «الرسالة الأمريكية التي استلمناها، أمس، تشير بوضوح للانسحاب».
سعيد قيس

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها للهجوم على ليبيا

قالت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد، أن تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس، جاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك لمقاتلة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات المتحالفة مع أنقرة، وفقًا لسكاي نيوز.
قاسم-سليمانى

50 قتيلا و213 مصابا ضحايا تشييع جثمان «قاسم سليماني»

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء إلى 50 قتيلا وأكثر من 213 مصابا في حالة حرجة. وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني، بينما شيع آلاف آخرون في العراق جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قُتل بصحبة سليماني إثر العملية الأمريكية في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي يُسيطر على منطقة «الوشكة» غرب سرت

واصلت ‏‎قوات «الجيش الوطني الليبي»، تقدمها باتجاه مدينة مصراتة، إذ سيطرت على منطقة الوشكة الواقعة غربي ‎سرت، فيما تحدثت وسائل إعلام، عن سيطرة قوات الجيش على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين بالإضافة إلى الوشكة، مشيرة إلى أن سلاح الجو التابع لـ«الجيش الوطني الليبي» شن ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات لقوات الوفاق في بوقرين ولحسون والبويرات، بحسب روسيا اليوم. وكانت بحرية الجيش الوطني الليبي قد سيطرت بالكامل، أمس الإثنين، على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، إذ قال مراسل العربية، إن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت
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سعيد قيس

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها للهجوم على ليبيا

قالت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد، أن تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس، جاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك لمقاتلة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات المتحالفة مع أنقرة، وفقًا لسكاي نيوز.
اردوغان (3)

الرئيس التركي يُعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».
شنقريحة 4

أول كلمة لوزير الأركان الجزائري: الجيش لن يتخلى عن التزاماته

قال رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة، اليوم الإثنين، إن الجيش سيبقى مجندا في خدمة الوطن، ولن يتخلى عن التزاماته الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال، مضيفا أن الجيش الجزائري سيظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية"، جاء ذلك في أول كلمة له منذ توليه منصبه خلفا لرئيس الأركان السابق قايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية في 23 ديسمبر الجاري، وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية محلية.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

لحماية الحدود مع ليبيا.. «الأعلى للأمن» بالجزائر يتخذ إجراءات عاجلة

قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، في اجتماعه الخميس، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود مع ليبيا ومالي، دون توضيح ماهية تلك الإجراءات، وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد دعا الرئيس تبون، في بداية الاجتماع، الحضور للوقوف دقيقة حداد على روحِ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل، واستذكار ما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.
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