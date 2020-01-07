الجزائر: الاتفاق مع تركيا لتفادي تعكير الأجواء في ليبيا

تحرير:وكالات ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٧ م

عبدالمجيد تبون

قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع تركيا لتفادي أي إجراء يزيد من تعكير الأجواء في ليبيا، لافته إلى أن الرئيس الجزائري «عبدالمجيد تبون»، وجه دعوة لنظيره التركي رجب أردوغان، لزيارة الجزائر، وذلك بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل. وأعلن الرئيس التركي الأحد الماضي، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».يشار إلى أن البرلمان التركي صدق في الثاني من الشهر الجاري على مذكرة