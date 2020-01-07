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سيد علي منتقدًا معتز مطر: «لا تصلح أن تكون ذكر أو أنثى»

تحرير:محمد فتحي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م
سيد علي
سيد علي
قال الإعلامي سيد علي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يدافع عن «معتز مطر»، وأمثاله قام بسجن 47 صحفيًا في 2019، وشهد 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين وبلغ العدد آنذاك أكثر من 200 صحفيًا. وأضاف «علي» خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن»، والمذع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أن «مطر» انتقد دعوته لمقاطعة المنتجات التركية بعبارات غير لائقة، لافتَا إلى أن هذا الشخص ليس له علاقة بالمهنية أو الوطنية، يكفيه عار دفاعه عن الاحتلال التركي، قائلًا: «عبارة عن بنت مايصة، شخص مخنث، لا يصلح أن يكون ذكر أو أنثى».

تامر-امين (2)

تامر أمين: مصر دولة في ضهرها شعب ودي معادلة متتكسرش

قال الإعلامي تامر أمين، إن المصريين لديهم ثقة عمياء في جيشهم وفي قوتهم وصلابتهم، فضلا على ثقتهم في القيادة السياسية، متابعًا: «مصر دولة في ضهرها شعب، ودي معادلة متتكسرش». وأضاف «أمين»، خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على فضائية «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن مصر محفوظة بتوفيق وحماية الله، وجيشها القوي العريق، ووجود الرجال الوطنيون مثل البابا تواضروس، حيث أن الكنيسة المصرية كانت دائما مصنع للرجال، ومدرسة للوطنية.
خالد-الجندي (2)

خالد الجندي: بدل ما تدافعوا عن البخاري وصلوا العلم إللي سابه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أزمة تواجه الخطاب الديني في مصر، لافتًا إلى أن بعض الشيوخ والأئمة غير قادرين على توصيل حقيقة الخطاب الديني للمواطنين، قائلًا: «بياخدوا الخطاب الديني إللي كان أيام النبي، صلى الله عليه وسلم، زي ما هو». وأضاف «الجندي»، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء: «الناس إللي بتدافع عن البخاري محدش يعرف هو عمل إيه، كلهم بيدافعوا عن الحفظ فقط».
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب الأوضاع الأمنية.. وزير الطيران يوقف رحلات بغداد

على خلفية اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية خلال الأيام الماضية، قرر وزير الطيران محمد منار، تعليق تشغيل رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران إلى العاصمة العراقية بغداد، لمده ثلاثة أيام، لحين استقرار الأوضاع هناك، إذ قال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، إنه نظرا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتبارا من غد الأربعاء 8 يناير، حتى الجمعة 10 يناير 2020، وذلك حفاظا على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.
أمطار-غزيرة (1)

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة.
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سعيد قيس

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها للهجوم على ليبيا

قالت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد، أن تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس، جاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك لمقاتلة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات المتحالفة مع أنقرة، وفقًا لسكاي نيوز.
اردوغان (3)

الرئيس التركي يُعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».
احمد -موسى

أحمد موسى: أردوغان يسعى لنشر «الجرب» في العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد التركي يشهد انهيارًا كبيرًا وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد كون أردوغان يحصل على أموال بلاده، وأصبح يمول بها الإرهابيين، موضحًا: «أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس». وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مرض الجرب يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، وهناك تسليط ضوء عليه في صحف تركية وعربية ومصرية، حيث حذرت تلك الصحف من انتشار الجرب في تركيا.
الدكتور- سعد -الهلالي (2)

سعد الهلالي: الإخوان يقفون خلف مشروع المتاجرة باسم الدين

قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك محاولات لتقوية دعائم مشروع المتاجرة باسم الدين والشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن الإخوان هم من يقفون خلف هذا المشروع، ويقف خلفهم أردوغان رئيس تركيا. وأضاف الهلالي، خلال برنامج «كن أنت»، والمذاع عبر قناة «مصر الأولى»، مساء اليوم الأحد: «زعلتوا الناس من الشرع، وتاجرتوا باسم الشرع»، مشيرًا إلى أن هذا الحكم المتعلق بإخبار الزوج زوجته بزواجه من أخرى هو حكم الفقهاء، وليس حكم الله، حيث إنها فتوى فقهية، وليست فتوى شرعية.
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