سيد علي منتقدًا معتز مطر: «لا تصلح أن تكون ذكر أو أنثى»

تحرير:محمد فتحي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م

سيد علي

قال الإعلامي سيد علي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يدافع عن «معتز مطر»، وأمثاله قام بسجن 47 صحفيًا في 2019، وشهد 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين وبلغ العدد آنذاك أكثر من 200 صحفيًا. وأضاف «علي» خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن»، والمذع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أن «مطر» انتقد دعوته لمقاطعة المنتجات التركية بعبارات غير لائقة، لافتَا إلى أن هذا الشخص ليس له علاقة بالمهنية أو الوطنية، يكفيه عار دفاعه عن الاحتلال التركي، قائلًا: «عبارة عن بنت مايصة، شخص مخنث، لا يصلح أن يكون ذكر أو أنثى».



