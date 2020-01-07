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خالد الجندي: بدل ما تدافعوا عن البخاري وصلوا العلم إللي سابه

تحرير:محمد فتحي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٥ م
خالد الجندي
خالد الجندي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أزمة تواجه الخطاب الديني في مصر، لافتًا إلى أن بعض الشيوخ والأئمة غير قادرين على توصيل حقيقة الخطاب الديني للمواطنين، قائلًا: «بياخدوا الخطاب الديني إللي كان أيام النبي، صلى الله عليه وسلم، زي ما هو». وأضاف «الجندي»، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء: «الناس إللي بتدافع عن البخاري محدش يعرف هو عمل إيه، كلهم بيدافعوا عن الحفظ فقط».

وتابع الجندي: «بدل ما تدافعوا عن البخاري، وصلوا العلم إللي سابه البخاري، رضي الله عن سيدنا الإمام البخاري، وصلولنا فقه البخاري، البخاري خدم عصره، إنت عملت إيه».


تامر-امين (2)

تامر أمين: مصر دولة في ضهرها شعب ودي معادلة متتكسرش

قال الإعلامي تامر أمين، إن المصريين لديهم ثقة عمياء في جيشهم وفي قوتهم وصلابتهم، فضلا على ثقتهم في القيادة السياسية، متابعًا: «مصر دولة في ضهرها شعب، ودي معادلة متتكسرش». وأضاف «أمين»، خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على فضائية «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن مصر محفوظة بتوفيق وحماية الله، وجيشها القوي العريق، ووجود الرجال الوطنيون مثل البابا تواضروس، حيث أن الكنيسة المصرية كانت دائما مصنع للرجال، ومدرسة للوطنية.
الاعلامي- سيد -علي

سيد علي منتقدًا معتز مطر: «لا تصلح أن تكون ذكر أو أنثى»

قال الإعلامي سيد علي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يدافع عن «معتز مطر»، وأمثاله قام بسجن 47 صحفيًا في 2019، وشهد 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين وبلغ العدد آنذاك أكثر من 200 صحفيًا. وأضاف «علي» خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن»، والمذع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أن «مطر» انتقد دعوته لمقاطعة المنتجات التركية بعبارات غير لائقة، لافتَا إلى أن هذا الشخص ليس له علاقة بالمهنية أو الوطنية، يكفيه عار دفاعه عن الاحتلال التركي، قائلًا: «عبارة عن بنت مايصة، شخص مخنث، لا يصلح أن يكون ذكر أو أنثى».
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب الأوضاع الأمنية.. وزير الطيران يوقف رحلات بغداد

على خلفية اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية خلال الأيام الماضية، قرر وزير الطيران محمد منار، تعليق تشغيل رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران إلى العاصمة العراقية بغداد، لمده ثلاثة أيام، لحين استقرار الأوضاع هناك، إذ قال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، إنه نظرا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتبارا من غد الأربعاء 8 يناير، حتى الجمعة 10 يناير 2020، وذلك حفاظا على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.
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رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة.
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خالد-الجندي (2)

خالد الجندي: الفقه تغير بعد وجود الدولة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أولي الأمر، ليس المقصود بهم الرئيس أو السلطان أو الأمير، ولكن أولي الأمر تعني القانون، لافتًا إلى أنه يجب على الجميع أن يحترمه، مشيرًا إلى أن الفقه تغير بعد وجود الدولة، متابعًا: «كان لزامًا على كل شيخ وكل رجل يحمل راية العلم والتوجيه، أن الله أمرنا بإطاعة الله والرسول وأولي الأمر».
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خالد الجندي: الرجالة عايشة مجانًا على حقوق زوجاتهم

قال الشيخ خالد الجندي إن هناك نوعين من أشباه الرجال، أحدهما بلطجي يقبل بضرب الزوجات، ونوع آخر «كيوت»، لا يقبل بنقد هذه التصرفات، قائلا: «المرأة عاطفية عشان تقدر تتحمل تربية الأبناء وتتحمل مسؤولية المنزل، الناس مش قادرة تتحمل هذا الأمر، وبعد ده كله يقولك تضِّرِب ولا عارفين حاجة عن الدين، ضرب النساء ليس من الإسلام»، مشيرًا إلى أن الله يأمر بالعدل والإحسان والقسط والعدل، قائلا: «نحن نتحدث لمن لا يحسنون الظن، يعيدون حساباتهم، نحن لا نتحيز للمرأة على حساب الرجل، ومشكلتنا هي الاستقطاب، وسوء الظن من الناس، والجميع يدعي المعرفة ببواطن الأمور».
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الطيب: تدريب الأئمة لمواجهة الفكر المتطرف في مقدمة أولوياتنا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاربعاء، وفدًا للأئمة والدعاة من كردستان العراق، من المتدربين بالأزهر الشريف. في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بوفد الأئمة والوعاظ المتدربين بالأزهر الشريف من إقليم كردستان العراق، مؤكدًا أن العلماء من الأئمة والدعاة هم النواة لصلاح المجتمع وتقديم الصورة الأمثل لسماحة الإسلام ووسطيته، التي تقتضي الحث على احتواء الآخر ونبذ ثقافة الكراهية.
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