خالد الجندي: بدل ما تدافعوا عن البخاري وصلوا العلم إللي سابه

تحرير:محمد فتحي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٥ م

خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أزمة تواجه الخطاب الديني في مصر، لافتًا إلى أن بعض الشيوخ والأئمة غير قادرين على توصيل حقيقة الخطاب الديني للمواطنين، قائلًا: «بياخدوا الخطاب الديني إللي كان أيام النبي، صلى الله عليه وسلم، زي ما هو». وأضاف «الجندي»، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء: «الناس إللي بتدافع عن البخاري محدش يعرف هو عمل إيه، كلهم بيدافعوا عن الحفظ فقط».