بومبيو: «سليماني» كان على علاقة بالجماعات الإرهابية

تحرير:وكالات ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ م

مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، لافتا إلى أن الأخير لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت سيارة تقل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية، بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتله وأثار سلسلة من التهديدات الإيرانية، ومن الميليشيات الموالية لها، للولايات المتحدة ولدول في المنطقة.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي: «سليماني تسبب في الكثير من جرائم الحرب والمذابح في كلا من سوريا والعراق، وكان على علاقة بالعديد من الجماعات الإرهابية في المنطقة»، بحسب سكاي نيوز.كما أكد أن بلاده تمارس ضغطا سياسيا واقتصاديا وعسكريا على إيران حتى تغير سياساتها الداعمة للإرهاب، مضيفا: «سنواصل الضغط على النظام