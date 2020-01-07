«الضحايا والجزار».. مشاهد في مذبحة «أسرة كفر الدوار»

جريمة راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة بعزبة «الشيخ علي» بكفر الدوار في البحيرة بعد أن قتلهم جزار بغرض السرقة ثم أضرم النار في منزلهم لإخفاء ملامح جريمته قبل أن يتم ضبطه
حالة من الحزن ارتسمت ملامحها على وجوه أهالي عزبة «الشيخ علي»، التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، والتي تحولت إلى سرداق عزاء كبير، إذ شهدت القرية أبشع جريمة قتل ربما في تاريخها راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة مابين الطعن والحرق، الجريمة التي زلزلت البحيرة مازال تلقي بظلالها الحزينة ما بين تحقيقات تجريها النيابة وأهالي الضحايا، مطالبين بإعدام القاتل التي نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليه في غضون ساعات من إرتكاب الواقعة وتقديمه للنيابة التي أمرت بحبسه.
حريق وجثث متفحمة
صباح الأحد الماضي استيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة على حريق في منزل جارهم «حسني»، مبيض محارة، إذ عثر الأهالي على الضحايا جثث هامدة داخل منزلهم بهم آثار طعن وحرق.
الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث، وعثر على جثة صاحب المنزل حسني سعد، 39 عاما، ووالدته
حريق وجثث متفحمة
صباح الأحد الماضي استيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة على حريق في منزل جارهم «حسني»، مبيض محارة، إذ عثر الأهالي على الضحايا جثث هامدة داخل منزلهم بهم آثار طعن وحرق.
الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث، وعثر على جثة صاحب المنزل حسني سعد، 39 عاما، ووالدته زينب محمد عبد العال، 67عامًا، وزوجته رنا محمد شحته، 32 عامًا، وأولاده شهاب ومحمد، ومسعود وعبد الرحمن، والجثث في حالة تفحم.
ضحايا وغموض
فريق من النيابة العامة انتقل لمعاينة مسرح الجريمة، وكشف التشخيص الطبي المبدئي الصادر من مستشفى كفر الدوار العام عن وجود آثار طعنات في جثة الزوج ونجله الأكبر، وباقي الجثث بها حروق متفرقة في أنحاء الجسم، فيما تم تحويل الضحايا للطب الشرعي بدمنهور، لبيان سبب الوفاة وموعد وقوع الحادث.
المئات من أهالي عزبة شيخ على، شيعوا جثامين الـ 7 ضحايا، وتم دفنهم بمقابر العائلة، وسط صراخ أقاربهم ومطالبات جيرانهم بسرعة القصاص لهم والقبض علي مرتكبي الجريمة.
بقعة دم
اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، أمر بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كلًا من: العقيد عبد القوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والرائد محمود قاسي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بإشراف العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.
فريق البحث الجنائي اكتشف أثار بقع دماء خارج المنزل، يحتمل أن تكون لأحد الجناة، وبتكثيف التحريات وصل فريق البحث إلى معلومة بإصابة جزار سيء السمعة، وله سوابق سرقة.
القبض على الجزار
قطاع الأمن العام، كشف غموض الواقعة، وتبين أن وراء ارتكابها "جزار" يدعى «شريف الزيات»، 37 عاما، يملك محل جزارة بقرية «التلاجة»، بالقرب من قرية الشيخ على بكفر الدوار، ومقيم بالإسكندرية، وعلى علاقة عمل بـ«حسني» في تجارة الماشية.
وأكدت التحريات هروبه إلى برج العرب بالإسكندرية، حيث انطلقت قوة أمنية مدعومة بمجموعة قتالية من الأمن المركزي، وتمكنت من إلقاء القبض عليه.
تبين إصابته بكسر في ذراعه وجرح غائر، بسبب تناثر الدماء التي عثر عليها بطول 300 متر أمام منزل المجني عليهم، وبأخذ عينة من دمائه وتحليلها ثبت مطابقتها لآثار الدماء.
تحقيقات واعترافات
استمرت التحقيقات مع المتهم، قرابة الـ8 ساعات متواصلة، اعترف المتهم خلالها، أنه توجه لمنزل الضحايا قبل الفجر، لمقابلة الأب الذي تربطه به علاقة صداقة، وقدمت له والدة المجني عليه «كوب شاي»، ثم باغت المجني عليه بسلاح أبيض وبعدها قتل والدته.
تولى المتهم قتل ضحاياه وذلك بقصد السرقة بعد علمه بإمتلاك المجني عليه عددا من «المواشي» التي يقوم بتربيتها بحظيرة خلف منزله، وأنهى جريمته التي استغرقت نحو 40 دقيقة من الوقت، ثم أضرم النيران في المنزل لإخفاء ملامح الجريمة وإبعاد الشك عنه.
وبعد اعترافاته قررت النيابة العامة بالحبيرة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما نسبت إليه تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض.