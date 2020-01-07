جريمة

«الضحايا والجزار».. مشاهد في مذبحة «أسرة كفر الدوار»

جريمة راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة بعزبة «الشيخ علي» بكفر الدوار في البحيرة بعد أن قتلهم جزار بغرض السرقة ثم أضرم النار في منزلهم لإخفاء ملامح جريمته قبل أن يتم ضبطه
تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٤ م
المتهم
المتهم
حالة من الحزن ارتسمت ملامحها على وجوه أهالي عزبة «الشيخ علي»، التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، والتي تحولت إلى سرداق عزاء كبير، إذ شهدت القرية أبشع جريمة قتل ربما في تاريخها راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة مابين الطعن والحرق، الجريمة التي زلزلت البحيرة مازال تلقي بظلالها الحزينة ما بين تحقيقات تجريها النيابة وأهالي الضحايا، مطالبين بإعدام القاتل التي نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليه في غضون ساعات من إرتكاب الواقعة وتقديمه للنيابة التي أمرت بحبسه.
حريق وجثث متفحمة  صباح الأحد الماضي استيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة على حريق في منزل جارهم «حسني»، مبيض محارة، إذ عثر الأهالي على الضحايا جثث هامدة داخل منزلهم بهم آثار طعن وحرق. الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث، وعثر على جثة صاحب المنزل حسني سعد، 39 عاما، ووالدته
اقرأ المزيد
حريق مصنع (1)

السيطرة على حريق في 7 «محلات» بشبرا الخيمة (فيديو)

نشب حريق هائل مساء اليوم الثلاثاء، بـ7 محال في منطقة «بيجام» بمدينة شبرا الخيمة. البداية كانت بتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بـ7 محلات في منطقة «بيجام» في شارع ناصر بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، فيما دفعت الحماية المدنية بجنوب القليوبية، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له.
حادث تصادم - أرشيفية

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق «جمصة المنصورة»

حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق «المنصورة - جمصة»، تحديدًا أمام قرية الوزير ببلقاس تسبب في إصابة 8 أشخاص. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق المنصورة جمصة ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى لمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
خطف طفل

انتقام سيدة.. خطفت طفل ميكانيكي بسبب 21 ألف جنيه

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، خاثة وقائع الخطف، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية (بمديرية أمن قنا) بالاشتباه فى إحدى السيدات حال استقلالها لسيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة الوقف ورفقتها طفل يشتبه فى اختطافه. وانتقلت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بقنا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن استيقاف السيارة بنقطة التفتيش الأمنية بدائرة مركز شرطة قنا، وبمناقشة السيدة تبين أنها لديها معلومات جنائية مسجلة مقيمة بدائرة مركز شرطة الأقصر، ولها محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.
الطقس-السيئ يضرب القليوبية-والمحافظ يعلن-الطوارئ (5)

المرور تحذر من 6 أخطاء قاتلة أثناء القيادة

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الجمعة المقبل 10 يناير، الأمر الذي دفع الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي لتقديم إرشادات "روشتة" للقيادة الآمنة.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة- ارشفيفة

جثة على الطريق.. مأساة أب عثر على ابنه مقتولا

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى حل الجريمة اللغز لدى العثور على جثة سائق "توك ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز "مكبل اليدين"، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة قليوب (بمديرية أمن القليوبية) تبلغ بالعثور على جُثة لشخص ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز مُكبل اليدين، وعدم وجود إصابات ظاهرية به، وحضور أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص) للمركز، وتعرفه على الجثة وأنها لنجله، وأنه خرج بـ"توك توك" قيادته للعمل عليه ولم يعد.
المتهمة (2)

انتقام بائعة شاي.. كواليس مقتل سائق وإلقاء جثته في النيل

رغم أنها في منتصف العشرينيات من عمرها، إلا أن "بائعة الشاي" اختصرت رحلتها بالحياة في التنقل بين ثلاث رجال حتى سقطوا معها في الجحيم، وكانت البداية عندما تزوجت من "جزار" وعاشت معه لفترة قبل أن يطلقها، لكنها لم تكن تتخيل حياتها بلا رجال، فانطلقت تبحث عن زوج آخر حتى أسقطت في شباكها "سائق"، ولسوء معاملته لها قررت الانفصال عنه، وهذه المرة لم تبحث عن الزوج الثالث بعد فشل زيجاتها من السائق والجزار، إذ سقطت في الوحل ودخلت في علاقة آثمة مع "عامل"، إلا أن ثمة جديد عكر عليها صفو حياتها، إذ دأب الزوج الثاني على ترديد شائعات عن سمعتها، لتقرر الانتق.ام.
جثة-فى-شقة

"قتلها وسلم نفسه".. ليلة مقتل "شيماء" في المنصورة

خلافات ومشاكل بين "شيماء" وزوجها مبلط السيراميك كادت تعصف بأركان المنزل قبل أن يتدخل المقربون للصلح بينهما وإقناعها بالعودة إلى منزلها، ولكن ليلة أمس لم تكن كسابقاتها في حياة الزوجة، وبمجرد عودتها للبيت دبت مشكلة بينها وبين زوجها بسبب خلافات مالية، سرعان ما تطورت وانتهت نهاية درامية حزينة، إذ استل الزوج سكينا وأصابها بطعنتين بالرقبة والبطن، وتركها بجوار طفلها وأغلق الشقة وخرج. اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي مأمور قسم شرطة أول المنصورة بمصرع ربة منزل طعنًا بسكين بشارع الجلاء بالمنصورة.
مذبحة- كفر- الدوار (3)

انتقام دموي.. حل لغز «مذبحة البحيرة» في أقل من يوم

في أقل من 24 ساعة، نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ورجال إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة في القبض على متهمين اثنين ثُبت تورطهما في مذبحة كفر الدوار لدى العثور على جثامين 7 أشخاص من أسرة واحدة متفحمة وبها طعنات متفرقة بالجسم، وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث أن أحد المتهمين يعمل جزارًا بقرية مجاورة لقرية المجني عليهم؛ بدافع التخلص من رب الأسرة الذي كان الشاهد الوحيد فى قضية اتهم فيها 11 شخصًا، وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]