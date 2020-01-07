«الضحايا والجزار».. مشاهد في مذبحة «أسرة كفر الدوار»

جريمة راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة بعزبة «الشيخ علي» بكفر الدوار في البحيرة بعد أن قتلهم جزار بغرض السرقة ثم أضرم النار في منزلهم لإخفاء ملامح جريمته قبل أن يتم ضبطه

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٤ م

المتهم

حالة من الحزن ارتسمت ملامحها على وجوه أهالي عزبة «الشيخ علي»، التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، والتي تحولت إلى سرداق عزاء كبير، إذ شهدت القرية أبشع جريمة قتل ربما في تاريخها راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة مابين الطعن والحرق، الجريمة التي زلزلت البحيرة مازال تلقي بظلالها الحزينة ما بين تحقيقات تجريها النيابة وأهالي الضحايا، مطالبين بإعدام القاتل التي نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليه في غضون ساعات من إرتكاب الواقعة وتقديمه للنيابة التي أمرت بحبسه.

حريق وجثث متفحمة صباح الأحد الماضي استيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة على حريق في منزل جارهم «حسني»، مبيض محارة، إذ عثر الأهالي على الضحايا جثث هامدة داخل منزلهم بهم آثار طعن وحرق. الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث، وعثر على جثة صاحب المنزل حسني سعد، 39 عاما، ووالدته