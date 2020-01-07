تامر أمين: مصر دولة في ضهرها شعب ودي معادلة متتكسرش

تحرير:محمد فتحي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ م

تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن المصريين لديهم ثقة عمياء في جيشهم وفي قوتهم وصلابتهم، فضلا على ثقتهم في القيادة السياسية، متابعًا: «مصر دولة في ضهرها شعب، ودي معادلة متتكسرش». وأضاف «أمين»، خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على فضائية «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن مصر محفوظة بتوفيق وحماية الله، وجيشها القوي العريق، ووجود الرجال الوطنيون مثل البابا تواضروس، حيث أن الكنيسة المصرية كانت دائما مصنع للرجال، ومدرسة للوطنية.

وأضاف أمين، أن هناك حالة اطمئنان لدى السواد الأعظم من المصريين في الظرف السياسي المتوتر الذي تمر به مصر، وذلك بسبب اليقين في الله أولا، ولأننا أصحاب قضية مشروعة.



