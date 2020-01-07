سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تامر أمين: مصر دولة في ضهرها شعب ودي معادلة متتكسرش

تحرير:محمد فتحي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ م
تامر أمين
تامر أمين
قال الإعلامي تامر أمين، إن المصريين لديهم ثقة عمياء في جيشهم وفي قوتهم وصلابتهم، فضلا على ثقتهم في القيادة السياسية، متابعًا: «مصر دولة في ضهرها شعب، ودي معادلة متتكسرش». وأضاف «أمين»، خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على فضائية «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن مصر محفوظة بتوفيق وحماية الله، وجيشها القوي العريق، ووجود الرجال الوطنيون مثل البابا تواضروس، حيث أن الكنيسة المصرية كانت دائما مصنع للرجال، ومدرسة للوطنية.
وأضاف أمين، أن هناك حالة اطمئنان لدى السواد الأعظم من المصريين في الظرف السياسي المتوتر الذي تمر به مصر، وذلك بسبب اليقين في الله أولا، ولأننا أصحاب قضية مشروعة.

عمرو أديب

عمرو أديب: إحنا بنقابل عدو غير شريف.. وكلام الرئيس بيطمن المصريين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للكاتدرائية لحضور احتفال قداس عيد الميلاد، كانت واضحة، مضيفا خلال تقديمه برنامج " الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الرئيس مقالش إن لو حد جيه قربلنا مش هندافع عن بلدنا، مقالش إن لو مصالحنا تم الاقتراب منها إحنا ممكن نولع الدنيا، إنما قال إحنا مش هانتجر هنا ولا هنا، وده كلام الريس، طبعا، الكلام واضح، لن ننجر إلى مغامرات ولا إلى فخ، ده فهمي أنا".
خالد-الجندي (2)

خالد الجندي: بدل ما تدافعوا عن البخاري وصلوا العلم إللي سابه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أزمة تواجه الخطاب الديني في مصر، لافتًا إلى أن بعض الشيوخ والأئمة غير قادرين على توصيل حقيقة الخطاب الديني للمواطنين، قائلًا: «بياخدوا الخطاب الديني إللي كان أيام النبي، صلى الله عليه وسلم، زي ما هو». وأضاف «الجندي»، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء: «الناس إللي بتدافع عن البخاري محدش يعرف هو عمل إيه، كلهم بيدافعوا عن الحفظ فقط».
الاعلامي- سيد -علي

سيد علي منتقدًا معتز مطر: «لا تصلح أن تكون ذكر أو أنثى»

قال الإعلامي سيد علي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يدافع عن «معتز مطر»، وأمثاله قام بسجن 47 صحفيًا في 2019، وشهد 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين وبلغ العدد آنذاك أكثر من 200 صحفيًا. وأضاف «علي» خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن»، والمذع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أن «مطر» انتقد دعوته لمقاطعة المنتجات التركية بعبارات غير لائقة، لافتَا إلى أن هذا الشخص ليس له علاقة بالمهنية أو الوطنية، يكفيه عار دفاعه عن الاحتلال التركي، قائلًا: «عبارة عن بنت مايصة، شخص مخنث، لا يصلح أن يكون ذكر أو أنثى».
طائرة- مصر -للطيران (2)

بسبب الأوضاع الأمنية.. وزير الطيران يوقف رحلات بغداد

على خلفية اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية خلال الأيام الماضية، قرر وزير الطيران محمد منار، تعليق تشغيل رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران إلى العاصمة العراقية بغداد، لمده ثلاثة أيام، لحين استقرار الأوضاع هناك، إذ قال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، إنه نظرا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتبارا من غد الأربعاء 8 يناير، حتى الجمعة 10 يناير 2020، وذلك حفاظا على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.
اقرأ المزيد من الأخبار
ء مرشد سياحى أمام الرئيس داخل معبد فيلة (7)

هل تراجع الإقبال السياحي في مصر؟ الوزراء يرد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع الإقبال السياحي على مصر. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة السياحة، أكدت أنه لا صحة لتراجع الإقبال السياحي على مصر، مُوضحةً أن هناك زيادة في حصيلة الإيرادات السياحية بأكثر من 28% خلال العام المالي 2018/ 2019، وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي، مُؤكدةً على زيادة الإقبال السياحي نتيجة حرص الدولة على النهوض بقطاع السياحة، باعتباره إحدى ركائز ودعائم الاقتصاد القومي، مُشددةً على أن ما ينشر بشأن تراجع الإقبال السياحي على مصر هو محض أكاذيب وشائعات.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: إيطاليا سابع أكبر شريك تجاري لمصر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن يطاليا تعد من أهم الشركاء التجاريين في أوروبا لمصر إذ تعد سابع أكبر شريك تجاري بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما انعكس إيجابيا على نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري الإيطالي الذي عقد في نابولي الفترة الماضية، والذي دفعنا لعقد المنتدى الثاني بالقاهرة لاستمرار وزيادة التعاون بين البلدين، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 18 حتى 20 ديسمبر الجاري.
تامر-امين

تامر أمين على الهواء للروبوت صوفيا: «تتجوزيني»

جدد الإعلامي تامر أمين طلبه لخطبة الروبوت صوفيا خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار بعد أن تقدم لخطبتها أمس، وأثار جدلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا وتناول البعض تصريحاته على سبيل الدعابة، إلا انه جدد طلبه مرة أخرى في وصلة مدح للروبوت صوفيا. وقال "أمين": "إمبارح أنا اتقدمت لخطبة عروسة المنتدى على الهواء وعلشان الكلام ماكنش واضح أوي أنا هخليه واضح لا لبس فيه". وعرض تامر صورة الروبوت صوفيا قائلا: "هذه السيدة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي بقولها بمنتهى الوضوح: تتجوزيني يا صوفيا؟".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]