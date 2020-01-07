السيطرة على حريق في 7 «محلات» بشبرا الخيمة (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م

حريق - أرشيفية

نشب حريق هائل مساء اليوم الثلاثاء، بـ7 محال في منطقة «بيجام» بمدينة شبرا الخيمة. البداية كانت بتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بـ7 محلات في منطقة «بيجام» في شارع ناصر بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، فيما دفعت الحماية المدنية بجنوب القليوبية، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له.

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق الذي شب في 7 محلات «باكيات» مساحة كل منها حوالي 35 مترا بشارع ناصر بحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات. على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بشبرا الخيمة لموقع الحادث، وفريق من النيابة العامة، والمعمل الجنائي لمعاينة أثار الحريق والوقوف