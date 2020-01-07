السيطرة على حريق في 7 «محلات» بشبرا الخيمة (فيديو)
تحرير:محمد أبو زيد
٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م
حريق - أرشيفية
نشب حريق هائل مساء اليوم الثلاثاء، بـ7 محال في منطقة «بيجام» بمدينة شبرا الخيمة.
البداية كانت بتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بـ7 محلات في منطقة «بيجام» في شارع ناصر بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، فيما دفعت الحماية المدنية بجنوب القليوبية، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له.
تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق الذي شب في 7 محلات «باكيات» مساحة كل منها حوالي 35 مترا بشارع ناصر بحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.
على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بشبرا الخيمة لموقع الحادث، وفريق من النيابة العامة، والمعمل الجنائي لمعاينة أثار الحريق والوقوف
تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق الذي شب في 7 محلات «باكيات» مساحة كل منها حوالي 35 مترا بشارع ناصر بحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.
على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بشبرا الخيمة لموقع الحادث، وفريق من النيابة العامة، والمعمل الجنائي لمعاينة أثار الحريق والوقوف على ملابساته وأسبابه، بالإضافة إلى حصر الخسائر الناتجة عن الحريق، والتي قدرت مبدئيًا بحوالي نصف مليون جنيه، وكذلك إعداد تقرير مفصل عنه، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
وتبين من التحريات الأولية، أن الحريق شب داخل كابينة كهرباء، وامتدت النار منها للمحلات القريبة من الكبينه.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
في المقابل نشر بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عبر صفحاتهم فيديو يرصد لحظة الحريق.