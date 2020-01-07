جريمة

السيطرة على حريق في 7 «محلات» بشبرا الخيمة (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
نشب حريق هائل مساء اليوم الثلاثاء، بـ7 محال في منطقة «بيجام» بمدينة شبرا الخيمة. البداية كانت بتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بـ7 محلات في منطقة «بيجام» في شارع ناصر بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، فيما دفعت الحماية المدنية بجنوب القليوبية، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له.
تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق الذي شب في 7 محلات «باكيات» مساحة كل منها حوالي 35 مترا بشارع ناصر بحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات. على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بشبرا الخيمة لموقع الحادث، وفريق من النيابة العامة، والمعمل الجنائي لمعاينة أثار الحريق والوقوف
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المتهم- فى -مذبحة- كفر- الدوار (4)

«الضحايا والجزار».. مشاهد في مذبحة «أسرة كفر الدوار»

حالة من الحزن ارتسمت ملامحها على وجوه أهالي عزبة «الشيخ علي»، التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، والتي تحولت إلى سرداق عزاء كبير، إذ شهدت القرية أبشع جريمة قتل ربما في تاريخها راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة مابين الطعن والحرق، الجريمة التي زلزلت البحيرة مازال تلقي بظلالها الحزينة ما بين تحقيقات تجريها النيابة وأهالي الضحايا، مطالبين بإعدام القاتل التي نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليه في غضون ساعات من إرتكاب الواقعة وتقديمه للنيابة التي أمرت بحبسه.
حادث تصادم - أرشيفية

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق «جمصة المنصورة»

حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق «المنصورة - جمصة»، تحديدًا أمام قرية الوزير ببلقاس تسبب في إصابة 8 أشخاص. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق المنصورة جمصة ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى لمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
خطف طفل

انتقام سيدة.. خطفت طفل ميكانيكي بسبب 21 ألف جنيه

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، خاثة وقائع الخطف، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية (بمديرية أمن قنا) بالاشتباه فى إحدى السيدات حال استقلالها لسيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة الوقف ورفقتها طفل يشتبه فى اختطافه. وانتقلت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بقنا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن استيقاف السيارة بنقطة التفتيش الأمنية بدائرة مركز شرطة قنا، وبمناقشة السيدة تبين أنها لديها معلومات جنائية مسجلة مقيمة بدائرة مركز شرطة الأقصر، ولها محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.
الطقس-السيئ يضرب القليوبية-والمحافظ يعلن-الطوارئ (5)

المرور تحذر من 6 أخطاء قاتلة أثناء القيادة

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الجمعة المقبل 10 يناير، الأمر الذي دفع الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي لتقديم إرشادات "روشتة" للقيادة الآمنة.
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مذبحة- كفر- الدوار (3)

«طعنات وجثث متفحمة».. ماذا حدث في عزبة «شيخ علي» بالبحيرة؟

استيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة، السادسة صباحًا على حريق في منزل من طابقين لأسرة واحدة، إذ يعيش «حسني» مبيض محارة الذي يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه برفقة والدته وزوجته و4 أبناء، لم يكن الحريق الذي دمر محتويات الطابق الأرضي من المنزل وحده هو الذي أضر بتلك الأسرة الصغيرة، بل كان الأهالي على موعد مع فاجعة من العيار الثقيل أثارت الرعب في قلوب الأهالي، حيث عثر على جثث الأسرة كاملة بها طعنات وحروق، ما يدل على أن الجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة.
الحريق (3)

انفجار ودمار.. تفحم شقة الفنانة نادية سلامة بأكتوبر

نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعد احتراق شقتها التى تقطن بها بحى دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، والتهمت النيران محتويات شقتها بالكامل من متعلقات وملابس وأجهزة منزلية ومجوهرات بعد أن وصلت النيران لكل أرجاء الشقة لتقدر قيمة التلفيات بنصف مليون جنيه. وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار المدفأة أثناء تشغيلها التى أحدثت ماس كهربائي أشعل النيران داخل الشقة في الوقت الذي كانت تحضر الفنانة بعض المتلقات من سيارتها فوجئت بدوى انفجار شديد صادر من شقتها.
فتاة- المنصورة (2)

بعد تنازل فتاة المنصورة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التحرش

تنازلت الفتاة التي تعرضت للتحرش هي وصديقتها ليلة رأس السنة بمدينة المنصورة، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة المنصورة"، عن محضر الاتهام بالتحرش أمام النيابة، لرغبتها في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين، وقررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم بعد تقديم محامي المتهمين والفتاتين التنازل للنيابة.
حريق- في- عربة- حريق - قطار (1)

«لا شبهة جنائية».. تفاصيل حريق قطار كفر الزيات

اندلع حريق في عربة قطار «القاهرة – كفرالزيات» بمحطة كفر الزيات، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، إذ أسفر الفحص عن نشوب الحريق عقب مغادرة الركاب للقطار، أثناء قيام السائق بعمل المناورة المشار إليها لتغيير الجرار والضم على عربات القطار والنقل إلى خط آخر ، حيث حدث حريق بالكابل الواصل ما بين العربات. وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن عدم وجود شبهة جنائية، فيما أفاد المعمل الجنائي أن الحريق شب عرضيًا «غير عمدي» وبدايته بكوفرية التوصيلات الكهربائية ثم امتد لباقي أجزاء عربة القطار.
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