ترامب: قتل «قاسم سليماني» أنقذ الكثير من الأرواح

تحرير:وكالات ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ م

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه على استعداد لسحب قوات بلاده من العراق مستقبلا، لكنه شدد على أن ذلك سيترك موطئ قدم أكبر بكثير لإيران، مشيرًا إلى أنه يريد من العراق أن يقوم بضمان أمنه بنفسه، إذ قال ترامب: «إنه سيدرس فرض العقوبات ضد بغداد، فقط إذا لم يتعامل العراق مع واشنطن باحترام». وعن اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني: أضاف الرئيس الأمريكي: «أن الولايات المتحدة كانت تتابع الجنرال الإيراني منذ فترة طويلة، وإنه كان يخطط لـ«هجوم كبير»، وفقًا لروسيا اليوم.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة بقتلها قاسم سليماني، أنقذت الكثير من الأرواح.وأكدالرئيس الأمريكي، على أن الولايات المتحدة مستعدة لأي رد محتمل من قبل إيران، مؤكدا أن واشنطن سترد على أي تحرك من قبل طهران، معلقًا على تهديده السابق باستهداف مواقع ثقافية إيرانية، قال ترامب «إنه سيلتزم بالقانون الدولي في