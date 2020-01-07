إصابات 6 أشخاص في هجوم بمدينة الناصرية العراقية

تحرير:وكالات ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م

هجوم في العراق_أرشيفية

أصيب 6 أشخاص على الأقل، مساء اليوم الثلاثاء، في هجوم نفذه مسلحون وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، إذ قالت مصادر، إن مسلحين مجهولين اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وأطلقت النار على محتجين وأحرقت خيامهم. وأضافت مصادر طبية، أن 6 أشخاص حتى الآن أصيبوا في هجوم ساحة الحبوبي، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وكانت تقارير صحفية تحدثت في وقت سابق عن توتر شديد بين متظاهري الناصرية وميليشيات الحشد الشعبي، بعد رفض المحتجين إقامة تشييع رمزي لنائب قائد الميليشيات أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، اللذين قتلا الجمعة قرب مطار بغداد.

وكشفت التقارير أن المواجهات بين الطرفين أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بعضهم في حال خطرة.وأحرق متظاهرون غاضبون مقر الحشد الشعبي في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، التي كان إحدى المناطق الساخنة في الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت العراق خلال الأشهر الماضية.وفي وقت سابق، وقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب