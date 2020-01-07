البلايلي وبلماضي يحصدان جوائز الأفضل في إفريقيا

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ م

يوسف البلايلي

حصل الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على جائزة أفضل مدرب في قارة أفريقيا لعام 2019 وذلك بعد أن قاد منتخب بلاده للتويج بلقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر العام الماضي وهي المرة الثانية التي يفوز بها منتخب محاربي الصحراء باللقب. كما توج الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر على جائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة السمراء، وتنافس البلايلي مع الثنائي طارق حامد لاعب الزمالك وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي .

واستطاع يوسف البلايلي أن يقود منتخب محاربي الصحراء للفوز ببطولة أمم أفريقيا 2019، على حساب نظيره السنغالي، كما قاد الترجي التونسي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا . ولم يحضر البلايلي حفل توزيع جوائز الكاف بسبب ارتباطه بمباراة قوية مع فريقه أمام الهلال السعودي في بطولة الدوري والتي انتهت بفوز الهلال على