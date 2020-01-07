رياضة

ساديو ماني أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ م
ماني
ماني
توج السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019 وتم الإعلان عن تتويج قائد منتخب السنغال خلال حفل توزيع جوائز الكاف الذي أقيم مساء اليوم في سهل حشيش بمدينة الغردقة وتنافس ماني على هذه الجائزة مع محمد صلاح زميله في ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وقام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتسليم ماني الجائزة. يذكر أن صلاح ومحرز اعتذرا عن حضور الحفل بعد التسريبات التي خرجت من الكاف عن تتويج ماني بالجائزة
وأبدى ماني سعادته بهذا التتويج لكنه في الوقت ذاته أكد أنه كان يرغب في الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا وأنه أفضل من تتويجه بجائزة أفضل لاعب.الجدير بالذكر إن ماني شارك عام 2019 في 61 مباراة وأحرز خلالعهمخ 34 هدفا وصنع 12 هدفا كما توج مع فريق ليفربول بالعديد من الألقاب أهمها لقب دوري أبطال أوروبا كما توج بلقب
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محمد صلاح - ساديو ماني

محمد صلاح يهنئ مانى بعد تتويجه بأفضل لاعب في أفريقيا

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي على تهنئة زميله بالفريق ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقيا لعام 2019 والتي تسلمها اليوم خلال الحفل الذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة. ونشر صلاح صورة لساديو ماني وهو يحمل الجائزة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"وعلق عليها:"مبروك أخي". وتغيب عن حضور الحفل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الثنائي المرشح لجائزة أفضل لاعب مع السنغالي ساديو ماني.
ساديو مانى‎ (2)

مانى يهدى الجماهير المصرية جائزة أفضل لاعب في القارة

أبدى النجم السنغالي ساديو ماني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سعادته البالغة بعد التتويج بلقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا عام 2019، موجهًا التحية لجميع الحاضرين في حفل تسليم جوائز الكاف في الغردقة، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر بعد تتويجه بهذه الجائزة. وأهدي مانى جائزة أفضل لاعب في أفريقيا إلى عائلته وأصدقائه وزملائه في ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال الذين وقفوا بجواره وساهموا في فوزه باللقب. كما أهدى مانى الجائزة للجماهير المصرية التى ساندته في بطولة أمم أفريقيا واستقبلوه بحفاوة في الحفل، وشكر الشعب السنغالي وأكد أنه فخور بإسعاد أبناء بلاده.
يوسف -البلايلي‎

البلايلي وبلماضي يحصدان جوائز الأفضل في إفريقيا

حصل الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على جائزة أفضل مدرب في قارة أفريقيا لعام 2019 وذلك بعد أن قاد منتخب بلاده للتويج بلقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر العام الماضي وهي المرة الثانية التي يفوز بها منتخب محاربي الصحراء باللقب. كما توج الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر على جائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة السمراء، وتنافس البلايلي مع الثنائي طارق حامد لاعب الزمالك وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي .
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ليفربول- ايفرتون

تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع أمام الثعالب

يخوض فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الخميس، على ملعب كينج باور، ضمن مواجهات الجولة الـ19 «البوكسينج داي» من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ويدخل الريدز المباراة باحثين عن التأكيد على صدارة البريميرليج، حيث ينفرد ليفربول بالمركز الأول برصيد 49 نقطة «جمعها من 17 مباراة فاز في 16 وتعادل في مباراة وحيدة». بينما يبحث ليستر عن تقليص الفارق مع أبناء كلوب، حيث يحتل الثعالب المركز الثاني برصيد 39 نقطة «جمعها من 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 3 وخسر في مثلهم».
محمد صلاح

صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بأفضل لاعب إفريقي في عام 2019، وشهدا القائمة النهائية تواجد 3 لاعبين هم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، إلى جانب زميله في ليفربول ساديو ماني والنجم الجزائري رياض محرز، وكان صلاح قد فاز بلقب الكرة الذهبية في العاميين الماضيين في أفريقيا على حساب ساديو ماني والجابوني إيمريك أوباميانج، واللذان حلا في التريب الثاني والثالث على الترتيب في كلا النسختين، ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.
محمد صلاح

تشامبرلين: محمد صلاح أحدث ضجة في قطر

يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول، أن تستمر شعبية زميله محمد صلاح في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تعزز من فرص الفريق في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم السبت. وقال تشامبرلين إن محمد صلاح أحدث ضجة في قطر، وإنه يستحق ذلك بكل تأكيد، مضيفًا: "صلاح شخص كبير يحبه ملايين الناس حول العالم، وفي قطر يحظى بترحيب كبير، ومن الرائع أن تشاهد الجماهير تهتف باسمه. أتابعه من بعيد لأعرف بماذا يشعر. يحاول الحفاظ على ابتسامة هادئة ولكن يمكنك أن ترى أن بداخله سعادة كبيرة وفخر".
ليفربول- ايفرتون

ليفربول يتسلح بالتاريخ أمام مونتيري بمونديال الأندية

وسط قدر هائل من الترشيحات والتكهنات، يستهل نادي ليفربول الإنجليزي رحلة البحث لقبه الأول في بطولات كأس العالم للأندية، عندما يلتقي مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد خليفة الدولي، في نصف نهائي للنسخة الحالية من البطولة. وتمثل المباراة، ضربة البداية لليفربول في البطولة؛ نظرًا لأن نظام البطولة الحالي يجنب بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية المشاركة في الدورين الأول، والثاني حيث يبدأ كل منهما مسيرته من خلال المربع الذهبي.
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