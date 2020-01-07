ساديو ماني أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ م

ماني

توج السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019 وتم الإعلان عن تتويج قائد منتخب السنغال خلال حفل توزيع جوائز الكاف الذي أقيم مساء اليوم في سهل حشيش بمدينة الغردقة وتنافس ماني على هذه الجائزة مع محمد صلاح زميله في ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وقام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتسليم ماني الجائزة. يذكر أن صلاح ومحرز اعتذرا عن حضور الحفل بعد التسريبات التي خرجت من الكاف عن تتويج ماني بالجائزة

وأبدى ماني سعادته بهذا التتويج لكنه في الوقت ذاته أكد أنه كان يرغب في الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا وأنه أفضل من تتويجه بجائزة أفضل لاعب.الجدير بالذكر إن ماني شارك عام 2019 في 61 مباراة وأحرز خلالعهمخ 34 هدفا وصنع 12 هدفا كما توج مع فريق ليفربول بالعديد من الألقاب أهمها لقب دوري أبطال أوروبا كما توج بلقب