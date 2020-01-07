إحباط تهريب أقراص مخدرة في مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ م

مطار القاهرة - أرشيفية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عددًا من الأقراص المخدرة والمحظور إستيرادها أوتصديرها أو حيازتها طبقا لجداول قانون مكافحة المخدرات. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة رقم 760 القادمة من كوبنهاجن، حيث تم الإشتباه في راكب دنماركي من أصل لبناني قادم من الدانمارك، إذ قرر مدير الجمرك تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة «الأكس راي» فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه، تبين وجود 337 قرص ترامادول ومورفين مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه. قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتم تحرير محضر تهرب جمركي رقم 5 لسنة 2020. وأحبطت الأجهزة الأمنية،