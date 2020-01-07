رياضة

مانى يهدى الجماهير المصرية جائزة أفضل لاعب في القارة

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م
مانى
مانى
أبدى النجم السنغالي ساديو ماني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سعادته البالغة بعد التتويج بلقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا عام 2019، موجهًا التحية لجميع الحاضرين في حفل تسليم جوائز الكاف في الغردقة، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر بعد تتويجه بهذه الجائزة. وأهدي مانى جائزة أفضل لاعب في أفريقيا إلى عائلته وأصدقائه وزملائه في ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال الذين وقفوا بجواره وساهموا في فوزه باللقب. كما أهدى مانى الجائزة للجماهير المصرية التى ساندته في بطولة أمم أفريقيا واستقبلوه بحفاوة في الحفل، وشكر الشعب السنغالي وأكد أنه فخور بإسعاد أبناء بلاده.
واختتم ماني قائلاً: " لابد أن أوجه رسالة لأبناء السنغال الذين وعدتهم بالفوز بهذه الجائزة، خاصة أبناء قريتي التي عشت فيها في طفولتي، ولا أستطيع أن أصف مشاعري بعد الفوز بالجائزة وإن كنت سأعمل في الفترة المقبلة على الفوز بالمزيد من الألقاب من أجل اسعادهم". وتغيب عن حضور الحفل النجم المصري محمد صلاح المحترف
اقرأ المزيد
محمد صلاح - ساديو ماني

محمد صلاح يهنئ مانى بعد تتويجه بأفضل لاعب في أفريقيا

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي على تهنئة زميله بالفريق ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقيا لعام 2019 والتي تسلمها اليوم خلال الحفل الذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة. ونشر صلاح صورة لساديو ماني وهو يحمل الجائزة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"وعلق عليها:"مبروك أخي". وتغيب عن حضور الحفل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الثنائي المرشح لجائزة أفضل لاعب مع السنغالي ساديو ماني.
حفل- جوائز -الكاف -لعام- 2019 (4)

ساديو ماني أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

توج السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019 وتم الإعلان عن تتويج قائد منتخب السنغال خلال حفل توزيع جوائز الكاف الذي أقيم مساء اليوم في سهل حشيش بمدينة الغردقة وتنافس ماني على هذه الجائزة مع محمد صلاح زميله في ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وقام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتسليم ماني الجائزة. يذكر أن صلاح ومحرز اعتذرا عن حضور الحفل بعد التسريبات التي خرجت من الكاف عن تتويج ماني بالجائزة
يوسف -البلايلي‎

البلايلي وبلماضي يحصدان جوائز الأفضل في إفريقيا

حصل الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على جائزة أفضل مدرب في قارة أفريقيا لعام 2019 وذلك بعد أن قاد منتخب بلاده للتويج بلقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر العام الماضي وهي المرة الثانية التي يفوز بها منتخب محاربي الصحراء باللقب. كما توج الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر على جائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة السمراء، وتنافس البلايلي مع الثنائي طارق حامد لاعب الزمالك وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي .
اقرأ المزيد من الأخبار
يوسف -البلايلي‎

البلايلي وبلماضي يحصدان جوائز الأفضل في إفريقيا

حصل الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على جائزة أفضل مدرب في قارة أفريقيا لعام 2019 وذلك بعد أن قاد منتخب بلاده للتويج بلقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر العام الماضي وهي المرة الثانية التي يفوز بها منتخب محاربي الصحراء باللقب. كما توج الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر على جائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة السمراء، وتنافس البلايلي مع الثنائي طارق حامد لاعب الزمالك وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي .
شريف-إكرامي (1)

إكرامي يعلق على غياب صلاح عن حفل الأفضل بأفريقيا

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر إن عتاب محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول على عدم حضور حفل اختيار الأفضل في إفريقيا 2019 والمقام في الغردقة مقبول، كما أنه تمنى حضوره تفاديًا للغط الذي يخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم. ونشر إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "عدم حضور نجم عالمي، حفل لن يتم تتويجه فيه، حتى لو مقام في بلده هو أمر كروي بحت ليس له أي أبعاد أخرى، وحدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشري طبيعي على مجهود تمنى اللاعب أن يكافأ عليه".
محمد صلاح

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول «فيديو»

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تتويج هدف الدولي المصري محمد صلاح في مرمى توتنهام هوتسبير، خلال الموسم الماضي، كهدف العِقد، بناء على تصويت الجماهير، بعدما أعلن الريدز عبر موقعه الرسمي قبل عدة أيام، عن عشرة أهداف لاختيار هدف العِقد من بينهم. ونشر ليفربول الأهداف الثلاثة التي حصدت نسبة التصويت الأعلى من جانب الجماهير، حيث حل هدف إيمري تشان في واتفورد ثالثًا، وهدف ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة خلال مباراة الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، بالمرتبة الثانية.
محمد-صلاح (1)

استادات تحصل على شرف تنظيم جائزة الأفضل في إفريقيا

وقع اختيار شركة "بيك الباتروس" صاحبة الحقوق التسويقية والتجارية لحفل جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا هذا العام 2019، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على إسناد الأعمال التنظيمية وإنتاج وتصوير وإخراج الحفل إلى الشركة الوطنية "استادات القابضة". وقع على العقود من جانب "استادات" محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة شركة "بيك الباتروس"، بحضور معاذ حجي، السكرتير العام من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]