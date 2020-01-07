مانى يهدى الجماهير المصرية جائزة أفضل لاعب في القارة

٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م

مانى

أبدى النجم السنغالي ساديو ماني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سعادته البالغة بعد التتويج بلقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا عام 2019، موجهًا التحية لجميع الحاضرين في حفل تسليم جوائز الكاف في الغردقة، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر بعد تتويجه بهذه الجائزة. وأهدي مانى جائزة أفضل لاعب في أفريقيا إلى عائلته وأصدقائه وزملائه في ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال الذين وقفوا بجواره وساهموا في فوزه باللقب. كما أهدى مانى الجائزة للجماهير المصرية التى ساندته في بطولة أمم أفريقيا واستقبلوه بحفاوة في الحفل، وشكر الشعب السنغالي وأكد أنه فخور بإسعاد أبناء بلاده.

واختتم ماني قائلاً: " لابد أن أوجه رسالة لأبناء السنغال الذين وعدتهم بالفوز بهذه الجائزة، خاصة أبناء قريتي التي عشت فيها في طفولتي، ولا أستطيع أن أصف مشاعري بعد الفوز بالجائزة وإن كنت سأعمل في الفترة المقبلة على الفوز بالمزيد من الألقاب من أجل اسعادهم". وتغيب عن حضور الحفل النجم المصري محمد صلاح المحترف