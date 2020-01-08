طلائع الجيش يستضيف حرس الحدود في الدوري

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص

طلائع الجيش

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طلائع الجيش أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد ساهر ورضا جبر، بينما سيكون محمد صابر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل فريق طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، جمعهم من فوزين و5 تعادلات و4 هزائم، وسجل الفريق 11 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 13 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام،

ويحتل فريق طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، جمعهم من فوزين و5 تعادلات و4 هزائم، وسجل الفريق 11 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 13 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، ويمتلك طلائع الجيش لاعبين دوليين، ولاعبا دوليا في منتخبات الشباب.



فيما يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق حرس الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب.

