رياضة

طلائع الجيش يستضيف حرس الحدود في الدوري

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص
طلائع الجيش
طلائع الجيش
يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طلائع الجيش أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد ساهر ورضا جبر، بينما سيكون محمد صابر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل فريق طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، جمعهم من فوزين و5 تعادلات و4 هزائم، وسجل الفريق 11 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 13 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام،
اقرأ المزيد
الزمالك -وانبى (6)

إنبي يسعى لاستدراج زعيم الثغر في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفى وأحمد عطية، بينما سيكون إسلام القماش حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وادي دجلة‎

دجلة يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي مصطفى حسين وهشام طلب، بينما سيكون محمد الشرقاوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
محمد صلاح - ساديو ماني

محمد صلاح يهنئ مانى بعد تتويجه بأفضل لاعب في أفريقيا

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي على تهنئة زميله بالفريق ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقيا لعام 2019 والتي تسلمها اليوم خلال الحفل الذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة. ونشر صلاح صورة لساديو ماني وهو يحمل الجائزة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"وعلق عليها:"مبروك أخي". وتغيب عن حضور الحفل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الثنائي المرشح لجائزة أفضل لاعب مع السنغالي ساديو ماني.
اقرأ المزيد من الأخبار
الإسماعيلي (1)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وخالد حسين، بينما سيكون محمد نهاد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الجونة

الجونة يستضيف طلائع الجيش في الدوري

يحتضن استاد الجونة، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الجونة أمام طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي مصطفى حسين وصالح أحمد، بينما سيكون سعد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الأهلي الإنتاج الحربي

الإنتاج يعود بفوز ثمين من أسوان.. وخسارة الحدود

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًأ ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد سالم، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب «المكس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا أن الأخير لعب مباراتين أقل، وبفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري، الذي يواجه نادي مصر، مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد الحرس عند عشر نقاط في المركز التاسع.
مصر للمقاصة

المقاصة يسعى لاستدراج طنطا في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام طنطا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوى، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى وأحمد العزاوى، بينما سيكون حسن محمود حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]