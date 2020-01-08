دجلة يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص

وادي دجلة

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي مصطفى حسين وهشام طلب، بينما سيكون محمد الشرقاوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة، جمعهم من 11 لقاء، فاز 4 وتعادل 5 وخسر 2، وسجل الفريق 13 هدفًا فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب

ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة، جمعهم من 11 لقاء، فاز 4 وتعادل 5 وخسر 2، وسجل الفريق 13 هدفًا فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و7 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



فيما يحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز الأخير "الثامن عشر" بجدول ترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوز وثلاثة تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 18 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.

