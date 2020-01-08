رياضة

دجلة يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص
وادي دجلة
وادي دجلة
يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي مصطفى حسين وهشام طلب، بينما سيكون محمد الشرقاوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة، جمعهم من 11 لقاء، فاز 4 وتعادل 5 وخسر 2، وسجل الفريق 13 هدفًا فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب
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طارق-حامد

مران الزمالك.. جلسة رباعية وراحة لطارق حامد

حصل طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، ويستأنف لاعب الوسط الدولي التدريبات غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي، مساء الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. وغاب طارق عن مران اليوم، بسبب حضوره مساء أمس في الغردقة لحضور حفل الاتحاد الإفريقي (كاف) لجوائز الأفضل، علمًأ بأنه كان أحد المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية والتي حصدها الجزائري يوسف البلايلي.
محمد-صلاح (2)

كيف هزم «صلاح» هاني أبوريدة ومحمد كامل؟

جسدت مقولة «شرُّ البَليَّة ما يُضحك»، مشهد صعود هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، ورئيس اتحاد الكرة السابق، لاستلام جائزة مصر كأفضل اتحاد في قارة إفريقيا خلال 2019، بحفل الأفضل في إفريقيا الذي أقيم في منطقة سهل حشيش بالغردقة. وعلى الرغم من خروج الحفل بصورة جيدة، الا أن المجاملات كانت واضحة في بعض الاختيارات، مما آثار جدلا واسعا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل أبرزها تتويج اتحاد الكرة، كما جاء صعود أبو ريدة رغم وجود عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الجبلاية حاليًا، ليثير علامات الاستفهام.
كهربا

الزمالك يشكو كهربا للجبلاية ويتهمه بالهروب

علم «التحرير»، اليوم الأربعاء، أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميًا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلى الجديد، يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم القلعة البيضاء، إلى جانب التعاقد مع المارد الأحمر، كما تضمن الخطاب المرسل من أبناء ميت عقبة ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال وقانونية تعاقده مع نادي القرن الإفريقي. وكان قد أنهى مسؤولو النادي الأهلي، أزمة قيد محمود عبد المنعم "كهربا"، أحدث صفقات الفريق الشتوية، بعد أن تلقى الأحمر بطاقته الدولية من ناديه السابق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
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الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يسعى للإنفراد بالوصافة أمام إف سي مصر

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام إف سي مصر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه الثنائي شريف التباع ورضا جبر، بينما سيكون عباس حسن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
تدريبات-حرس-الحدود (1)

حرس الحدود يستضيف المقاولون في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفى وأحمد رشدى، بينما سيكون عصام نوحى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الإنتاج-الحربي ‎

الإنتاج ضيفًا ثقيلآ على أسوان في الدوري

يحتضن استاد أسوان، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي أسوان أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم صبرى إبراهيم، ويعاونه الثنائي ماجد المليجى ومصطفى عطية، بينما سيكون محمد فاروق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك وسموحة (13)

سموحة: لن نطلب حكما أجنبيا للزمالك ونريد هذا الثلاثي

أغلق فرج عامر، رئيس سموحة، الباب أمام إمكانية الاستعانة بحكم أجنبي في مباراة الفريق المقبلة ببطولة الدوري ضد الزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة، قائلا: "لن أطالب بحكام أجانب أمام الزمالك، ربنا موجود وكنت أتمنى أن تكون تقنية الفيديو موجودة، ومباراة الموسم الماضي تفوقنا وفوجئنا بحكم روماني مشطوب في بلاده يحتسب ضدنا ركلة جزاء كوميدية، أتمنى ألا يتكرر ذلك، وحكم مباراتنا الماضية ضد أسوان كان مترددا منذ البداية واعترف عقب المباراة بأنه تسرع في طرد إبراهيم حسن مدير الكرة، لا أشكك في ذمته لكن أطعن في قراراته الاستفزازية".
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