عطل.. أوكرانيا تكشف الأسباب الأولية لتحطم الطائرة

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص

الطائرة المنكوبة

قالت السفارة الأوكرانية في إيران، الأربعاء، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران. وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني واشتعلت فيها النيران. وذكرت السفارة، في بيان أيضا، أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية التي كانت متجهة صوب كييف، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أي "تكهنات" بشأن تحطم الطائرة.

وأعلن زيلينسكي، على حسابه في فيسبوك، أن "كل ركاب وأفراد طاقم" طائرة البوينغ 737، التي تحطمت صباح الأربعاء بعيد إقلاعها من طهران، "قتلوا". من جهتها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن عمال الإنقاذ عثروا على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة. في المقابل، لم تصدر شركة الخطوط الجوية الأوكرانية أي