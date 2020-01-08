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عطل.. أوكرانيا تكشف الأسباب الأولية لتحطم الطائرة

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص
الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة
قالت السفارة الأوكرانية في إيران، الأربعاء، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران. وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني واشتعلت فيها النيران. وذكرت السفارة، في بيان أيضا، أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية التي كانت متجهة صوب كييف، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أي "تكهنات" بشأن تحطم الطائرة.
وأعلن زيلينسكي، على حسابه في فيسبوك، أن "كل ركاب وأفراد طاقم" طائرة البوينغ 737، التي تحطمت صباح الأربعاء بعيد إقلاعها من طهران، "قتلوا". من جهتها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن عمال الإنقاذ عثروا على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة. في المقابل، لم تصدر شركة الخطوط الجوية الأوكرانية أي
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قاعدة عين الأسد

ثاني أكبر قاعدة جوية في العراق.. ماذا قصفت إيران؟

?تملك الولايات المتحدة نحو 5 آلاف جندي ومستشار عسكري في العراق، يتوزعون على أكثر من 12 قاعدة عسكرية، من أبرزها "عين الأسد" التي طالها هجوم صاروخي إيراني فجر الأربعاء. وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني. وتضم عين الأسد، التي كانت حتى عام 2003 تعرف باسم "قاعدة القادسية الجوية"، مبان عسكرية ومخازن محصنة ومرافق خدمية.
الطائرة المنكوبة

147 إيرانيا و32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن 147 إيرانيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الطائرة كان على متنها 147 إيرانيا و32 أجنبيا. وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.
جنود-امريكية

"غرف محصنة" أنقذت الجنود الأمريكيين من الضربة الإيرانية

رغم أن إيران أطلقت 15 صاروخا باليستيا في هجومها على القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في العراق، فجر الأربعاء، لكن ذلك لم يؤد إلى وقوع إصابات بحسب التقارير الأميركية. وكان الحرس الثوري تبنى عملية إطلاق الصواريخ من داخل إيران انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم السليماني، الذي قتلته ضربة جوية أميركية في بغداد الجمعة الماضية. واستهدفت الضربة الصاروخية الأميركية بصورة أساسية قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، إضافة إلى القاعدة العسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.
خوان جوايدو

لماذا منع الأمن الفنزويلي «جوايدو» من دخول البرلمان؟

منعت قوات الأمن الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، زعيم المعارضة خوان جوايدو، من دخول البرلمان، حيث كان ينوي ترؤس جلسة بعد إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان، إذ قال جوايدو مخاطبا قوات الأمن «هذه ليست ثكنة»، وذلك قبل أن يحمله نواب على الاكتاف، في حين كان لويس بيرا وهو نائب معارض منافس لجوايدو ويقول: «إنه الفائز برئاسة البرلمان، يرأس جلسة صاخبة داخله». ودعا كل من المعارض خوان جوايدو وخصمه لويس بارا البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة، إلى عقد جلسة الثلاثاء برئاسته التي يؤكد كل منهما أنه فاز فيها، وفقًا للعربية.
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ترامب-هواوي (2)

ترامب يتوعد إيران بضربة أخرى إذا تعرضت أمريكا لهجوم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها". وأضاف ترامب: "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو أي شخص أمريكي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد". وردا على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعا أمريكيا لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهديدات ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.
العراق

كيف سيؤثر مقتل سليماني على المشهد السياسي في العراق؟

يبدو أن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني سيغير قواعد اللعبة في العراق هذا البلد الذي يشهد حراك شعبي منذ ما يقرب من 4 أشهر، إلا أن اغتيال سليماني سيطر على المشهد العراقي. وجاءت الضربة الجوية التي أسفرت عن مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والذي ينظر إليه بأنه القائد الفعلي للحشد الشعبي، بعد ساعات من تهديدات وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، أن قوات بلاده مستعدة لتكثيف نشاطاتها لطرد القوات الحليفة لإيران لخارج العراق، مع اتخاذ إجراءات وقائية قد تشمل العمل العسكري اذا اكتشفت أن هناك هجوما وشيكا.
سقوط ايران 2

بعد مقتل قاسم سليماني.. إيران: 35 هدفا أمريكيا حيويا في مرمى نيراننا

قال القيادي بالحرس الثوري غلام علي أبو حمزة، إن إيران ستعاقب الأمريكيين?? ???أينما كانوا في مرماها، ردا على مقتل قاسم سليماني، قائلًا: «إن 35 هدفا أمريكيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، في مرمى إيران»، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مضيفًا: «يعد مضيق هرمز طريقا حيويا للغرب، حيث يعبر عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية هرمز وبحر عمان والخليج الفارسي»، مشددًا على أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة على اغتيال قاسم سليماني، وفقًا لروسيا اليوم.
دومينيك-راب

بسبب التوترات.. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إذ قال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان له اليوم السبت: «نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا»، مضيفًا: «سنواصل مراجعة الوضع»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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