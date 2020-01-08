إنبي يسعى لاستدراج زعيم الثغر في الدوري

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ ص

إنبي

يحتضن استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفى وأحمد عطية، بينما سيكون إسلام القماش حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز التاسع بالجدول، برصيد 15 نقطة، جمعها من 11 لقاء، فاز 4 وتعادل 3 وخسر 4، وسجل الفريق 13 هدفًا بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3

ويحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز التاسع بالجدول، برصيد 15 نقطة، جمعها من 11 لقاء، فاز 4 وتعادل 3 وخسر 4، وسجل الفريق 13 هدفًا بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



بينما يحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 11 لقاء فاز 6 وتعادل 2 وخسر 3، وسجل الفريق 12 هدفًا فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول.



