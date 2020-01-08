رياضة

إنبي يسعى لاستدراج زعيم الثغر في الدوري

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ ص
إنبي
إنبي
يحتضن استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفى وأحمد عطية، بينما سيكون إسلام القماش حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز التاسع بالجدول، برصيد 15 نقطة، جمعها من 11 لقاء، فاز 4 وتعادل 3 وخسر 4، وسجل الفريق 13 هدفًا بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3
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طارق-حامد

مران الزمالك.. جلسة رباعية وراحة لطارق حامد

حصل طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، ويستأنف لاعب الوسط الدولي التدريبات غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي، مساء الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. وغاب طارق عن مران اليوم، بسبب حضوره مساء أمس في الغردقة لحضور حفل الاتحاد الإفريقي (كاف) لجوائز الأفضل، علمًأ بأنه كان أحد المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية والتي حصدها الجزائري يوسف البلايلي.
محمد-صلاح (2)

كيف هزم «صلاح» هاني أبوريدة ومحمد كامل؟

جسدت مقولة «شرُّ البَليَّة ما يُضحك»، مشهد صعود هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، ورئيس اتحاد الكرة السابق، لاستلام جائزة مصر كأفضل اتحاد في قارة إفريقيا خلال 2019، بحفل الأفضل في إفريقيا الذي أقيم في منطقة سهل حشيش بالغردقة. وعلى الرغم من خروج الحفل بصورة جيدة، الا أن المجاملات كانت واضحة في بعض الاختيارات، مما آثار جدلا واسعا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل أبرزها تتويج اتحاد الكرة، كما جاء صعود أبو ريدة رغم وجود عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الجبلاية حاليًا، ليثير علامات الاستفهام.
كهربا

الزمالك يشكو كهربا للجبلاية ويتهمه بالهروب

علم «التحرير»، اليوم الأربعاء، أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميًا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلى الجديد، يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم القلعة البيضاء، إلى جانب التعاقد مع المارد الأحمر، كما تضمن الخطاب المرسل من أبناء ميت عقبة ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال وقانونية تعاقده مع نادي القرن الإفريقي. وكان قد أنهى مسؤولو النادي الأهلي، أزمة قيد محمود عبد المنعم "كهربا"، أحدث صفقات الفريق الشتوية، بعد أن تلقى الأحمر بطاقته الدولية من ناديه السابق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
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الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون العرب يهزم الاتحاد ويتصدر الدوري مؤقتًا

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد سمير، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز مؤقتًا، بفارق نقطة عن الأهلي الذي يواجه مصر للمقاصة مساء الأربعاء في نفس الجولة، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن سموحة الخامس الذي يواجه المصري غدًا الخميس.
حلمى-طولان

ماذا قدم حلمي طولان أمام الإسماعيلي؟

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الإسماعيلي أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.
الزمالك -وانبى (6)

التعادل يحسم لقاء إنبي وحرس الحدود في الدوري

في لقاء ضعيف ومتواضع فنيًا، حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، الذي أقيم اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وقاد المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، وعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما كان هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -وانبى (6)

إنبي يسعى لاستدراج حرس الحدود في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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