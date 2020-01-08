سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

"غرف محصنة" أنقذت الجنود الأمريكيين من الضربة الإيرانية

تحرير:وكالات ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ ص
أرشيفية
أرشيفية
رغم أن إيران أطلقت 15 صاروخا باليستيا في هجومها على القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في العراق، فجر الأربعاء، لكن ذلك لم يؤد إلى وقوع إصابات بحسب التقارير الأميركية. وكان الحرس الثوري تبنى عملية إطلاق الصواريخ من داخل إيران انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم السليماني، الذي قتلته ضربة جوية أميركية في بغداد الجمعة الماضية. واستهدفت الضربة الصاروخية الأميركية بصورة أساسية قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، إضافة إلى القاعدة العسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.
ووفقا لسكاي نيوز، فلم ترد على الفور تقارير عن سقوط إصابات بشرية في أي من القاعدتين.وقال مسؤول عسكري أميركي لشبكة "سي أن أن" إن الجيش الأميركي تلقى إنذارا مبكرا بشأن الضربة الصاروخية الإيرانية.وأضاف المسؤول الأميركي الذي لم تذكر الشبكة اسمه أن الإنذار الذي تلقاه العسكريون الأميركيون كان
اقرأ المزيد
قاعدة عين الأسد

ثاني أكبر قاعدة جوية في العراق.. ماذا قصفت إيران؟

?تملك الولايات المتحدة نحو 5 آلاف جندي ومستشار عسكري في العراق، يتوزعون على أكثر من 12 قاعدة عسكرية، من أبرزها "عين الأسد" التي طالها هجوم صاروخي إيراني فجر الأربعاء. وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني. وتضم عين الأسد، التي كانت حتى عام 2003 تعرف باسم "قاعدة القادسية الجوية"، مبان عسكرية ومخازن محصنة ومرافق خدمية.
الطائرة المنكوبة

147 إيرانيا و32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن 147 إيرانيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الطائرة كان على متنها 147 إيرانيا و32 أجنبيا. وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.
الطائرة المنكوبة

عطل.. أوكرانيا تكشف الأسباب الأولية لتحطم الطائرة

قالت السفارة الأوكرانية في إيران، الأربعاء، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران. وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني واشتعلت فيها النيران. وذكرت السفارة، في بيان أيضا، أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية التي كانت متجهة صوب كييف، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أي "تكهنات" بشأن تحطم الطائرة.
خوان جوايدو

لماذا منع الأمن الفنزويلي «جوايدو» من دخول البرلمان؟

منعت قوات الأمن الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، زعيم المعارضة خوان جوايدو، من دخول البرلمان، حيث كان ينوي ترؤس جلسة بعد إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان، إذ قال جوايدو مخاطبا قوات الأمن «هذه ليست ثكنة»، وذلك قبل أن يحمله نواب على الاكتاف، في حين كان لويس بيرا وهو نائب معارض منافس لجوايدو ويقول: «إنه الفائز برئاسة البرلمان، يرأس جلسة صاخبة داخله». ودعا كل من المعارض خوان جوايدو وخصمه لويس بارا البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة، إلى عقد جلسة الثلاثاء برئاسته التي يؤكد كل منهما أنه فاز فيها، وفقًا للعربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مايك-بومبيو

بومبيو: «سليماني» كان على علاقة بالجماعات الإرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، لافتا إلى أن الأخير لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت سيارة تقل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية، بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتله وأثار سلسلة من التهديدات الإيرانية، ومن الميليشيات الموالية لها، للولايات المتحدة ولدول في المنطقة.
رئيس الوزراء العراقي

العراق: تلقينا رسالة انسحاب من الجيش الأمريكي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن بغداد تلقت رسالة من الجيش الأمريكي بشأن سحب قواته منها، مضيفًا: «النسختان العربية والإنجليزية من الرسالة الأمريكية غير متطابقتين والعراق طلب توضيحات»، مشيرًا خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء: «استلمنا أمس رسالة من القيادة الأمريكية تتكلم عن الانسحاب وبعد ساعات قيل أنها خطأ»، متابعًا: «الجانب الأمريكي بعث بنسخة عربية مترجمة للرسالة لا تتطابق مع النسخة الإنجليزية ثم قام بإرسال أخرى متطابقة»، مؤكدًا: «الرسالة الأمريكية التي استلمناها، أمس، تشير بوضوح للانسحاب».
قاسم-سليمانى

50 قتيلا و213 مصابا ضحايا تشييع جثمان «قاسم سليماني»

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء إلى 50 قتيلا وأكثر من 213 مصابا في حالة حرجة. وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني، بينما شيع آلاف آخرون في العراق جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قُتل بصحبة سليماني إثر العملية الأمريكية في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
قاسم سليماني

ابنة «سليماني» لترامب: التشييع المليوني للشهداء رسالة واضحة

قالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا، مضيفة: «ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني». وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]