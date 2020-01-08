147 إيرانيا و32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية

تحرير:وكالات ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص

الصندوق الأسود للطائرة المكنوبة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن 147 إيرانيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الطائرة كان على متنها 147 إيرانيا و32 أجنبيا. وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلنت إيران أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، وقد جمعت جثثهم وقامت بنقلها الآن إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي. كما ذكرت أن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني بشكل محض، وليس هناك أي احتمال لوجود سبب غير ذلك. وأعلنت أوكرانيا أن حادث سقوط طائرة شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، بالقرب