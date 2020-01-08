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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1569 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 700 جنيهًا.عيار 24: 800 جنيهًا.عيار 18: 600 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5600 جنيها.سعر الأوقية: 1569 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى
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الذهب (2)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار 24 يتخطى الـ800 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، على خلفية الهجوم الإيران على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية، وسجل سعر الأوقية نحو 1610 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
محطة -بنزين (1)

3 أسباب تدفع إلى تثبيت أسعار البنزين حتى مارس المقبل

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين والسولار والمازوت في السوق المحلية، وذلك لمدة أشهر حتى مارس المقبل. وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن. وبدأت الحكومة في تطبيق الية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وزارة-المالية

الضرائب: منظومة الإقرارات الإلكترونية أثبتت نجاحها

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسير بخطى ثابتة ووتيرة سريعة في سبيل نجاح التطوير والميكنة، لتقديم كل التيسيرات للممولين لتحقيق الالتزام الطوعي، وتحقيق الحصيلة المستهدفة والتي تعد الهدف الرئيسي لمصلحة الضرائب لتنفيذ المشروعات التنموية والإنفاق على المرافق والخدمات والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء قطاعات والإدارات المركزية بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والذى يعد ثاني اجتماع له مع قيادات المصلحة، وكان اجتماعه الأول مع قيادات مركز كبار الممولين.
سبائك-ذهب (2)

153 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب بنهاية 2019

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.3 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، في مقابل نحو 3.15 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 153 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، في مقابل نحو 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة بلغت نحو 66 مليون دولار.
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سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم السبت 4 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1549 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1524 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1524 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1512 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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