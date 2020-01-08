قرار بميكنة إيصالات التحصيل بالجهاز الإداري للدولة
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن «المحاسبة الحكومية»، و«اللائحة المالية للموازنة والحسابات»؛ بما يسهم في تحقيق المزيد من الحوكمة المالية والإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها بقيمتها الفعلية.
وأوضحت وزارة المالية، أن التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية للمحاسبة الحكومية، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، تستهدف ميكنة إيصالات التحصيل وحوافظ التوريد بوحدات الإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات تضمنت إجراءات وقواعد الاعتماد الإلكتروني لإيصالات التحصيل وحوافظ التوريد الُميكنة من وزارة المالية قبل العمل بموجبها، لافتة إلى تشكيل اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بقطاع الحسابات والمديريات المالية.وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الإدارة
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات تضمنت إجراءات وقواعد الاعتماد الإلكتروني لإيصالات التحصيل وحوافظ التوريد الُميكنة من وزارة المالية قبل العمل بموجبها، لافتة إلى تشكيل اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الإدارة المركزية للحاسب الآلي بالقطاع تتولى اعتماد إيصالات السداد المميكنة، حال تحققها من توفر المعايير والضوابط المقررة منها: أن يستخرج النظام الإلكتروني بالجهة طالبة الاعتماد إيصالات سداد ذات خلفية مائية تحمل شعار وزارة المالية الموحد والمعتمد، وأن تكون إيصالات السداد مسلسلة بأرقام غير قابلة للتلاعب، سواء بالتكرار، أو الحذف، أو الإضافة، أو غير ذلك، مع وجود ترميز يميز مكاتب التحصيل الفرعية بالجهة الرئيسية.