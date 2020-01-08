قرار بميكنة إيصالات التحصيل بالجهاز الإداري للدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن «المحاسبة الحكومية»، و«اللائحة المالية للموازنة والحسابات»؛ بما يسهم في تحقيق المزيد من الحوكمة المالية والإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها بقيمتها الفعلية. وأوضحت وزارة المالية، أن التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية للمحاسبة الحكومية، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، تستهدف ميكنة إيصالات التحصيل وحوافظ التوريد بوحدات الإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات تضمنت إجراءات وقواعد الاعتماد الإلكتروني لإيصالات التحصيل وحوافظ التوريد الُميكنة من وزارة المالية قبل العمل بموجبها، لافتة إلى تشكيل اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بقطاع الحسابات والمديريات المالية.وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الإدارة