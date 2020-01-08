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قرار بميكنة إيصالات التحصيل بالجهاز الإداري للدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن «المحاسبة الحكومية»، و«اللائحة المالية للموازنة والحسابات»؛ بما يسهم في تحقيق المزيد من الحوكمة المالية والإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها بقيمتها الفعلية. وأوضحت وزارة المالية، أن التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية للمحاسبة الحكومية، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، تستهدف ميكنة إيصالات التحصيل وحوافظ التوريد بوحدات الإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات تضمنت إجراءات وقواعد الاعتماد الإلكتروني لإيصالات التحصيل وحوافظ التوريد الُميكنة من وزارة المالية قبل العمل بموجبها، لافتة إلى تشكيل اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بقطاع الحسابات والمديريات المالية.وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الإدارة
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الذهب (2)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار 24 يتخطى الـ800 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، على خلفية الهجوم الإيران على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية، وسجل سعر الأوقية نحو 1610 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
محطة -بنزين (1)

3 أسباب تدفع إلى تثبيت أسعار البنزين حتى مارس المقبل

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين والسولار والمازوت في السوق المحلية، وذلك لمدة أشهر حتى مارس المقبل. وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن. وبدأت الحكومة في تطبيق الية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وزارة-المالية

الضرائب: منظومة الإقرارات الإلكترونية أثبتت نجاحها

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسير بخطى ثابتة ووتيرة سريعة في سبيل نجاح التطوير والميكنة، لتقديم كل التيسيرات للممولين لتحقيق الالتزام الطوعي، وتحقيق الحصيلة المستهدفة والتي تعد الهدف الرئيسي لمصلحة الضرائب لتنفيذ المشروعات التنموية والإنفاق على المرافق والخدمات والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء قطاعات والإدارات المركزية بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والذى يعد ثاني اجتماع له مع قيادات المصلحة، وكان اجتماعه الأول مع قيادات مركز كبار الممولين.
سبائك-ذهب (2)

153 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب بنهاية 2019

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.3 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، في مقابل نحو 3.15 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 153 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، في مقابل نحو 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة بلغت نحو 66 مليون دولار.
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وزير-الماليه

رضا عبد القادر رئيسا لمصلحة الضرائب بعد واقعة الرشوة

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تكليف رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون. وأكد معيط، أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى. وأعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذى يسهم فى تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية.
وزير-الماليه

وزير المالية يوجه بسرعة بيع البضائع المكدسة بالموانئ

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التى مضى على بقائها بالساحات الجمركية 4 أشهر، من خلال المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية؛ وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف فى حاويات وبضائع «المهمل» المكدسة بالموانئ. وأوضحت وزارة المالية اليوم، الخميس، أنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر.
ميناء شرم الشيخ البحري

ربط الموانئ البحرية بالنافذة الواحدة إلكترونيًا

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا مشتركًا؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة»؛ بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وزارة-المالية

2019.. صفحة جديدة للضرائب مع شركاء التنمية

شهد عام 2019، إجراءات فعالة لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، ترتكز على إرساء دعائم الثقة من خلال استراتيجية متكاملة للتواصل البناء والمثمر مع الممولين؛ لضمان رصد مشاكلهم بشكل فورى، والسعي الجاد نحو حلها، وقياس توجهاتهم وتحليلها؛ باعتبارهم شريكًا أصيلاً في تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة أطروحاتهم إلى قرارات وإجراءات تنفيذية تستهدف التيسير على الممولين خاصة في ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية». وأطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال.
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