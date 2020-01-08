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ثاني أكبر قاعدة جوية في العراق.. ماذا قصفت إيران؟

تحرير:وكالات ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص
قاعدة عين الأسد العسكرية
قاعدة عين الأسد العسكرية
?تملك الولايات المتحدة نحو 5 آلاف جندي ومستشار عسكري في العراق، يتوزعون على أكثر من 12 قاعدة عسكرية، من أبرزها "عين الأسد" التي طالها هجوم صاروخي إيراني فجر الأربعاء. وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني. وتضم عين الأسد، التي كانت حتى عام 2003 تعرف باسم "قاعدة القادسية الجوية"، مبان عسكرية ومخازن محصنة ومرافق خدمية.
وكانت القوات الأميريكية، احتلت هذه القاعدة، التي تتسع لـ5000 عسكري، بين عامي 2003 و2011.ومنذ نهاية عام 2014، باتت تضم أكثر من 300 مدرب أمريكي ومستشارين عسكريين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زار "عين الأسد" في أواخر عام 2018، حيث كان برفقة زوجته ميلانيا.واستهدف القصف الصاروخي الذي انطلق من إيران
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الطائرة المنكوبة

147 إيرانيا و32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن 147 إيرانيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الطائرة كان على متنها 147 إيرانيا و32 أجنبيا. وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.
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"غرف محصنة" أنقذت الجنود الأمريكيين من الضربة الإيرانية

رغم أن إيران أطلقت 15 صاروخا باليستيا في هجومها على القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في العراق، فجر الأربعاء، لكن ذلك لم يؤد إلى وقوع إصابات بحسب التقارير الأميركية. وكان الحرس الثوري تبنى عملية إطلاق الصواريخ من داخل إيران انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم السليماني، الذي قتلته ضربة جوية أميركية في بغداد الجمعة الماضية. واستهدفت الضربة الصاروخية الأميركية بصورة أساسية قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، إضافة إلى القاعدة العسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.
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عطل.. أوكرانيا تكشف الأسباب الأولية لتحطم الطائرة

قالت السفارة الأوكرانية في إيران، الأربعاء، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران. وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني واشتعلت فيها النيران. وذكرت السفارة، في بيان أيضا، أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية التي كانت متجهة صوب كييف، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أي "تكهنات" بشأن تحطم الطائرة.
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لماذا منع الأمن الفنزويلي «جوايدو» من دخول البرلمان؟

منعت قوات الأمن الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، زعيم المعارضة خوان جوايدو، من دخول البرلمان، حيث كان ينوي ترؤس جلسة بعد إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان، إذ قال جوايدو مخاطبا قوات الأمن «هذه ليست ثكنة»، وذلك قبل أن يحمله نواب على الاكتاف، في حين كان لويس بيرا وهو نائب معارض منافس لجوايدو ويقول: «إنه الفائز برئاسة البرلمان، يرأس جلسة صاخبة داخله». ودعا كل من المعارض خوان جوايدو وخصمه لويس بارا البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة، إلى عقد جلسة الثلاثاء برئاسته التي يؤكد كل منهما أنه فاز فيها، وفقًا للعربية.
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البنتاجون يدرس خفض عدد القوات الأمريكية في أفريقيا

كشف مطلعون على سير المداولات بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) النقاب عن أن وزير الدفاع مارك إسبر يأدرس حاليا مقترحات بخفض عدد القوات الأمريكية في غرب أفريقيا بشكل كبير- أو حتى سحبها بالكامل - في خطوة أولى لإعادة نشر الآلاف من القوات الأمريكية في أنحاء أخرى من العالم. وأوضح المسئولون، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن تعديل نشر القوات الأمريكية في أفريقيا سيعقبه تعديل آخر في أمريكا اللاتينية، وأن تقليصا لحجم القوات سيحدث أيضا في العراق وأفغانستان، كما هو متوقع.
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