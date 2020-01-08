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العسل والملح| جنب طفلك هذه الأطعمة في عامه الأول

تعتبر مهام الآباء الجدد من أصعب ما يمكن ممارسته في الحياة، وذلك لأن طفلهم عرضة بشكل كبير للأمراض والمشكلات الهضمية، وخاصة في السنة الأولى من عمره.
تحرير:إسراء سليمان ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
الأطفال الرضع
الأطفال الرضع
يحتاج الطفل لرعاية خاصة، فبداية من الشهور الأولى تفكر الأم في تقديم أنواع مختلفة من الطعام لطفلها، ولكن لا تعي جيدُا للأطعمة التي تؤذي الجهاز الهضمي، يقول بعض الأطباء أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل ما يقدم للطفل، لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، لتقوية الجهاز المناعي، على الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في السنة الأولى، على سبيل المثال السكر والملح والعسل واللبن البقري، لحماية الطفل من مشكلات بالهضم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
بالرغم من أن الأطفال يتعرضون للاختناق في أي وقت، ولكن بعض الأطفال الأقل من ثلاثة أعوام عرضة أكثر للاختناق، وخاصة الرضع الذين تعلموا تناول الطعام حديثَا، وبالتالي لا تعطي طفلك الفشار وغزل البنات والجزر واللبان وزبدة الفول السوداني والرمان والتوت والكريز، وغيرها من الأطعمة التي تلحق الضرر بالجهاز الهضمي. تعبر
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تناول الطعام بكميات أقل

الفلفل الحار والبيض| 7 أطعمة صحية لقمع الشهية

كل شيء في الحياة قابل لأن يتحول لإدمان، فيوجد من يقبلون على القراءة بشكل يومي، والبعض الأخر يحب ممارسة الرياضة والكتابة، أما الطعام فله عشاقه، لا أحد يستطيع انكار متعة تناول الطعام، ولكن الإفراط في التناول يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة تتمثل في السمنة ومرض السكري وصعوبة الحركة، لذا يحاول الأطباء البحث عن طرق طبيعية لتقليل الشهية، وذلك من خلال تناول أطعمة تتمثل في العسل والبيض والشوكولات الداكنة، إضافة إلى الشوربة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
الوقت الصحيح لتناول الفواكه

الجريب فروت والليمون.. فواكه مهمة لصحة جسمك

عند البحث عن الأطعمة الصحية التي يمكن اتخاذها كأسناك بين الوجبات الرئيسية، ستجد أن الفواكه والخضراوات غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، ولكن وجد خبراء التغذية أن بعض أنواع الفواكه صحية عن غيرها، على سبيل المثال التوت غني بأنواع محددة من الألياف الغذائية، تساعد في الوقاية من أنواع السرطان، كما أن الرمان، يقلل من ضغط الدم، ويحسن من الوظائف المعرفية والإدراكية، وغيرها من الفواكه الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
اطعمة خالية من الجلوتين

الزيوت والبروتينات.. أطعمة خالية من الجلوتين

أصبح فقدان الوزن مثل هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث حول الأنظمة الغذائية المناسبة مع طبيعة الجسم، على سبيل المثال نظام الكيتو من أكثر الخطط الفعالة لفقدان الوزن، بدون أي آثار جانبية، كما يوجد نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول الأطعمة التقليدية، إضافة إلى نظام غذائي خالي من الجلوتين، ولكي يكون نظام صحي متكامل، يوصي الخبراء بتناول بعض من الأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه، ومنتجات الألبان، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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تناول الطعام بكميات أقل

الفلفل الحار والبيض| 7 أطعمة صحية لقمع الشهية

كل شيء في الحياة قابل لأن يتحول لإدمان، فيوجد من يقبلون على القراءة بشكل يومي، والبعض الأخر يحب ممارسة الرياضة والكتابة، أما الطعام فله عشاقه، لا أحد يستطيع انكار متعة تناول الطعام، ولكن الإفراط في التناول يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة تتمثل في السمنة ومرض السكري وصعوبة الحركة، لذا يحاول الأطباء البحث عن طرق طبيعية لتقليل الشهية، وذلك من خلال تناول أطعمة تتمثل في العسل والبيض والشوكولات الداكنة، إضافة إلى الشوربة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
اللبن يزيد الوزن

على عكس الشائع.. اللبن كامل الدسم مفيد للأطفال

نسمع دائمًا أن الألبان كاملة الدسم تضر بالصحة، وتساعد على زيادة الوزن، ولكن جاء الوقت لتغيير هذه المقولة الخاطئة، فهو يساعد في الحفاظ على صحة العظام، لأنه غني بمعدلات عالية من الكالسيوم، كما يوفر حماية كاملة لصحة القلب، وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم، الذي يحافظ على معدلات ضغط الدم، كما يقلل من معدلات الاكتئاب، لذا يجب تناوله في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، ولكن هل تعلم أنه مفيد للأطفال أيضًا؟ وضحت الأبحاث أهميته بالنسبة لصغار السن، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
ليلة نوم هادئة لطفلك

الفاصوليا والعدس| 5 أطعمة صحية لطفلك خلال 6-12 شهرًا

كل ما هو متعلق بالأطفال يحتاج إلى رعاية دقيقة، بداية من الأنظمة الغذائية إلى الاهتمام بالنظافة، تِشعر الأم دائمًا بالحيرة، عند اختيار طعام صحي لطفلها، فالبعض يعتمد على الألبان فقط، والآخر، يقوم بتقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة ليسهل هضمها، ولكن توجد بعض من الأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي للطفل، ولكن يحب أن تكون على دراية كاملة بأن لكل عمر طعام محدد، ففي عمر شهرين، يكتفي خبراء التغذية بلبن الأم فقد، وبداية من 6-12 شهرًا، تقدم للأطفال أطعمة بسيطة، نقلًا عن "timesofindia".
الجوافة

نمو المخ.. 5 فوائد للجوافة للأطفال الرضع

الفواكه والخضراوات من الأطعمة الهامة التي يجب ادراجها في النظام الغذائي للأطفال، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، إضافة إلىالألياف الغذائية، التي تعزز من معدلات الشبع، وتزيد من معدلات الترطيب، ومن أهم الفواكه الهامة للأطفال "الجوافة"، غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وتمنح الطفل مختلف الفوائد الصحية والعلاجية، مثل الوقاية من السرطان، والمساعدة في تطور المخ، وتطور الجهاز العصبي، لذ يجب تناول 2-3 جوافة يوميًا، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
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