العسل والملح| جنب طفلك هذه الأطعمة في عامه الأول

تعتبر مهام الآباء الجدد من أصعب ما يمكن ممارسته في الحياة، وذلك لأن طفلهم عرضة بشكل كبير للأمراض والمشكلات الهضمية، وخاصة في السنة الأولى من عمره.
يحتاج الطفل لرعاية خاصة، فبداية من الشهور الأولى تفكر الأم في تقديم أنواع مختلفة من الطعام لطفلها، ولكن لا تعي جيدُا للأطعمة التي تؤذي الجهاز الهضمي، يقول بعض الأطباء أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل ما يقدم للطفل، لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، لتقوية الجهاز المناعي، على الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في السنة الأولى، على سبيل المثال السكر والملح والعسل واللبن البقري، لحماية الطفل من مشكلات بالهضم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
بالرغم من أن الأطفال يتعرضون للاختناق في أي وقت، ولكن بعض الأطفال الأقل من ثلاثة أعوام عرضة أكثر للاختناق، وخاصة الرضع الذين تعلموا تناول الطعام حديثَا، وبالتالي لا تعطي طفلك الفشار وغزل البنات والجزر واللبان وزبدة الفول السوداني والرمان والتوت والكريز، وغيرها من الأطعمة التي تلحق الضرر بالجهاز الهضمي.
تعبر
بالرغم من أن الأطفال يتعرضون للاختناق في أي وقت، ولكن بعض الأطفال الأقل من ثلاثة أعوام عرضة أكثر للاختناق، وخاصة الرضع الذين تعلموا تناول الطعام حديثَا، وبالتالي لا تعطي طفلك الفشار وغزل البنات والجزر واللبان وزبدة الفول السوداني والرمان والتوت والكريز، وغيرها من الأطعمة التي تلحق الضرر بالجهاز الهضمي.
تعبر مهام الآباء الجدد من أصعب ما يمكن ممارسته في الحياة، وذلك لأن طفلهم عرضة بشكل كبير للأمراض والمشكلات الهضمية، وخاصة في السنة الأولى، قد يقومون ببعض الأخطاء ولا ينتبهون إليها إلا عند حدوث مشكلة، وبالتالي ما يلي بعض من الأطعمة التي يجب ألا يأكلها الطفل في السنة الأولى:
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1-السكر
لا يحتاج الأطفال إلى السكر المكرر في نظامهم الغذائي حتى عمر عام، يحتاج الطفل السكر في حالة أن يكون لديه جسم نحيف للغاية، ويتم الحصول عليه من مصادر طبيعية والكربوهيدرات، إضافة إلى ذلك، الإفراط في تناول السكر، يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية مثل تسوس الأسنان والسمنة ومرض السكري، كما يجعل الطفل كسول غير قادر على القيام بالأنشطة، لذا لا تضع الشوكولاتة والمشروبات الغازية أو الأطعمة المصنعة في نظامهم الغذائي، لأنها تحتوي على معدلات عالية من السكر والمواد الحافظة الصناعية.
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2-الملح
وفقًا لعديد من المنظمات الصحية، لا يجب أن يتناول الأطفال الملح حتى بلوغ 6 أشهر، إضافة إلى ذلك، يحتوي لبن الأم على كمية مناسبة من الصوديوم التي يحتاجها الجسم في هذه الفترة، وحتى الأطفال بين 6 أشهر وعام لا يجب أن يتناولوا أكثر من جرام واحد من الملح يوميًا، لأن إضافة الملح للنظام الغذئي في السنوات الأولى لطفلك، يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية مثل حصوات الكلى وارتفاع ضغط الدم وقلة الترطيب وهشاشة العظام.
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3-العسل
توجد عادة منتشرة بين كثير من العائلات وهي إعطاء العسل الأبيض للأطفال الرضع، يجب التوقف عن فعل ذلك، لأنه يؤدي إلى التسمم، مما يهدد من حياة الطفل، حيث يحتوي العسل في كثير من الأوقات على باكتيريا، لا يتحملها الجهاز الهضمي لدى طفلك.
4-لبن البقر
يعتبر اللبن البقري من الألبان الصحية والغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، ولكن ليس للأطفال الرضع، فوفقًا للأكاديمية الأمريكية للأطفال الرضع، لا يجب أن يتناول الطفل الرضيع اللبن البقري قبل عام، وذلك لأن الجهاز الهضمي لطفلك غير قادرًا على هضم المعدلات العالية من البروتين والصوديوم والبوتاسيوم الموجودة في اللبن البقري.
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ما سبق بعض من الأطعمة التي يجب تجنبها بالنسبة لطفلك الرضيع، الذي لم يكمل عامه الأول، وعند إدراج بعض من الأطعمة الصلبة بعد بلوغ العام الأول، يجب الذهاب للطبيب أولًا لمعرفة الأطعمة التي يسهل هضمها، والبعض الآخر الذي يؤدي إلى الإمساك والإسهال وعسر الهضم.
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