العسل والملح| جنب طفلك هذه الأطعمة في عامه الأول

تعتبر مهام الآباء الجدد من أصعب ما يمكن ممارسته في الحياة، وذلك لأن طفلهم عرضة بشكل كبير للأمراض والمشكلات الهضمية، وخاصة في السنة الأولى من عمره.

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

الأطفال الرضع

يحتاج الطفل لرعاية خاصة، فبداية من الشهور الأولى تفكر الأم في تقديم أنواع مختلفة من الطعام لطفلها، ولكن لا تعي جيدُا للأطعمة التي تؤذي الجهاز الهضمي، يقول بعض الأطباء أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل ما يقدم للطفل، لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، لتقوية الجهاز المناعي، على الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في السنة الأولى، على سبيل المثال السكر والملح والعسل واللبن البقري، لحماية الطفل من مشكلات بالهضم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

بالرغم من أن الأطفال يتعرضون للاختناق في أي وقت، ولكن بعض الأطفال الأقل من ثلاثة أعوام عرضة أكثر للاختناق، وخاصة الرضع الذين تعلموا تناول الطعام حديثَا، وبالتالي لا تعطي طفلك الفشار وغزل البنات والجزر واللبان وزبدة الفول السوداني والرمان والتوت والكريز، وغيرها من الأطعمة التي تلحق الضرر بالجهاز الهضمي. تعبر