عمرو عابد عضو لجنة تحكيم بالإسكندرية للفيلم القصير

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م

عمرو عابد

يشارك الفنان عمرو عابد كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته السادسة التي تقام في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجاري، وسوف يبدأ عمرو عمله في مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية خلال فاعليات المهرجان بمشاركه باقي أعضاء اللجنة التى تم اختيارها من قبل إدارة المهرجان، وهم المونتيره المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائى أحمد شوقى، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.

مؤخرا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. ويذكر أن عمرو شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي كما بعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان "اللي فات مات"