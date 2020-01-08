الزمالك يشكو كهربا للجبلاية ويتهمه بالهروب

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م

كهربا

علم «التحرير»، اليوم الأربعاء، أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميًا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلى الجديد، يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم القلعة البيضاء، إلى جانب التعاقد مع المارد الأحمر، كما تضمن الخطاب المرسل من أبناء ميت عقبة ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال وقانونية تعاقده مع نادي القرن الإفريقي. وكان قد أنهى مسؤولو النادي الأهلي، أزمة قيد محمود عبد المنعم "كهربا"، أحدث صفقات الفريق الشتوية، بعد أن تلقى الأحمر بطاقته الدولية من ناديه السابق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وقام مسؤولو الأهلي بسداد مبلغ 8 ملايين جنيه قيمة المستحقات المالية المتأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد أن تأجل قيد اللاعب نتيجة الخلاف حول هذه المستحقات.الأهلي تعاقد مع كهربا في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وتم قيده في القائمة الإفريقية للفريق، وذلك بناء على طلبات

وقام مسؤولو الأهلي بسداد مبلغ 8 ملايين جنيه قيمة المستحقات المالية المتأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد أن تأجل قيد اللاعب نتيجة الخلاف حول هذه المستحقات.



الأهلي تعاقد مع كهربا في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وتم قيده في القائمة الإفريقية للفريق، وذلك بناء على طلبات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.



يشار إلى أن رينيه فايلر، أعلن قائمة فريقه لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي، المقررة السبت المقبل، في الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة تواجد محمود كهربا، في ظهوره الإفريقي الأول مع المارد الأحمر.

