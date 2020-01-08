الضرائب: منظومة الإقرارات الإلكترونية أثبتت نجاحها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

وزارة المالية

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسير بخطى ثابتة ووتيرة سريعة في سبيل نجاح التطوير والميكنة، لتقديم كل التيسيرات للممولين لتحقيق الالتزام الطوعي، وتحقيق الحصيلة المستهدفة والتي تعد الهدف الرئيسي لمصلحة الضرائب لتنفيذ المشروعات التنموية والإنفاق على المرافق والخدمات والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء قطاعات والإدارات المركزية بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والذى يعد ثاني اجتماع له مع قيادات المصلحة، وكان اجتماعه الأول مع قيادات مركز كبار الممولين.

وأضاف أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالضرائب، ووضعها في قمة الأولويات، وأنه يقوم بمتابعة الأداء الضريبي وتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر.وأشار إلى أن منظومة تقديم الإقرارات بشكل إلكتروني أثبتت نجاحها وكفاءتها في استقبال الإقرارات إلكترونيا بهدف التيسير