كيف هزم «صلاح» هاني أبوريدة ومحمد كامل؟

غياب محمد صلاح عن حضور حفل الأفضل في إفريقيا كان بمثابة ضربة جديدة للثنائي هاني أبوريدة ومحمد كامل.. لإن صلاح كان متأكدا أن البعض كان يجهز لاستغلاله إعلانيا في الحفلة

تحرير:كريم مليم ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م

محمد صلاح

جسدت مقولة «شرُّ البَليَّة ما يُضحك»، مشهد صعود هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، ورئيس اتحاد الكرة السابق، لاستلام جائزة مصر كأفضل اتحاد في قارة إفريقيا خلال 2019، بحفل الأفضل في إفريقيا الذي أقيم في منطقة سهل حشيش بالغردقة. وعلى الرغم من خروج الحفل بصورة جيدة، الا أن المجاملات كانت واضحة في بعض الاختيارات، مما آثار جدلا واسعا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل أبرزها تتويج اتحاد الكرة، كما جاء صعود أبو ريدة رغم وجود عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الجبلاية حاليًا، ليثير علامات الاستفهام.

بعد ذلك المشهد لم يتردد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، من السخرية بتتويج اتحاد الكرة بجائزة الأفضل داخل القارة السمراء لعام 2019، حيث نشر محمد صلاح صورة عبر الإستوري بحسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" لابنته مكة وهي تضحك وتعلو ملامح وجهها الدهشة، وعلق عليها: "وجائزة أفضل اتحاد