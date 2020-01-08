رياضة

كيف هزم «صلاح» هاني أبوريدة ومحمد كامل؟

غياب محمد صلاح عن حضور حفل الأفضل في إفريقيا كان بمثابة ضربة جديدة للثنائي هاني أبوريدة ومحمد كامل.. لإن صلاح كان متأكدا أن البعض كان يجهز لاستغلاله إعلانيا في الحفلة
تحرير:كريم مليم ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م
محمد صلاح
محمد صلاح
جسدت مقولة «شرُّ البَليَّة ما يُضحك»، مشهد صعود هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، ورئيس اتحاد الكرة السابق، لاستلام جائزة مصر كأفضل اتحاد في قارة إفريقيا خلال 2019، بحفل الأفضل في إفريقيا الذي أقيم في منطقة سهل حشيش بالغردقة. وعلى الرغم من خروج الحفل بصورة جيدة، الا أن المجاملات كانت واضحة في بعض الاختيارات، مما آثار جدلا واسعا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل أبرزها تتويج اتحاد الكرة، كما جاء صعود أبو ريدة رغم وجود عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الجبلاية حاليًا، ليثير علامات الاستفهام.
بعد ذلك المشهد لم يتردد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، من السخرية بتتويج اتحاد الكرة بجائزة الأفضل داخل القارة السمراء لعام 2019، حيث نشر محمد صلاح صورة عبر الإستوري بحسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" لابنته مكة وهي تضحك وتعلو ملامح وجهها الدهشة، وعلق عليها: "وجائزة أفضل اتحاد
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طارق-حامد

مران الزمالك.. جلسة رباعية وراحة لطارق حامد

حصل طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، ويستأنف لاعب الوسط الدولي التدريبات غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي، مساء الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. وغاب طارق عن مران اليوم، بسبب حضوره مساء أمس في الغردقة لحضور حفل الاتحاد الإفريقي (كاف) لجوائز الأفضل، علمًأ بأنه كان أحد المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية والتي حصدها الجزائري يوسف البلايلي.
كهربا

الزمالك يشكو كهربا للجبلاية ويتهمه بالهروب

علم «التحرير»، اليوم الأربعاء، أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميًا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلى الجديد، يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم القلعة البيضاء، إلى جانب التعاقد مع المارد الأحمر، كما تضمن الخطاب المرسل من أبناء ميت عقبة ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال وقانونية تعاقده مع نادي القرن الإفريقي. وكان قد أنهى مسؤولو النادي الأهلي، أزمة قيد محمود عبد المنعم "كهربا"، أحدث صفقات الفريق الشتوية، بعد أن تلقى الأحمر بطاقته الدولية من ناديه السابق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
الزمالك -وانبى (6)

إنبي يسعى لاستدراج زعيم الثغر في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفى وأحمد عطية، بينما سيكون إسلام القماش حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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حفل- جوائز -الكاف -لعام- 2019 (4)

ساديو ماني أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

توج السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019 وتم الإعلان عن تتويج قائد منتخب السنغال خلال حفل توزيع جوائز الكاف الذي أقيم مساء اليوم في سهل حشيش بمدينة الغردقة وتنافس ماني على هذه الجائزة مع محمد صلاح زميله في ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وقام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتسليم ماني الجائزة. يذكر أن صلاح ومحرز اعتذرا عن حضور الحفل بعد التسريبات التي خرجت من الكاف عن تتويج ماني بالجائزة
محمد صلاح

تشامبرلين: محمد صلاح أحدث ضجة في قطر

يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول، أن تستمر شعبية زميله محمد صلاح في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تعزز من فرص الفريق في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم السبت. وقال تشامبرلين إن محمد صلاح أحدث ضجة في قطر، وإنه يستحق ذلك بكل تأكيد، مضيفًا: "صلاح شخص كبير يحبه ملايين الناس حول العالم، وفي قطر يحظى بترحيب كبير، ومن الرائع أن تشاهد الجماهير تهتف باسمه. أتابعه من بعيد لأعرف بماذا يشعر. يحاول الحفاظ على ابتسامة هادئة ولكن يمكنك أن ترى أن بداخله سعادة كبيرة وفخر".
محمد صلاح

صلاح: أتلقى دعم المصريين في كل مكان

توج الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ونظيره مونتيري المكسيكي، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقيم حاليًا في دولة قطر، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف، ليضرب الريدز موعدًا مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت المقبل. وأعرب صلاح عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، والحضور الكبير للجماهير المصرية في مدرجات الاستاد لمؤازرته، مشيرًا إلى أن هذا الحضور يسعده دائما.
ليفربول- ايفرتون

ليفربول يتسلح بالتاريخ أمام مونتيري بمونديال الأندية

وسط قدر هائل من الترشيحات والتكهنات، يستهل نادي ليفربول الإنجليزي رحلة البحث لقبه الأول في بطولات كأس العالم للأندية، عندما يلتقي مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد خليفة الدولي، في نصف نهائي للنسخة الحالية من البطولة. وتمثل المباراة، ضربة البداية لليفربول في البطولة؛ نظرًا لأن نظام البطولة الحالي يجنب بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية المشاركة في الدورين الأول، والثاني حيث يبدأ كل منهما مسيرته من خلال المربع الذهبي.
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