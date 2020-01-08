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20 مليون مشاهدة لتريلر A Quiet Place II في 5 أيام

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م
A Quiet Place II
A Quiet Place II
كشفت شركة باراماونت بيكتشرز المنتجة لفيلم A Quiet Place II، عن الإعلان الرسمي للجزء الثاني من العمل، والذى حقق رواجا كبيرا حتى تخطي أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد 5 أيام من نشره على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومن المقرر عرض العمل فى مصر قريبا. تدور أحداث فيلم A Quiet Place II في أعقاب الأهوال المميتة التي واجهتها عائلة أبوت داخل منزلهم من قبل، إذ يجب عليهم الآن مواجهة أهوال العالم الخارجي، في نفس الوقت الذي يواصلون فيه كفاحهم من أجل البقاء في صمت.
وتستمل الأحداث بإجبار الأبطال على مغامرة مع المجهول لم يكن يتوقعهوها، وسرعان ما أدركوا أن المخلوقات التي تصطاد فريستها عن طريق الصوت، ليست هي التهديد الوحيد المختبئ وراء الطريق الرملي. كان الجزء الأول من الفيلم قد حقق إيرادات عالمية ضخمة وصلت إلى 340 مليون دولار، كما ترشح للعديد من الجوائز من بينها
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عمرو- عابد

عمرو عابد عضو لجنة تحكيم بالإسكندرية للفيلم القصير

يشارك الفنان عمرو عابد كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته السادسة التي تقام في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجاري، وسوف يبدأ عمرو عمله في مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية خلال فاعليات المهرجان بمشاركه باقي أعضاء اللجنة التى تم اختيارها من قبل إدارة المهرجان، وهم المونتيره المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائى أحمد شوقى، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.
ماجي-انور (2)

ماجي أنور تكشف عن لجنة تحكيم «فاتن حمامة السينمائي»

أعلنت المخرجة والمنتجة ماجي أنور عن لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي المقام في لندن، اللجنة مكونة من الممثل البريطاني توم فيشر وصانع الأفلام البريطاني بول ريف والناقدة السينمائية الإيطالية إيزابيلا جولو والمخرج المصري خالد الحجر، والناقد السوداني خالد علي. وفتحت "ماجي" الباب أمام صناع الأفلام للمشاركة في المهرجان، وتحدثت في تصريحات صحفية عن الشروط الواجب توافرها في الأفلام وقالت إن المهرجان يستقبل جميع أنواع الأفلام سواء القصير أو الطويل أو الأفلام المتحركة.
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المصري رامي يوسف أفضل ممثل.. قائمة جوائز جولدن جلوب

انتهي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، وفاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي، فيما جاءت باقي القائمة كالتالي:" فاز فيلم "باراسيت" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزة. المذيعة إلين دي جينريس تُكرّم في حفل جولدن جلوب بجائزة "Carol Burnett Award" لمساهماتها في المجال التليفزيوني وصناعة الترفيه، بعد أن حظي برنامجها "ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.
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جولدن-جلوب

المصري رامي يوسف أفضل ممثل.. قائمة جوائز جولدن جلوب

انتهي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، وفاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي، فيما جاءت باقي القائمة كالتالي:" فاز فيلم "باراسيت" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزة. المذيعة إلين دي جينريس تُكرّم في حفل جولدن جلوب بجائزة "Carol Burnett Award" لمساهماتها في المجال التليفزيوني وصناعة الترفيه، بعد أن حظي برنامجها "ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.
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Peaky Blinders ينضم لأفضل 10 أعمال درامية في 2019

نجح مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders في الانضمام إلى القائمة النهائية لأفضل 10 أعمال درامية في عام 2019، عبر موقع IMDB، وذلك بعد حصوله على تقييمات مرتفعة وصلت إلى 8.8 عبر هذا الموقع، كونه أحد المسلسلات الناجحة التي تحقق نسب مشاهدة عالية على مدى أجزائها الخمسة، والتي عرض آخرها في سبتمبر الماضي، وشملت القائمة مسلسلات أخرى أبرزها : Game of Thrones، و Stranger Things، وKilling Eve، و Chilling Adventures of Sabrina، و Orange Is the New Black، وThe Act، وBarry.
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رامي مالك يترشح لأفضل ممثل تليفزيوني جولدن جلوب 2020

كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، أمس، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز «جولدن جلوب» في نسخته الجديدة، رقم 77، والتي جاء من بينها ترشح الممثل الأمريكي من أصل مصري «رامي مالك»، لجائزة أفضل ممثل تليفزيوني، عن دوره في الجزء الأخير من مسلسل «Mr. RoboT»، ويتنافس عليها كلًا من: «Brian Cox عن مسلسل Succession، وKit Harington عن مسلسل Game of Thrones، وRami Malek عن مسلسل Mr. Robot، وTobias Menzies عن مسلسل The Crown».
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تعرف على القائمة الأولى لترشيحات جوائز "جولدن جلوب"

كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز "جولدن جلوب" في نسخته الجديدة، التي تحمل رقم 77، المقرر اقامته في 5 من يناير المقبل، في فندق بيفرلي هيلتون. وكانت الرابطة قد أعلنت عن بدء استقبال الأعمال السينمائية والتليفزيونية المرشحة في الفترة ما بين 15 يوليو 2019، وحتى 25 أكتوبر 2019، وتوزيع بطاقات الاقتراع للأعمال التلفزيونية يوم 25 نوفمبر الماضي، والأعمال السينمائية في 6 ديسمبر الجاري.
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