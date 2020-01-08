20 مليون مشاهدة لتريلر A Quiet Place II في 5 أيام

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

A Quiet Place II

كشفت شركة باراماونت بيكتشرز المنتجة لفيلم A Quiet Place II، عن الإعلان الرسمي للجزء الثاني من العمل، والذى حقق رواجا كبيرا حتى تخطي أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد 5 أيام من نشره على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومن المقرر عرض العمل فى مصر قريبا. تدور أحداث فيلم A Quiet Place II في أعقاب الأهوال المميتة التي واجهتها عائلة أبوت داخل منزلهم من قبل، إذ يجب عليهم الآن مواجهة أهوال العالم الخارجي، في نفس الوقت الذي يواصلون فيه كفاحهم من أجل البقاء في صمت.

وتستمل الأحداث بإجبار الأبطال على مغامرة مع المجهول لم يكن يتوقعهوها، وسرعان ما أدركوا أن المخلوقات التي تصطاد فريستها عن طريق الصوت، ليست هي التهديد الوحيد المختبئ وراء الطريق الرملي. كان الجزء الأول من الفيلم قد حقق إيرادات عالمية ضخمة وصلت إلى 340 مليون دولار، كما ترشح للعديد من الجوائز من بينها