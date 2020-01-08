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وزير الري: نأمل في الخروج بمسودة اتفاقية حول سد النهضة اليوم

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م
سد النهضة
سد النهضة
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اليوم الأربعاء، أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي يجب أن تمضي بروح من حسن النية والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
جاء ذلك في كلمة وزير الري الافتتاحية للاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، أثيوبيا، السودان) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لاستكمال مباحثات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بحضور الدكتور سيلشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي وياسر عباس وزير الري والموارد المائية
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مصطفى-مدبولي

الحكومة تصدر قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
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الأرصاد: أمطار وصقيع خلال الـ72 ساعة المقبلة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس السيئ خلال الـ 72 ساعة المقبلة على أغلب الأنحاء واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس، واستمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية على أن يبدأ التحسن فى حالة الجو بدء من السبت المقبل.
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الحكومة توافق على صرف تعويضات للمتضررين من «خزان أسوان والسد العالي»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
عمرو أديب

عمرو أديب: إحنا بنقابل عدو غير شريف.. وكلام الرئيس بيطمن المصريين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للكاتدرائية لحضور احتفال قداس عيد الميلاد، كانت واضحة، مضيفا خلال تقديمه برنامج " الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الرئيس مقالش إن لو حد جيه قربلنا مش هندافع عن بلدنا، مقالش إن لو مصالحنا تم الاقتراب منها إحنا ممكن نولع الدنيا، إنما قال إحنا مش هانتجر هنا ولا هنا، وده كلام الريس، طبعا، الكلام واضح، لن ننجر إلى مغامرات ولا إلى فخ، ده فهمي أنا".
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غدا.. انطلاق اجتماعات سد النهضة فى إثيوبيا

يُعقد غدا الأربعاء فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وعلى مدار يومين الاجتماع الرابع لسد النهضة بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا) وبمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.، ويأتى هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي بعقد 4 اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
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ليبيا وسد النهضة.. السيسي يناقش تطورات الأوضاع في اجتماع موسع

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع حكومي موسع عقده اليوم السبت، عددا من الموضوعات، في مقدمتها آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، إذ وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، لصون مقدرات الشعب وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
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حقيقة تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء سد النهضة

نفى مجلس الوزراء ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الموارد المائية والري أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مُشددةً على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر.
سد النهضة

مصر تؤكد سعيها لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تؤكد سعيها قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق أثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.
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