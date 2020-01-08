مران الزمالك.. جلسة رباعية وراحة لطارق حامد

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م

طارق حامد

حصل طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، ويستأنف لاعب الوسط الدولي التدريبات غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي، مساء الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. وغاب طارق عن مران اليوم، بسبب حضوره مساء أمس في الغردقة لحضور حفل الاتحاد الإفريقي (كاف) لجوائز الأفضل، علمًأ بأنه كان أحد المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية والتي حصدها الجزائري يوسف البلايلي.

وفي الإطار ذاته حصل محمد عبد الغني مدافع الفريق على راحة من التدريبات بسبب معاناته من الإجهاد، ومنح الجهاز الفني بقيادة كارتيرون اللاعب راحة لليوم الثالث على أن ينتظم في مران غدا بشكل طبيعي.كما شهد المران عقد باتريس كارتيرون جلسة مطولة مع محمد أسامة طبيب الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وحضر الجلسة

وفي الإطار ذاته حصل محمد عبد الغني مدافع الفريق على راحة من التدريبات بسبب معاناته من الإجهاد، ومنح الجهاز الفني بقيادة كارتيرون اللاعب راحة لليوم الثالث على أن ينتظم في مران غدا بشكل طبيعي.



كما شهد المران عقد باتريس كارتيرون جلسة مطولة مع محمد أسامة طبيب الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وحضر الجلسة كل من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وعمرو المطراوي أخصائي التأهيل، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية لبعض اللاعبين والنظام التأهيلي لهم.



يشار إلى أن المران شهد مواصلة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي لزيادة معدل اللياقة البدنية، علمًا بأنه عاد للظهور مع الفريق في المباريات أمام طنطا، والتي حقق بها أصحاب الرداء الأبيض الإنتصار بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

