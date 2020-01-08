الأرصاد: أمطار وصقيع خلال الـ72 ساعة المقبلة

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

الأمطار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس السيئ خلال الـ 72 ساعة المقبلة على أغلب الأنحاء واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس، واستمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية على أن يبدأ التحسن فى حالة الجو بدء من السبت المقبل.

وأكد الدكتور محمود شاهين مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس السئ خلال الـ 72 ساعة المقبلة حتى الجمعة المقبل عطلة نهاية الأسبوع، حيث تشهد البلاد استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء خاصة على المناطق المكشوفة والتى تزيد من احساس المواطنين بشدة

وأكد الدكتور محمود شاهين مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس السئ خلال الـ 72 ساعة المقبلة حتى الجمعة المقبل عطلة نهاية الأسبوع، حيث تشهد البلاد استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء خاصة على المناطق المكشوفة والتى تزيد من احساس المواطنين بشدة برودة الأجواء.



وأشار مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار فرص الأمطار الغزيرة حتى الجمعة المقبل على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، فضلا عن استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .



وكشف مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع بداية من السبت المقبل تحسن فى الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية ، حيث من المتوقع اعتبارا من السبت المقبل أن يهدأ نشاط الرياح وتبدأ الشبورة فى الظهور مرة أخرى خاصة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية ، فيما تنحسر فرص الأمطار على السواحل الشمالية.



ويسود اليوم الأربعاء، نشاط للرياح الغربية على اغلب ا?نحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى اضطراب الم?حه البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع لي? على وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفه إلى القاهرة.



وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 9 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 7 درجات، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجات، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات، سانت كاترين العظمى 10 درجاتوالصغرى صفر درجة.



أما طقس غدا الخميس، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة ومناطق من شمال الصعيد.



وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة الكبرى العظمى 15 والصغرى 08، وبالوجه البحرى العظمى 14 والصغرى 08، وبالسواحل الشمالية الغربية العظمى 15 والصغرى 10، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 16 والصغرى 12، وبجنوب سيناء والغردقة العظمى 19 والصغرى 10، وبشمال الصعيد العظمى 15 والصغرى 04، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 17 والصغرى 07.



