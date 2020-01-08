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الأرصاد: أمطار وصقيع خلال الـ72 ساعة المقبلة

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م
الأمطار
الأمطار
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس السيئ خلال الـ 72 ساعة المقبلة على أغلب الأنحاء واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس، واستمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية على أن يبدأ التحسن فى حالة الجو بدء من السبت المقبل.
وأكد الدكتور محمود شاهين مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس السئ خلال الـ 72 ساعة المقبلة حتى الجمعة المقبل عطلة نهاية الأسبوع، حيث تشهد البلاد استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء خاصة على المناطق المكشوفة والتى تزيد من احساس المواطنين بشدة
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مصطفى-مدبولي

الحكومة تصدر قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
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الحكومة توافق على صرف تعويضات للمتضررين من «خزان أسوان والسد العالي»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
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وزير الري: نأمل في الخروج بمسودة اتفاقية حول سد النهضة اليوم

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اليوم الأربعاء، أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي يجب أن تمضي بروح من حسن النية والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
عمرو أديب

عمرو أديب: إحنا بنقابل عدو غير شريف.. وكلام الرئيس بيطمن المصريين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للكاتدرائية لحضور احتفال قداس عيد الميلاد، كانت واضحة، مضيفا خلال تقديمه برنامج " الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الرئيس مقالش إن لو حد جيه قربلنا مش هندافع عن بلدنا، مقالش إن لو مصالحنا تم الاقتراب منها إحنا ممكن نولع الدنيا، إنما قال إحنا مش هانتجر هنا ولا هنا، وده كلام الريس، طبعا، الكلام واضح، لن ننجر إلى مغامرات ولا إلى فخ، ده فهمي أنا".
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أمطار-غزيرة (1)

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة.
مينائي- الإسكندرية (2)

غلق بوغاز الإسكندرية والدخيلة بسبب عاصفة ترابية

تعرضت محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيء وذلك بعد أن ضربت المحافظة عاصفة ترابية شديدة غطت سماء المحافظة، ما تسبب في إعلان محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، فيما أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، إذ قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لزيادة الأتربة وتعثر درجة الرؤية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.
أمين شرطة وسط مياه الأمطار

أمين شرطة بدرجة مُحارب يواجه «أمطار إسكندرية» (صور)

تخلى عن وقاره ونسى أنه دوره ينحصر فى الإشارة والتوجيه، فطغى عليه حب العمل وتحمل المسؤولية، وقام بدور كبير لتسيير حركة المرور وسط مياه الأمطار التى ارتفعت لنحو نصف متر تقريبا، ما تسببت في إعاقة حركة المرور، بعد أن خلع حذائه ورفع ملابسه ووقف وسط المياه موجها السيارات بسرعة التحرك والعمل على مساعدة السائقين فى إعادة حركة السيارات التى تعطلت بسبب وصول مياه الأمطار إليها وسط حالة من السعادة والهتاف له وللشرطة حول دوره البطولي الكبير الذي كان له الأثر الأكبر فى تسيير الحركة المرورية.
أمطار الإسكندرية

برد قارص وأمطار غزيرة.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية

واصلت موجة الطقس السيئ زحفها على عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث انخفضت درجات الحرارة لأدنى معدلاتها ووصلت إلى حد الصقيع على أغلب الأنحاء، حيث انخفضت إلى 11 درجة مئوية، فيما هطلت أمطار غزيرة على الإسكندرية تسببت فى غرق الشوارع وتجمعت مياه الأمطار، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور ورفعت نسبة الغياب فى المدارس. وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حالة الطوارئ، مشددا على أهمية التعامل مع البلاغات الواردة بالأحياء لوأد وتخفيف مخاطر الأمطار.
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