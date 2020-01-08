سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

3 أسباب تدفع إلى تثبيت أسعار البنزين حتى مارس المقبل

أعلنت وزارة البترول تثبيت أسعار البنزين والسولار على معدلاتها الحالية لمدة 3 أشهر حتى شهر مارس المقبل، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع النفط وانخفاض سعر الجنيه وغيرها
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م
البنزين
البنزين
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين والسولار والمازوت في السوق المحلية، وذلك لمدة أشهر حتى مارس المقبل. وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن. وبدأت الحكومة في تطبيق الية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وهناك مجموعة من الأسباب والتي أدت إلى تثبيت أسعار الوقود ومنها:ارتفاع سعر برميل النفطأدى ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي، إلى قيام لجنة التسعير التلقائي بتثبيت أسعار الوقود على معدلاتها الحالية لمدة ثلاثة أشهر.وبلغ متوسط سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من شهر أكتوبر إلى ديسمبر 2019
اقرأ المزيد
الذهب (2)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار 24 يتخطى الـ800 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، على خلفية الهجوم الإيران على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية، وسجل سعر الأوقية نحو 1610 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
وزارة-المالية

الضرائب: منظومة الإقرارات الإلكترونية أثبتت نجاحها

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسير بخطى ثابتة ووتيرة سريعة في سبيل نجاح التطوير والميكنة، لتقديم كل التيسيرات للممولين لتحقيق الالتزام الطوعي، وتحقيق الحصيلة المستهدفة والتي تعد الهدف الرئيسي لمصلحة الضرائب لتنفيذ المشروعات التنموية والإنفاق على المرافق والخدمات والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء قطاعات والإدارات المركزية بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والذى يعد ثاني اجتماع له مع قيادات المصلحة، وكان اجتماعه الأول مع قيادات مركز كبار الممولين.
سبائك-ذهب (2)

153 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب بنهاية 2019

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.3 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، في مقابل نحو 3.15 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 153 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، في مقابل نحو 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة بلغت نحو 66 مليون دولار.
وزير-الماليه

قرار بميكنة إيصالات التحصيل بالجهاز الإداري للدولة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن «المحاسبة الحكومية»، و«اللائحة المالية للموازنة والحسابات»؛ بما يسهم في تحقيق المزيد من الحوكمة المالية والإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها بقيمتها الفعلية. وأوضحت وزارة المالية، أن التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية للمحاسبة الحكومية، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، تستهدف ميكنة إيصالات التحصيل وحوافظ التوريد بوحدات الإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

لا تغيير لمدة 3 أشهر.. الحكومة تقرر تثبيت أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر البنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر البنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر البنزين 95، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن.
بنزين

توقعات بتثبيت أسعار الوقود حتى مارس المقبل

تبدأ الحكومة غدا، الخميس، في تحديد أسعار الوقود حتى شهر مارس المقبل، بحسب آلية التسعر التلقائي للمواد البترولية، والتي بموجبها من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة. وقال مصدر حكومي، إنه من المرجح أن تعلن اللجنة تثبيت أسعار الوقود لثلاثة أشهر أخرى. وتستهدف الحكومة من تطبيق هذه الآلية الجديدة الوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل منتجات البترول والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية.
السياحة-فى-مصر (2)

4.2 مليار دولار إجمالي إيرادات السياحة في 3 أشهر

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الإيرادات السياحية في مصر لتصل إلى 4.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019-2020، في مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.7%. وتوقع صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، ارتفاع إيرادات السياحة لتصل إلى 16.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2019-2020.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]