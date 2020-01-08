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الحكومة تصدر قانون التخطيط العام للدولة

٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات
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الأرصاد: أمطار وصقيع خلال الـ72 ساعة المقبلة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس السيئ خلال الـ 72 ساعة المقبلة على أغلب الأنحاء واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس، واستمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية على أن يبدأ التحسن فى حالة الجو بدء من السبت المقبل.
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الحكومة توافق على صرف تعويضات للمتضررين من «خزان أسوان والسد العالي»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
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وزير الري: نأمل في الخروج بمسودة اتفاقية حول سد النهضة اليوم

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اليوم الأربعاء، أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي يجب أن تمضي بروح من حسن النية والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
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عمرو أديب: إحنا بنقابل عدو غير شريف.. وكلام الرئيس بيطمن المصريين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للكاتدرائية لحضور احتفال قداس عيد الميلاد، كانت واضحة، مضيفا خلال تقديمه برنامج " الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الرئيس مقالش إن لو حد جيه قربلنا مش هندافع عن بلدنا، مقالش إن لو مصالحنا تم الاقتراب منها إحنا ممكن نولع الدنيا، إنما قال إحنا مش هانتجر هنا ولا هنا، وده كلام الريس، طبعا، الكلام واضح، لن ننجر إلى مغامرات ولا إلى فخ، ده فهمي أنا".
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الحكومة توافق على صرف تعويضات للمتضررين من «خزان أسوان والسد العالي»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
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وزير التموين: إيطاليا سابع أكبر شريك تجاري لمصر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن يطاليا تعد من أهم الشركاء التجاريين في أوروبا لمصر إذ تعد سابع أكبر شريك تجاري بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما انعكس إيجابيا على نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري الإيطالي الذي عقد في نابولي الفترة الماضية، والذي دفعنا لعقد المنتدى الثاني بالقاهرة لاستمرار وزيادة التعاون بين البلدين، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 18 حتى 20 ديسمبر الجاري.
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الخارجية: مصر تستضيف 5 ملايين فارين من النزاعات

استعرض السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، جهود مصر في استضافة اللاجئين، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها بعثة مصر الدائمة في جنيف تحت عنوان "تقييم مساهمات الدول المستضيفة في حماية واستضافة ودعم اللاجئين"، على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد حاليا بسويسرا، ويعد أكبر مؤتمر دولي يعقد في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر كدولة مستضيفة لأكثر من 250 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين من 59 دولة.
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السيسي: مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه، يقوم على التفاوض مع الحكومة الإثيوبية، مشيرا إلى أنه لو كانت مصر مستقرة خلال الأعوام الماضية لكنا أجرينا المفاوضات في هدوء، وعندما احتجنا إلى تطوير مسار التفاوض طلبنا أن يتدخل طرف رابع لتسهيل التفاوض ونتمني أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الشأن بحلول 15 يناير المقبل.
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