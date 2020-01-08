قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار 24 يتخطى الـ800 جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، على خلفية الهجوم الإيران على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية، وسجل سعر الأوقية نحو 1610 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 706 جنيهًا.عيار 24: 807 جنيهًا.عيار 18: 605 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5648 جنيها.وكان قد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب.وارتفع رصيد الذهب
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 706 جنيهًا.
عيار 24: 807 جنيهًا.
عيار 18: 605 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5648 جنيها.
وكان قد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 3.3 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، في مقابل نحو 3.15 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 153 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.