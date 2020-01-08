قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار 24 يتخطى الـ800 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، على خلفية الهجوم الإيران على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية، وسجل سعر الأوقية نحو 1610 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 706 جنيهًا.عيار 24: 807 جنيهًا.عيار 18: 605 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5648 جنيها.وكان قد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب.وارتفع رصيد الذهب