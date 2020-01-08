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غالية بن علي تخضع لعملية جراحية في بلجيكا

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م
غالية بن علي
غالية بن علي
تجري اليوم الفنانة التونسية غالية بن علي عملية جراحية لاستئصال المرارة، بأحد المستشفيات في بلجيكا، وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك": "عملية المرارة إن شاء الله تعدي على خير، ماشية من غير مرارة، الحمد لله". "غالية" كشفت مؤخرا عن تفاصيل أول ألبوم لها باللهجة المصرية، وكتبت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: "اكتشفت طيلة هذه السنوات أنني ألفت "أغنيات" باللهجة المصرية والدلع المصري وحتى الهلس المصري، ولذلك أصبح من الطبيعي أن ترى سنة 2020 إن شاء الله عملا مصريا من إنتاج مواطنة بلجيكية، بنت تونس، كانت ضيفة على مصر وأصبحت ابنتها.. بعنوان "قولوا لها".
وتابعت: "أعد اليوم 14 أغنية باللهجة المصرية كتبها شعراء مثل أحمد سلاموني، منتصر حجازي، صلاح جاهين، فؤاد حداد، مصطفى إبراهيم، وئام إسماعيل، رنا صبرا وحتى من كلماتي. وأضافت: "تشمل ألحاني نكهة من أغلبية الجهات التي زرتها.. مع موسيقيين مصريين رافقوني من أول مجيئي إلى مصر مثل أيمن مبروك وأيمن عصفور ومؤخرا
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غالية بن علي تغني من كلمات صلاح جاهين في «قولوا لها»

كشفت المطربة غالية بن علي عن تفاصيل أول ألبوم لها باللهجة المصرية، وكتبت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: "اكتشفت طيلة هذه السنوات أنني ألفت "أغنيات" باللهجة المصرية والدلع المصري وحتى الهلس المصري، ولذلك أصبح من الطبيعي أن ترى سنة 2020 إن شاء الله عملا مصريا من إنتاج مواطنة بلجيكية، بنت تونس، كانت ضيفة على مصر وأصبحت ابنتها.. بعنوان "قولوا لها"، وتابعت: "أعد اليوم 14 أغنية باللهجة المصرية كتبها شعراء مثل أحمد سلاموني، منتصر حجازي، صلاح جاهين، فؤاد حداد، مصطفى إبراهيم، وئام إسماعيل، رنا صبرا وحتى من كلماتي.
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غالية-بن علي (1)

غالية بن علي تغني من كلمات صلاح جاهين في «قولوا لها»

كشفت المطربة غالية بن علي عن تفاصيل أول ألبوم لها باللهجة المصرية، وكتبت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: "اكتشفت طيلة هذه السنوات أنني ألفت "أغنيات" باللهجة المصرية والدلع المصري وحتى الهلس المصري، ولذلك أصبح من الطبيعي أن ترى سنة 2020 إن شاء الله عملا مصريا من إنتاج مواطنة بلجيكية، بنت تونس، كانت ضيفة على مصر وأصبحت ابنتها.. بعنوان "قولوا لها"، وتابعت: "أعد اليوم 14 أغنية باللهجة المصرية كتبها شعراء مثل أحمد سلاموني، منتصر حجازي، صلاح جاهين، فؤاد حداد، مصطفى إبراهيم، وئام إسماعيل، رنا صبرا وحتى من كلماتي.
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