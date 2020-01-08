تعرف على ما حققه فيلم «بنات ثانوي» بعد يومي عرض

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٩ م

جميلة عوض

حقق فيلم "بنات ثانوي" إيرادات قدرها 572 ألفًا و856 جنيهًا بعد يومي عرض بالسينمات، ويتنافس الفيلم في دور العرض مع "الفلوس"، "الفيل الأزرق 2"، "ولاد رزق 2"، "يوم وليلة"، "إنت حبيبي وبس"، "دفع رباعي"، "استدعاء ولي عمرو"، "خيال مآتة"، "بيت ست". "بنات ثانوي".. تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، حيث يتعرض لما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذواتهن خلال مرحلة المراهقة ومنعطفاتها الخطيرة.

يشارك فى بطولة العمل كل من محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنا، مي الغيطي، محمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل. وعبرت جميلة عن سعادتها بالتجربة وقالت في تصريحات صحفية إنها متحمسة جدًّا لأولى بطولاتها السينمائية، مشيرة إلى أن الدور مختلف عما قدمته من قبل في أعمالها السابقة، موضحة