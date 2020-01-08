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تعرف على ما حققه فيلم «بنات ثانوي» بعد يومي عرض

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٩ م
جميلة عوض
جميلة عوض
حقق فيلم "بنات ثانوي" إيرادات قدرها 572 ألفًا و856 جنيهًا بعد يومي عرض بالسينمات، ويتنافس الفيلم في دور العرض مع "الفلوس"، "الفيل الأزرق 2"، "ولاد رزق 2"، "يوم وليلة"، "إنت حبيبي وبس"، "دفع رباعي"، "استدعاء ولي عمرو"، "خيال مآتة"، "بيت ست". "بنات ثانوي".. تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، حيث يتعرض لما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذواتهن خلال مرحلة المراهقة ومنعطفاتها الخطيرة.
يشارك فى بطولة العمل كل من محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنا، مي الغيطي، محمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل. وعبرت جميلة عن سعادتها بالتجربة وقالت في تصريحات صحفية إنها  متحمسة جدًّا لأولى بطولاتها السينمائية، مشيرة إلى أن الدور مختلف عما قدمته من قبل في أعمالها السابقة، موضحة
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A Quiet Place

20 مليون مشاهدة لتريلر A Quiet Place II في 5 أيام

كشفت شركة باراماونت بيكتشرز المنتجة لفيلم A Quiet Place II، عن الإعلان الرسمي للجزء الثاني من العمل، والذى حقق رواجا كبيرا حتى تخطي أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد 5 أيام من نشره على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومن المقرر عرض العمل فى مصر قريبا. تدور أحداث فيلم A Quiet Place II في أعقاب الأهوال المميتة التي واجهتها عائلة أبوت داخل منزلهم من قبل، إذ يجب عليهم الآن مواجهة أهوال العالم الخارجي، في نفس الوقت الذي يواصلون فيه كفاحهم من أجل البقاء في صمت.
عمرو- عابد

عمرو عابد عضو لجنة تحكيم بالإسكندرية للفيلم القصير

يشارك الفنان عمرو عابد كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته السادسة التي تقام في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجاري، وسوف يبدأ عمرو عمله في مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية خلال فاعليات المهرجان بمشاركه باقي أعضاء اللجنة التى تم اختيارها من قبل إدارة المهرجان، وهم المونتيره المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائى أحمد شوقى، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.
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ماجي أنور تكشف عن لجنة تحكيم «فاتن حمامة السينمائي»

أعلنت المخرجة والمنتجة ماجي أنور عن لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي المقام في لندن، اللجنة مكونة من الممثل البريطاني توم فيشر وصانع الأفلام البريطاني بول ريف والناقدة السينمائية الإيطالية إيزابيلا جولو والمخرج المصري خالد الحجر، والناقد السوداني خالد علي. وفتحت "ماجي" الباب أمام صناع الأفلام للمشاركة في المهرجان، وتحدثت في تصريحات صحفية عن الشروط الواجب توافرها في الأفلام وقالت إن المهرجان يستقبل جميع أنواع الأفلام سواء القصير أو الطويل أو الأفلام المتحركة.
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جميلة عوض (1)

جميلة عوض: قصة فيلم «بنات ثانوي» غير روتينية

قالت الفنانة جميلة عوض إن قصة فيلم "بنات ثانوي" غير روتينية، متمنية أن يحقق الفيلم وقت طرحه في السينما في الأيام المقبلة نجاحا كبيرا. وقالت عوض، في تصريحات صحفية اليوم الأحد،" إن تجربة الفيلم مميزة وقصته تتناول قضية مهمة هي فترة المراهقة لدى الفتيات، والمشكلات التي تواجه أغلبهن في هذه الفترة المهمة..مشيرة إلى أنها تقدم في الفيلم دور فتاة في الصف الثاني الثانوي تدرس في إحدى المدارس الحكومية وتمر بالعديد من المشكلات شأنها شأن فتيات وشباب جيلها في هذه المرحلة العمرية الحرجة، متوقعة أن تحظى هذه التجربة بإعجاب الجمهور".
جميلة-عوض

جميلة عوض تتصدر البوستر الرسمي لفيلم «بنات ثانوي»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "بنات ثانوي"، البوستر الرسمي للفيلم، والذي تصدره خمس من بطلات العمل، الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعي من خلال قصص لخمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، وما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذواتهن في مرحلة المراهقة، وحياة كل فتاة في هذه المرحلة وداخل المدرسة، لتتوالى الأحداث والمفاجآت داخل الفيلم.. وتجسد جميلة عوض دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالي محمد، وتدرس فى مدرسة حكومية.
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