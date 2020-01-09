دراسة: استخدام بودرة التلك لا يسبب سرطان المبيض

مدح العلماء الدراسة الجديدة حيث إنها قوية وتوصلت إلى الدليل النهائي، وقالوا إنه ليس هنا داعي للقلق من استخدام بودرة التلك، وخاصة بعد ما حدث في عام 2018
خلال السنوات القليلة الماضية انتشرت العديد من الأقاويل والأبحاث التي تكشف عن أن بودرة التلك تسبب الأمراض الخبيثة، ولكن وفقا لدراسة حديثة، فإن استخدام هذا النوع من البودرة لا يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المبيض.
حدث خلاف بين استخدام هذه البودرة منذ عام 1970، بعد اكتشاف إنها تحتوي على الأسبست المعروف عنه إنه مسببا للأمراض، ولكن باستعراض 4 دراسات أمريكية على ربع مليون امرأة تم الكشف حاليا عن عدم وجود ارتباط خطير بين بودرة التلك والسرطان، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
مدح العلماء الدراسة الجديدة حيث إنها قوية وتوصلت إلى دليل، وقالوا إنه ليس هنا داعي للقلق من استخدام بودرة التلك، وخاصة بعد ما حدث في عام 2018، حينما زعمت أكثر من امرأة اشترت بودرة جونسون بأنها كانت السبب في إصابتهن بالسرطان.
كما سحبت شركة جونسون آند جونسون، ألاف الزجاجات من البودرة في الولايات المتحدة
مدح العلماء الدراسة الجديدة حيث إنها قوية وتوصلت إلى دليل، وقالوا إنه ليس هنا داعي للقلق من استخدام بودرة التلك، وخاصة بعد ما حدث في عام 2018، حينما زعمت أكثر من امرأة اشترت بودرة جونسون بأنها كانت السبب في إصابتهن بالسرطان.
كما سحبت شركة جونسون آند جونسون، ألاف الزجاجات من البودرة في الولايات المتحدة في أكتوبر 2019، وذلك لأن جهاز التنظيم وجد آثار مادة الأسبستوس.
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وقام فريق من المعهد القومي الأمريكي لعلوم الصحة البيئية في ولاية كارولينا الشمالية بدمج وتحليل نتائج 4 دراسات، حيث تم تتبع آلاف النساء بين عامي 1976 و 2009 اللاتي استخدمن بودرة التلك مع التركيز على صحتهن لمدة 11 عاما تقريبا، وكشف 38% منهن عن استخدامهن للبودرة على الأعضاء التناسلية لامتصاص الروائح والرطوبة.
ووجدت الدراسة، بين النساء اللاتي استخدمن بودرة التلك، أن هناك 61 حالة مصابة بسرطان مبيض لكل 100،000 امرأة على مدى فترة 11 سنة، مقارنة بـ 55 حالة لنفس عدد النساء المشاركات في الدراسة.
على الرغم من أن العدد كان أعلى، إلا أن معدل الإصابة بالسرطان ارتفع فقط من 0.055% إلى 0.061%، والذي كان يعتبر صغيرا جدا بحيث لا يمكن أن يكون رابطا قويا - ربما كان أقل من المتوقع، حيث تطور السرطان لدى المجموعتين خلال الدراسة.
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وقال جوستين ستيبنج، خبير السرطان في كلية إمبيريال بلندن،: "لقد تم إجراء تحقيق دقيق جمع نتائج من 4 دراسات أجريت على آلاف النساء، ولم يكن هناك الكثير من حالات الإصابة بسرطان المبيض في المجموعة بالنظر إلى مدة الاستخدام وطرق استخدام البودرة.
يتم إنشاء بودرة التلك من مادة التلك، والتي يوجد بشكل طبيعي كصخور تشبه الصلصال والتي يجب أن تستخرج من الأرض، غير أن مادة التلك قد تكون ملوثة بشكل طبيعي بالأسبستوس التي تتكون من ألياف مجهرية يمكن أن تصبح محمولة في الهواء بسهولة وتستنشق، بسبب شكلها فإن جسيمات الإسبستوس تتشبث بأنسجة الرئتين ومناطق أخرى من الجهاز التنفسي، وبمرور الوقت، يمكن لهذه الألياف الصغيرة أن تسبب التهابًا، مما يتسبب في حدوث عدد من المشكلات الصحية، أهمها:
1- ورم الظهارة المتوسطة
يتكون هذا السرطان العدواني في الغشاء الرقيق الذي يحمي الأعضاء الحيوية في الصدر والبطن، ويعتبر التعرض للإسبستوس هو السبب الرئيسي للإصابة بهذا المرض.
2- سرطان الرئة
غالبا ما يرتبط مع عوامل مثل التدخين، ومن المعروف أيضا أن سرطان الرئة يتفاقم بسبب التعرض للإسبستوس.
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واجهت جونسون آند جونسون، دعاوى قضائية بسبب مزاعم بأن منتجاتها تسببت في السرطان، واضطرت إلى استدعاء المنتجات الملوثة، ومع ذلك استمرت في إثبات أن منتجاتها آمنة، حيث قالت إنه بعد تكليفها بإجراء اختبار مستقل، إن مجموعة من 33000 زجاجة من بودرة التلك التي تم استدعائها في الولايات المتحدة في أكتوبر لم تحتوي على أي آثار للأسبستوس.