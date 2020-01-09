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دراسة: استخدام بودرة التلك لا يسبب سرطان المبيض

مدح العلماء الدراسة الجديدة حيث إنها قوية وتوصلت إلى الدليل النهائي، وقالوا إنه ليس هنا داعي للقلق من استخدام بودرة التلك، وخاصة بعد ما حدث في عام 2018
تحرير:فيروز ياسر ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
بودرة جونسون
بودرة جونسون
خلال السنوات القليلة الماضية انتشرت العديد من الأقاويل والأبحاث التي تكشف عن أن بودرة التلك تسبب الأمراض الخبيثة، ولكن وفقا لدراسة حديثة، فإن استخدام هذا النوع من البودرة لا يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المبيض. حدث خلاف بين استخدام هذه البودرة منذ عام 1970، بعد اكتشاف إنها تحتوي على الأسبست المعروف عنه إنه مسببا للأمراض، ولكن باستعراض 4 دراسات أمريكية على ربع مليون امرأة تم الكشف حاليا عن عدم وجود ارتباط خطير بين بودرة التلك والسرطان، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
مدح العلماء الدراسة الجديدة حيث إنها قوية وتوصلت إلى دليل، وقالوا إنه ليس هنا داعي للقلق من استخدام بودرة التلك، وخاصة بعد ما حدث في عام 2018، حينما زعمت أكثر من امرأة اشترت بودرة جونسون بأنها كانت السبب في إصابتهن بالسرطان. كما سحبت شركة جونسون آند جونسون، ألاف الزجاجات من البودرة في الولايات المتحدة
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"غلق العين" يساعد على التحفيز من الذاكرة بنسبة 23%

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