البورصة تربح 10.7 مليار جنيه بمشتريات عربية وأجنبية

تحرير:أمل نبيل ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م

أرشيفية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.07 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 13542.48 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.3 % ليصل إلى مستوى 509.7 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1335.93 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.37 مليار جنيه، بعد التداول على 176.16 مليون سهم عبر تنفيذ 22.8 ألف عملية. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 65.07 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 54.97 مليون جنيه و10.10 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم