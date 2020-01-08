سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البورصة تربح 10.7 مليار جنيه بمشتريات عربية وأجنبية

تحرير:أمل نبيل ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م
أرشيفية
أرشيفية
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.07 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 13542.48 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.3 % ليصل إلى مستوى 509.7 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1335.93 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.37 مليار جنيه، بعد التداول على 176.16 مليون سهم عبر تنفيذ 22.8 ألف عملية. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 65.07 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 54.97 مليون جنيه و10.10 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم
اقرأ المزيد
عقارات-الاسكندرية-1

ماذا حققت شعبة الاستثمار العقاري خلال 4 سنوات؟

قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة عمدت خلال الأربع سنوات الماضية تحقيق البرنامج وخطة العمل التي تم وضعها منذ بداية انتخاب المجلس الذي يهدف إلى حل العديد من المشكلات والقضايا المتراكمة التي عانى منها القطاع، ووضع إستراتيجية تنفيذ وكذلك مسودات لقوانين تهدف إلى ضبط السوق ودفع الاستثمارات وتلبية مطالب العاملين بالقطاع والعمل كحلقة وصل فعالة بينهم وبين الدولة بمختلف مؤسساتها.
الذهب (2)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار 24 يتخطى الـ800 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، على خلفية الهجوم الإيران على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية، وسجل سعر الأوقية نحو 1610 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
محطة -بنزين (1)

3 أسباب تدفع إلى تثبيت أسعار البنزين حتى مارس المقبل

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين والسولار والمازوت في السوق المحلية، وذلك لمدة أشهر حتى مارس المقبل. وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن. وبدأت الحكومة في تطبيق الية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وزارة-المالية

الضرائب: منظومة الإقرارات الإلكترونية أثبتت نجاحها

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسير بخطى ثابتة ووتيرة سريعة في سبيل نجاح التطوير والميكنة، لتقديم كل التيسيرات للممولين لتحقيق الالتزام الطوعي، وتحقيق الحصيلة المستهدفة والتي تعد الهدف الرئيسي لمصلحة الضرائب لتنفيذ المشروعات التنموية والإنفاق على المرافق والخدمات والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء قطاعات والإدارات المركزية بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والذى يعد ثاني اجتماع له مع قيادات المصلحة، وكان اجتماعه الأول مع قيادات مركز كبار الممولين.
اقرأ المزيد من الأخبار
البورصة

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 700.54 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 1 % ليصل إلى مستوى 13884.95 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.34 % ليصل إلى مستوى 529.65 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1391.88 نقطة.
بورصة (1)

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الاثنين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 650 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.71 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13902.43نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 528.34 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1390.74 نقطة.
بورصة (2)

مشتريات الأجانب تدعم صعود البورصة في نهاية التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على صعود جماعي ، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 560 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 702.36 مليار جنيه وسط مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 13892.65 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 530.19نقطة، وارتفع مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1395.01نقطة.
بورصة (2)

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه رغم تراجع مؤشراتها

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، بينما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.88 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13442.52 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 523.07 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1369.05 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]