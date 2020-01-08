وفاة عمة الفنان أحمد أمين.. والجنازة بالسيدة عائشة

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م

أحمد أمين

أعلن الفنان أحمد أمين وفاة عمته بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر"، وكتب "البقاء لله.. عمتي (جملات أمين) في ذمة الله.. زي ما كنتم بتدعو لها لما عملت معاها فيديو وكانت بتهزر رغم المرض.. دلوقتي هي محتاجة أكتر للدعاء والرحمة"، وأضاف: "صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة عائشة". انضم الفنان أحمد أمين إلى طاقم عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة"، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من إخراج عمرو سلامة، وكانت منصة "Netflix" العالمية قد أعلنت نهاية شهر يونيو 2019 عن بدء إنتاج مسلسل مأخوذ عنها، بالتعاون مع المخرج عمرو سلامة.

كشفت Netflix، أن الفنان أحمد أمين سيجسد دور دكتور رفعت إسماعيل، ومن المقرر أن يتم بدء التصوير في شهر نوفمبر المقبل. جدير بالذكر أن "ما وراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، تدور حول ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه "رفعت إسماعيل" عن سلسلة حوادث خارقة