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وفاة عمة الفنان أحمد أمين.. والجنازة بالسيدة عائشة

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م
أحمد أمين
أحمد أمين
أعلن الفنان أحمد أمين وفاة عمته بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر"، وكتب "البقاء لله.. عمتي (جملات أمين) في ذمة الله.. زي ما كنتم بتدعو لها لما عملت معاها فيديو وكانت بتهزر رغم المرض.. دلوقتي هي محتاجة أكتر للدعاء والرحمة"، وأضاف: "صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة عائشة". انضم الفنان أحمد أمين إلى طاقم عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة"، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من إخراج عمرو سلامة، وكانت منصة "Netflix" العالمية قد أعلنت نهاية شهر يونيو 2019 عن بدء إنتاج مسلسل مأخوذ عنها، بالتعاون مع المخرج عمرو سلامة.
كشفت Netflix، أن الفنان أحمد أمين سيجسد دور دكتور رفعت إسماعيل، ومن المقرر أن يتم بدء التصوير في شهر نوفمبر المقبل. جدير بالذكر أن "ما وراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، تدور حول ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه "رفعت إسماعيل" عن سلسلة حوادث خارقة
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نانسي عجرم عن اقتحام لص منزلها: «أنا وعائلتي بخير»

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حادث السرقة الذي تعرضت له وعائلتها، اليوم الأحد، وقالت في تصريحات متلفزة : "أول شيء بدي أشكر كل اللي اطمنوا عليا واتصلوا في، أنا بخير، أهم شيء إن عائلتي مليحة والأولاد، أنا ما بقدر أحكي". وحرص عدد من الفنانين على مساندة " نانسي" بعد الحادث، إذ نشرت الفنانة أحلام صورة لنانسي عجرم رفقة زوجها وطفلتيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "حمد لله على السلامة يا أطيب قلب، يا حبيبتي يا نانسي وسلامة زوجك وبناتك حبايبي"، وتابعت: "ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير والحمد".
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أيمن بهجت قمر يرفض رفع رسوم المصنفات الفنية

غضب الشاعر أيمن بهجت قمر من القرارات الجديدة التي اتخذتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2019، ونشر أيمن صورة من القرار، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: "السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم، هام جدا، مين من الشعراء الجدد أو الناس البسيطه يقدر يدفع 500 جنيه للترخيص و500 للمراقبة وهو في عرض بيع أغنية في وقت الصناعه فيه خربانه؟
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تعرف على ما حققه «دفع رباعي» بعد ثلاثة أيام عرضا

حقق فيلم "دفع رباعي" أمس الجمعة، إيرادًا بلغ 25 ألفًا و459 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام إلى 65 ألفًا و333 جنيهًا، وينافس الفيلم فى نفس الموسم عددا من الأعمال المهمة، منها فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، الذي وصل إجمالي إيراداته 12 مليون جنيه بعد أسبوع عرض. ومن المقرر أن يدخل السباق خلال الأيام القادمة عدد من الأفلام منها "يوم وليلة" للفنان خالد النبوي، "لص بغداد" للفنان محمد إمام، و"بنات ثانوي" وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة جميلة عوض.
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