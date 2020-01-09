المايونيز بهارات غير صحية.. مليئة بالبكتيريا

إذا كنت ترغب في الحفاظ على لياقتك، فإن تناول المايونيز قليل الدسم يعد فكرة رائعة، لا يساعد فقط في إدارة عدد السعرات الحرارية ولكن في نفس الوقت يتميز بنفس المذاق.
المايونيز والكاتشب من التوابل الأساسية عند تناول الطعام، كلًا منهما له مذاق رائع يجعل الطعام شهي ولذيذ، ولكن لا تعد صحية على الإطلاق، فيحتوي الكاتشب على مادة مؤكسدة تسمى الفيلينين، وغني أيضًا بكميات كبيرة من السكر، تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب، كما أن المايونيز له العديد من الآثار الجانبية، ويعتبر من أكثر الأطعمة غير الصحية، حيث يؤثر على النساء الحوامل والأطفال بشكل سلبي، وغيرها من الأضرار الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
هل يمكن تناول ساندوتش لذيذ بدون وضع مايونيز؟ يضيف المايونيز مذاق شهي للبرجر أو الساندوتش الذي تتناوله، لذا أصبحت العديد من الأمهات يقمن بصناعته بالمنزل، ولكن هل تعرف أن المايونيز المفضل لديك من أكثر الأطعمة غير الصحية التي يمكن أن تتناولها بشكل يومي، وذلك بالرغم من أنه واحد من أكثر التوابل المستخدمة
هل يمكن تناول ساندوتش لذيذ بدون وضع مايونيز؟ يضيف المايونيز مذاق شهي للبرجر أو الساندوتش الذي تتناوله، لذا أصبحت العديد من الأمهات يقمن بصناعته بالمنزل، ولكن هل تعرف أن المايونيز المفضل لديك من أكثر الأطعمة غير الصحية التي يمكن أن تتناولها بشكل يومي، وذلك بالرغم من أنه واحد من أكثر التوابل المستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم - المايونيز كان عنصرا رئيسيا يستخدم في العديد من المأكولات مثل الإيطالية، حيث يحتوي على معدلات عالية من الدهون، وغني بالسعرات الحرارية التي تزيد من الوزن بشكل كبير.
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ما هو المايونيز؟
يتم تحضير هذه البهارات من الزيت وصفار البيض -أي سائل حمضي- (مثل عصير الليمون أو الخل) لزيادة النكهة، تتم إضافة كمية صغيرة من الخردل (اختياري) إلى جانب الملح والفلفل والتوابل الأخرى، يمزج هذا الخليط جيدًا حتى يصل إلى قوام سميك.
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المايونيز توابل غير صحية
يحضر المايونيز من خلال عملية تسمى "emulsification"، في الكثير من الحالات يخزن بطريقة غير صحيحة أو يجهز بشكل غير صحي، مما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا، إضافة إلى ذلك، وجود كمية من الزيت، يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، في الواقع ملعقة من المايونيز تحتوي على 94 سعر حراري، وبالتالي يزداد استهلاكك من السعرات الحرارية دون الشعور بذلك، أثبتت العديد من الدراسات أن المايونيز المحضر في البيت، بمنزلة أرض خصبة لتكاثر البكتيريا، إذا لم يتم تجهيزه وتخزينه بشكل صحيح، مقارنة بالمايونيز المحضر تجارياً، والذي يتم إعداده باستخدام إضافات ومواد حافظة.
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في كلًا من الحالتين، المايونيز غني بمعدلات عالية من السعرات الحرارية، لذا يجب الانتباه جيدًا للكمية المتناولة، وخاصة إذا كنت تحاول فقدان وزنك.
في هذه الأيام، يوجد بعض البدائل للمايونيز مثل المايونيز قليل الدسم، والذي يُعتقد أنه يحتوي على تركيبة منخفضة الدهون، لكن هل هو خيار رائع يجب استخدامه؟ حسنًا، يعتبر المايونيز قليل الدسم خيارًا رائعًا للشخص الذي يحاول إنقاص وزنه، نظرًا لأنه يحتوي على محتوى دهني يستبدل بالنشا.
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إذا كنت ترغب في الحفاظ على لياقتك، فإن تناول المايونيز قليل الدسم يعد فكرة رائعة، لا يساعد فقط في إدارة عدد السعرات الحرارية ولكن في نفس الوقت يتميز بنفس المذاق، ومع ذلك فإن التخزين الصحيح للمايونيز هو أحد أهم الأشياء التي يمكن أن تجعله صحيًا أو غير صحي، فإبقاء زجاجة المايونيز مفتوحة لساعات يمكن أن يفسدها، لأنك تسمح للبكتيريا الموجودة في الهواء بالامتزاج مع الخليط، وبالتالي يُنصح بالاستهلاك الدقيق للمايونيز للحفاظ على وزن صحي مع الالتزام بمعايير سلامة الأغذية لتجنب تلف المايونيز، كما يمكن البحث عن الأنواع المشهورة التي تتميز بجودة عالية، للحفاظ على صحتك.
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