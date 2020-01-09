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المايونيز بهارات غير صحية.. مليئة بالبكتيريا

إذا كنت ترغب في الحفاظ على لياقتك، فإن تناول المايونيز قليل الدسم يعد فكرة رائعة، لا يساعد فقط في إدارة عدد السعرات الحرارية ولكن في نفس الوقت يتميز بنفس المذاق.
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
المايونيز
المايونيز
المايونيز والكاتشب من التوابل الأساسية عند تناول الطعام، كلًا منهما له مذاق رائع يجعل الطعام شهي ولذيذ، ولكن لا تعد صحية على الإطلاق، فيحتوي الكاتشب على مادة مؤكسدة تسمى الفيلينين، وغني أيضًا بكميات كبيرة من السكر، تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب، كما أن المايونيز له العديد من الآثار الجانبية، ويعتبر من أكثر الأطعمة غير الصحية، حيث يؤثر على النساء الحوامل والأطفال بشكل سلبي، وغيرها من الأضرار الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
هل يمكن تناول ساندوتش لذيذ بدون وضع مايونيز؟ يضيف المايونيز مذاق شهي للبرجر أو الساندوتش الذي تتناوله، لذا أصبحت العديد من الأمهات يقمن بصناعته بالمنزل، ولكن هل تعرف أن المايونيز المفضل لديك من أكثر الأطعمة غير الصحية التي يمكن أن تتناولها بشكل يومي، وذلك بالرغم من أنه واحد من أكثر التوابل المستخدمة
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غذاء-الطفل-الرضيع

العسل والملح| جنب طفلك هذه الأطعمة في عامه الأول

يحتاج الطفل لرعاية خاصة، فبداية من الشهور الأولى تفكر الأم في تقديم أنواع مختلفة من الطعام لطفلها، ولكن لا تعي جيدُا للأطعمة التي تؤذي الجهاز الهضمي، يقول بعض الأطباء أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل ما يقدم للطفل، لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، لتقوية الجهاز المناعي، على الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في السنة الأولى، على سبيل المثال السكر والملح والعسل واللبن البقري، لحماية الطفل من مشكلات بالهضم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
تناول الطعام بكميات أقل

الفلفل الحار والبيض| 7 أطعمة صحية لقمع الشهية

كل شيء في الحياة قابل لأن يتحول لإدمان، فيوجد من يقبلون على القراءة بشكل يومي، والبعض الأخر يحب ممارسة الرياضة والكتابة، أما الطعام فله عشاقه، لا أحد يستطيع انكار متعة تناول الطعام، ولكن الإفراط في التناول يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة تتمثل في السمنة ومرض السكري وصعوبة الحركة، لذا يحاول الأطباء البحث عن طرق طبيعية لتقليل الشهية، وذلك من خلال تناول أطعمة تتمثل في العسل والبيض والشوكولات الداكنة، إضافة إلى الشوربة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
الوقت الصحيح لتناول الفواكه

الجريب فروت والليمون.. فواكه مهمة لصحة جسمك

عند البحث عن الأطعمة الصحية التي يمكن اتخاذها كأسناك بين الوجبات الرئيسية، ستجد أن الفواكه والخضراوات غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، ولكن وجد خبراء التغذية أن بعض أنواع الفواكه صحية عن غيرها، على سبيل المثال التوت غني بأنواع محددة من الألياف الغذائية، تساعد في الوقاية من أنواع السرطان، كما أن الرمان، يقلل من ضغط الدم، ويحسن من الوظائف المعرفية والإدراكية، وغيرها من الفواكه الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
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