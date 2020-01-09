المايونيز بهارات غير صحية.. مليئة بالبكتيريا

إذا كنت ترغب في الحفاظ على لياقتك، فإن تناول المايونيز قليل الدسم يعد فكرة رائعة، لا يساعد فقط في إدارة عدد السعرات الحرارية ولكن في نفس الوقت يتميز بنفس المذاق.

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

المايونيز

المايونيز والكاتشب من التوابل الأساسية عند تناول الطعام، كلًا منهما له مذاق رائع يجعل الطعام شهي ولذيذ، ولكن لا تعد صحية على الإطلاق، فيحتوي الكاتشب على مادة مؤكسدة تسمى الفيلينين، وغني أيضًا بكميات كبيرة من السكر، تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب، كما أن المايونيز له العديد من الآثار الجانبية، ويعتبر من أكثر الأطعمة غير الصحية، حيث يؤثر على النساء الحوامل والأطفال بشكل سلبي، وغيرها من الأضرار الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

هل يمكن تناول ساندوتش لذيذ بدون وضع مايونيز؟ يضيف المايونيز مذاق شهي للبرجر أو الساندوتش الذي تتناوله، لذا أصبحت العديد من الأمهات يقمن بصناعته بالمنزل، ولكن هل تعرف أن المايونيز المفضل لديك من أكثر الأطعمة غير الصحية التي يمكن أن تتناولها بشكل يومي، وذلك بالرغم من أنه واحد من أكثر التوابل المستخدمة