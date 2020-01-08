هواوي للشبكات في قفص الاتهام.. من ينقذ سمعتها؟

هواوي إحدى أبرز الشركات الموردة للشبكات إلى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات المصري، ومشغلو المحمول يعتمدون على شبكاتها بالإضافة لشركات أخرى مثل أريكسون ونوكيا وزي تي إي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م

هواوي

أزمة كبيرة وقعت فيها شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بعد اتهامات الولايات المتحدة للشركة بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية، ومع نفي الشركة العالمية لهذه الاتهامات قد نفهم قوة تأثير أمريكا على دول العالم، لذا تسعى الشركة لتنظيف سمعتها من أي شوائب، ولكن في حال صدور بيان رسمي خاص من سفارة أمريكا بالقاهرة يوجه اتهامات واضحة وصريحة للشركة، دون صدور أي تعليق أو رد لتفنيد تلك الاتهامات، فهذا الأمر هو ما يثير علامات استفهام لا سيما أن الشركة لاعب رئيسي في مصر، ولها حصة سوقية كبيرة في قطاع الشبكات وهو القطاع الذي تقصده السفارة الأمريكية بالقاهرة.

منذ أيام أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بيانا لا يمكن وصفه إلا بأنه شديد اللهجة، تحذر فيه من التعامل مع شركات التكنولوجيا الصينية ومنها هواوي وزي تي إيه لما لها من خطورة على الخصوصية الفكرية، وقال البيان المنشور على الصفحة الرسمية للسفارة عبر موقع فيسبوك، إنه ينبغي أن تكون البلدان قادرة على الثقة

منذ أيام أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بيانا لا يمكن وصفه إلا بأنه شديد اللهجة، تحذر فيه من التعامل مع شركات التكنولوجيا الصينية ومنها هواوي وزي تي إيه لما لها من خطورة على الخصوصية الفكرية، وقال البيان المنشور على الصفحة الرسمية للسفارة عبر موقع فيسبوك، إنه ينبغي أن تكون البلدان قادرة على الثقة في أن الشركات المنتجة للأجهزة والبرمجيات التى تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) للاتصالات اللا سلكية، لن تهدد أمنها الوطنى أو خصوصيتها أو ملكيتها الفكرية أو حقوق الإنسان فيها.



وأضافت: لا يمكن أن تسود الثقة عندما يخضع موردو الخدمة للتلاعب السري من قبل حكومة استبدادية -مثل جمهورية الصين الشعبية- التي تفتقر إلى سلطة قضائية مستقلة وسيادة القانون اللذين يمنعان إساءة استخدام البيانات، الثقة تعني أن الشركات المنتجة للأجهزة والبرمجيات التي تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) للاتصالات اللا سلكية لا تخضع لسيطرة حكومة استبدادية وأنها يمكن أن تنجح فى اللجوء إلى القضاء للطعن فى تجاوزات الحكومة.



ولكن عندما يتعلق الأمر بشركتي هواوي (Huawei) وزي تي إي (ZTE)، والشركات الصينية الأخرى، فإنها ملزمة بشكل سرى بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات والدوائر الأمنية الصينية.



وقالت السفارة: الثقة تعني أيضا أن الشركات المنتجة للأجهزة والبرمجيات التي تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) للاتصالات اللا سلكية يتم تمويلها علنا وبشفافية باستخدام أفضل الممارسات القياسية في المشتريات والاستثمار والمقاولات.



أما شركة هواوى، فهى تستفيد من الإعانات، ومن عشرات البلايين من أموال القروض المدعومة من الدولة، والمبيعات المحمية للمشغلين داخل الصين، في الوقت الذي كانت فيه ضالعة في قضايا فساد عالمية، الثقة تعنى أن الملكية وعلاقات الشراكة والهيكل التنظيمي في الشركات المنتجة للأجهزة والبرمجيات التي تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) للاتصالات اللا سلكية تتصف بالشفافية، لكن شركة هواوي ترفض الكشف عن هيكلها المؤسسي أو شرح علاقتها بالحزب الشيوعي الصيني. "بحسب البيان".



وأضافت: الثقة تعنى أيضا أن الشركات المنتجة للأجهزة والبرمجيات التي تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) للاتصالات اللا سلكية تجسد الالتزام بالابتكار واحترام حقوق الملكية الفكرية وتاريخ السلوك الأخلاقي للشركات، غير أن شركة هواوي لديها تاريخ طويل وموثّق بشكل جيد حافل بممارسة سرقة الملكية الفكرية من الشركات الأخرى.



ووفقا للبيان تعني الثقة كذلك أن الشركات المنتجة للأجهزة والبرمجيات التي تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) للاتصالات اللا سلكية تلتزم بأفضل الممارسات في مجال أمن الشبكات لتعزيز الإمداد الحيوي والقوي للمنتجات والخدمات، غير أن العديد من التقارير التقنية توثّق ممارسات شركة هواوي السيئة في مجال البرمجيات وأمن الشبكات.



وأضافت: الثقة تعني أن الشركات المنتجة للأجهزة والبرمجيات التي تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) للاتصالات اللا سلكية لا تنتهك القوانين، غير أن شركة هواوي متورطة في عمليات التجسس نيابة عن جمهورية الصين الشعبية، حيث تقوم بسرقة الملكية الفكرية من المنافسين الغربيين، وهي متهمة بممارسات فاسدة في جميع أنحاء العالم، كيف يمكن الوثوق بهذه الشركة؟



شركة هواوي إحدى أبرز الشركات الموردة للشبكات للشركات العاملة في قطاع الاتصالات المصري، وجميع مشغلي المحمول يعتمدون على شبكاتها بالإضافة لشركات أخرى مثل أريكسون ونوكيا وزي تي إي، لكن تظل هواوي صاحب نصيب الأسد في هذا القطاع، ويكفي الإشارة إلى أنها تكفلت بتوريد معدات تتجاوز قيمتها 4 مليارات جنيه خلال الأعوام الأخيرة، وذلك في مشروع واحد لشركة واحدة، فما بالنا بباقي المشغلين في السوق المصري.



تعمل شركة هواوي في مصر منذ أكثر من 20 عاما استطاعت خلالها توفير معدات شبكات بأسعار تنافسية شديدة لم تتمكن باقي الشركات المنافسة من مجاراتها، وقد تكون الأسعار الرخيصة هي العامل الرئيسي في حسم الصفقات لصالح هواوي، لكن تظل معضلة تأمين الشبكة سؤالا لم يجب عنه أحد أو لم يتطرق إليه أحد حتى الآن في السوق المصري.



كنت أحد الصحفيين الذين رافقوا المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق في رحلة عمل إلى الصين التقى خلالها عشرات الشركات الصينية العاملة في السوق المصري وغيرها من الذين سعى إلى جذبهم إلى مصر، وهي رحلة كنت أراها ناجحة بكل المقاييس من حيث كم اللقاءات وقوة الشركات التي كان يلتقيهم الوزير، فقد كان القاضي يقوم وقتها بدور 3 وزراء، التجارة والاستثمار والاتصالات، لكن ما كان لافتا للنظر لي خلال الرحلة، هو كيف كان مدير شركة هواوي في مصر -صيني الجنسية- يتتبع الوفد المصري في كل الأماكن التي يذهب إليها، في محاولة لاسترضاء الوزير حتى لا يبحث الوزير عن غيرهم من الشركات الصينية المنافسة.



أرى أن شركة هواوي وإن كانت متفوقة في أبحاثها وابتكاراتها التي رأيتها بعيني في الصين والتي تنفق عليها مليارات الدولارات سنويا، لكني لم أر منها ما يزيل الريبة من قلبي حول الاتهامات الموجهة إليها من أمريكا وعدة دول أخرى، وآخرهم السفارة الأمريكية بالقاهرة، وهو البيان الذي لم يصدر بصدده أي تعليق من الشركة في القاهرة حتى الآن.



إن كان من حق كل شركة تعمل في السوق المصري أن تستثمر أموالها وتعود بأرباح إلى دولها، فأعتقد أن هواوي كانت ولا تزال من أكبر المستفيدين من السوق المصري، وربحت مليارات من قطاع الشبكات، ومع ذلك لم نجد لها مصنعًا أو مركزًا للأبحاث والتطوير يتم فيه استثمار ولو 1% من الأرباح التي حصولها، ولنا في شركة سامسونج أسوة حسنة بالمصنع الكبير الذي أصبح علامة فخر لمصر في صناعة الشاشات التي تصدر إلى عشرات الدول الأوروبية والعربية والإفريقية.



مصر دولة كبيرة ومن حقها الاعتماد على متنافسين مختلفين بأسعار تتناسب مع حجم السوق المصري، مع تأكيدات واضحة وضمانات كافية بحماية وتأمين الشبكة وسرية بيانات العملاء عليها، كما أنها من حقها أن تطالب الشركات التي تحصل أرباحا بالمليارات أن تعيد استثمار جزء منها فيما يعود بالنفع طويل الأجل على الدولة وشعبها.