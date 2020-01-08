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هواوي للشبكات في قفص الاتهام.. من ينقذ سمعتها؟

هواوي إحدى أبرز الشركات الموردة للشبكات إلى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات المصري، ومشغلو المحمول يعتمدون على شبكاتها بالإضافة لشركات أخرى مثل أريكسون ونوكيا وزي تي إي
تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م
هواوي
هواوي
أزمة كبيرة وقعت فيها شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بعد اتهامات الولايات المتحدة للشركة بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية، ومع نفي الشركة العالمية لهذه الاتهامات قد نفهم قوة تأثير أمريكا على دول العالم، لذا تسعى الشركة لتنظيف سمعتها من أي شوائب، ولكن في حال صدور بيان رسمي خاص من سفارة أمريكا بالقاهرة يوجه اتهامات واضحة وصريحة للشركة، دون صدور أي تعليق أو رد لتفنيد تلك الاتهامات، فهذا الأمر هو ما يثير علامات استفهام لا سيما أن الشركة لاعب رئيسي في مصر، ولها حصة سوقية كبيرة في قطاع الشبكات وهو القطاع الذي تقصده السفارة الأمريكية بالقاهرة.
منذ أيام أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بيانا لا يمكن وصفه إلا بأنه شديد اللهجة، تحذر فيه من التعامل مع شركات التكنولوجيا الصينية ومنها هواوي وزي تي إيه لما لها من خطورة على الخصوصية الفكرية، وقال البيان المنشور على الصفحة الرسمية للسفارة عبر موقع فيسبوك، إنه ينبغي أن تكون البلدان قادرة على الثقة
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Vivo للهواتف الذكية تكشف خططها للتوسع في عام 2020

تواصل شركة Vivo للهواتف الذكية جهودها للتوسع في الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط خلال العام الجديد 2020، وذلك بعد أن أعلنت عن خططها في المنطقة أواخر يوليو 2019، والتي مكنتها من دخول 14 سوقاً جديداً بالمنطقة بما في ذلك أسواق مصر، وتواصل Vivo توسيع وزيادة قنواتها البيعية وتقديم هواتف ذكية رائدة ومبتكرة لكل عملائها.وفي عام 2020، تواصل Vivo جهودها في زيادة منافذها البيعية ومراكز خدمات ما بعد البيع في مصر من خلال التعاون مع عدد من أهم شركاء قنوات التجزئة مثل سوق. كوم المدعوم من أمازون، وبي تك والعديد من الشركاء الآخرين.
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سامسونج تطلق حملة تخفيضات على التلفزيونات في يناير

أعلنت سامسونج إليكترونيكس مصر عن إطلاق عروض وتخفيضات كبيرة تصل إلى 25% وبأسعار تبدأ من2700 جنيه مصري ، على العديد من منتجاتها من شاشات التلفزيون بجميع أحجامها والتي تبدأ من 32 إلى 82 بوصة، وذلك بالتزامن مع إحتفالات المصريين بالعام الجديد، على أن تتاح هذه العروض بداية من يناير وحتى نفاذ الكمية في منافذ ومحلات سامسونج بجميع أنحاء الجمهورية. وقال المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التلفزيون في شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، أن هذه العروض تأتي ضمن اهتمام سامسونج بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها، ?ومشاركتهم في جميع الأعياد والإحتفالات.
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إيرادات هواوي ترتفع 18% في 2019 رغم أزمتها مع أمريكا

قالت شركة هواوي (Huawei)، الصينية لصناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية وتقنيات شبكات الاتصالات، إن أرباحها خلال عام 2019 سترتفع على الأرجح بنسبة 18%، ما يعادل 121,7 مليار دولار أمريكي تقريبا، يأتي ذلك في ظل الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على منتجات هواوي، وعدم تعاون الشركات الأمريكية مع العملاق الصيني في مجال الالكترونيات. وقالت هواوي إن زيادة إيراداتها بهذه النسبة هو أقل من توقعاتها السابقة، وأقل من النمو الذي حققته في 2018، بسبب إدراجها على القائمة السوداء للولايات المتحدة الأمريكية، وحظر استخدام التقنيات الأمريكية عليها.
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هواوى (2)

إيرادات هواوي ترتفع 18% في 2019 رغم أزمتها مع أمريكا

قالت شركة هواوي (Huawei)، الصينية لصناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية وتقنيات شبكات الاتصالات، إن أرباحها خلال عام 2019 سترتفع على الأرجح بنسبة 18%، ما يعادل 121,7 مليار دولار أمريكي تقريبا، يأتي ذلك في ظل الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على منتجات هواوي، وعدم تعاون الشركات الأمريكية مع العملاق الصيني في مجال الالكترونيات. وقالت هواوي إن زيادة إيراداتها بهذه النسبة هو أقل من توقعاتها السابقة، وأقل من النمو الذي حققته في 2018، بسبب إدراجها على القائمة السوداء للولايات المتحدة الأمريكية، وحظر استخدام التقنيات الأمريكية عليها.
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هواوي تطرح هاتف Nova 5T وساعة WATCH GT 2 بمصر اليوم

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن أن هاتفها Nova 5T و HUAWEI WATCH GT 2 حققا نجاحاً كبيراً في سوق الهواتف الذكية بمصر خلال فترة وجيزة جداً في حملة الحجز المُسبق ويرجع الفضل في تحقيق هذا النجاح الي ثقة ودعم مستهلكي وشركاء هواوي في مصر. حيث سيتم طرح هاتف HUAWEI Nova 5T والساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 للبيع المباشر في السوق المصري يوم 26 ديسمبر، ويجمع هاتف هواوي الجديد بين إمكانيات ومزايا الهواتف الرائدة المتمثلة في رقاقة معالج HiSilicon Kirin 980 وبين السعر التنافسي الذي تضمن به هواوي أفضل قيمة شرائية للمستهلكين.
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