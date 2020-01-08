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ماذا حققت شعبة الاستثمار العقاري خلال 4 سنوات؟

تبنت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية عددًا من الملفات المهمة التى لبّت مطالب قطاع عريض من العاملين بالقطاع العقارى خلال فترة عمل مجلس إدارتها الحالي
تحرير:أمل نبيل ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣١ م
أرشيفية
أرشيفية
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة عمدت خلال الأربع سنوات الماضية تحقيق البرنامج وخطة العمل التي تم وضعها منذ بداية انتخاب المجلس الذي يهدف إلى حل العديد من المشكلات والقضايا المتراكمة التي عانى منها القطاع، ووضع إستراتيجية تنفيذ وكذلك مسودات لقوانين تهدف إلى ضبط السوق ودفع الاستثمارات وتلبية مطالب العاملين بالقطاع والعمل كحلقة وصل فعالة بينهم وبين الدولة بمختلف مؤسساتها.
وأشار الى أن الشعبة حرصت على المواكبة مع خطة الدولة التنموية ووضع حلول مبتكرة تهدف إلى تحقيق طموح الدولة بمختلف القطاعات ومنها توفير وحدات سكنية للمواطنين وهو ما يعد حقًّا دستوريًّا أصيلا، ولذلك أطلقت الشعبة بعد أشهر بسيطة من انتخاب مجلس إدارتها مباردة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع
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البورصة تربح 10.7 مليار جنيه بمشتريات عربية وأجنبية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.07 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 13542.48 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.3 % ليصل إلى مستوى 509.7 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1335.93 نقطة.
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قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار 24 يتخطى الـ800 جنيه

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3 أسباب تدفع إلى تثبيت أسعار البنزين حتى مارس المقبل

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين والسولار والمازوت في السوق المحلية، وذلك لمدة أشهر حتى مارس المقبل. وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن. وبدأت الحكومة في تطبيق الية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
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الضرائب: منظومة الإقرارات الإلكترونية أثبتت نجاحها

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسير بخطى ثابتة ووتيرة سريعة في سبيل نجاح التطوير والميكنة، لتقديم كل التيسيرات للممولين لتحقيق الالتزام الطوعي، وتحقيق الحصيلة المستهدفة والتي تعد الهدف الرئيسي لمصلحة الضرائب لتنفيذ المشروعات التنموية والإنفاق على المرافق والخدمات والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء قطاعات والإدارات المركزية بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والذى يعد ثاني اجتماع له مع قيادات المصلحة، وكان اجتماعه الأول مع قيادات مركز كبار الممولين.
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مصطفى-مدبولي

الحكومة تصدر قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
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الحكومة توافق على صرف تعويضات للمتضررين من «خزان أسوان والسد العالي»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-05

هل تراجع إنتاج قطاع الكهرباء في 2019؟ «الوزراء» يرد

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