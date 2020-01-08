ماذا حققت شعبة الاستثمار العقاري خلال 4 سنوات؟

تبنت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية عددًا من الملفات المهمة التى لبّت مطالب قطاع عريض من العاملين بالقطاع العقارى خلال فترة عمل مجلس إدارتها الحالي

تحرير:أمل نبيل ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣١ م

أرشيفية

قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة عمدت خلال الأربع سنوات الماضية تحقيق البرنامج وخطة العمل التي تم وضعها منذ بداية انتخاب المجلس الذي يهدف إلى حل العديد من المشكلات والقضايا المتراكمة التي عانى منها القطاع، ووضع إستراتيجية تنفيذ وكذلك مسودات لقوانين تهدف إلى ضبط السوق ودفع الاستثمارات وتلبية مطالب العاملين بالقطاع والعمل كحلقة وصل فعالة بينهم وبين الدولة بمختلف مؤسساتها.

وأشار الى أن الشعبة حرصت على المواكبة مع خطة الدولة التنموية ووضع حلول مبتكرة تهدف إلى تحقيق طموح الدولة بمختلف القطاعات ومنها توفير وحدات سكنية للمواطنين وهو ما يعد حقًّا دستوريًّا أصيلا، ولذلك أطلقت الشعبة بعد أشهر بسيطة من انتخاب مجلس إدارتها مباردة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع