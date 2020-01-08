ماذا حققت شعبة الاستثمار العقاري خلال 4 سنوات؟
تبنت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية عددًا من الملفات المهمة التى لبّت مطالب قطاع عريض من العاملين بالقطاع العقارى خلال فترة عمل مجلس إدارتها الحالي
تحرير:أمل نبيل
٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣١ م
أرشيفية
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة عمدت خلال الأربع سنوات الماضية تحقيق البرنامج وخطة العمل التي تم وضعها منذ بداية انتخاب المجلس الذي يهدف إلى حل العديد من المشكلات والقضايا المتراكمة التي عانى منها القطاع، ووضع إستراتيجية تنفيذ وكذلك مسودات لقوانين تهدف إلى ضبط السوق ودفع الاستثمارات وتلبية مطالب العاملين بالقطاع والعمل كحلقة وصل فعالة بينهم وبين الدولة بمختلف مؤسساتها.
وأشار الى أن الشعبة حرصت على المواكبة مع خطة الدولة التنموية ووضع حلول مبتكرة تهدف إلى تحقيق طموح الدولة بمختلف القطاعات ومنها توفير وحدات سكنية للمواطنين وهو ما يعد حقًّا دستوريًّا أصيلا، ولذلك أطلقت الشعبة بعد أشهر بسيطة من انتخاب مجلس إدارتها مباردة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع
وأشار الى أن الشعبة حرصت على المواكبة مع خطة الدولة التنموية ووضع حلول مبتكرة تهدف إلى تحقيق طموح الدولة بمختلف القطاعات ومنها توفير وحدات سكنية للمواطنين وهو ما يعد حقًّا دستوريًّا أصيلا، ولذلك أطلقت الشعبة بعد أشهر بسيطة من انتخاب مجلس إدارتها مباردة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان لخدمة شرائح محدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين، ولاقت المبادرة استحسانا من الجميع، وحصلت على موافقة نهائية من مجلس الوزراء في 2016.
ولفت إلى أنه تم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الوزارة ومطوري القطاع الخاص في تنفيذ المبادرة وهو أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70 % إسكان حر و30 % إسكان اجتماعى، وتمنح الوزارة المطورين حق تعلية دور إضافي في الإسكان الحر في مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعي على الـ30 %ووفقًا للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليها.
وأضاف أن الشعبة تمكنت من الحصول على موافقة بإعفاء المشروعات التي تخطت نسبة الإنجاز بها الـ85 % من مقابل التأخير والذي حمل الشركات العديد من الأعباء رغم التزامها وتحقيق نسب إنجاز كبيرة بالمشروعات.
وأسهمت جهود الشعبة وفقا لبدر الدين فى صدور قرار بتثبيت الفوائد البنكية على أقساط أراضي هيئة المجتمعات العمرانية عند الـ12 % وهو المطلب الذي بذلت الشعبة جهودا واسعة لتحقيقه عقب تعويم الجنيه وارتفاع الفائدة على الإقراض.
وتابع: كما حصلت الشعبة على موافقة مبدئية على إعفاء الوحدات بالمولات والمراكز تحت الإنشاء وكذلك الوحدات خارج السمة التجارية من ضريبة القيمة المضافة، التى تم الموافقة على احتسابها على السمة التجارية وليس إجمالي القيمة الإيجارية.
وأوضح أن السنوات الأربع الماضية أسهمت فى زيادة أعداد أعضاء الشعبة بنسبة 90 % .
ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة إنه تم العمل بجد على ملفات مهمة منها اللائحة العقارية والتى يعد خروجها بصورة متوافقة أحد أهم مطالب العاملين بالقطاع العقارى منذ سنوات، واستطاعت الشعبة عبر نقاشات واجتماعات متواصلة مع مسئولى وزارة الإسكان المشاركة مع الوزارة بالخروج بلائحة متوازنة بين مطالب وطموحات القطاع الخاص والحفاظ على حقوق الدولة.
وأضاف انه رغم رفض مجلس الدولة مسودة اللائحة قامت وزارة الإسكان بإصدار قرارات وزارية بعدد من البنود الهامة باللائحة ويتم العمل بتلك القرارات لحين اقرار اللائحة بصورة نهائية بما حقق دفعة للسوق ودعّم من مساهمة الشعبة فى دفع القطاع.
بينما أضاف الدكتور أحمد شلبي عضو مجلس الإدارة بالشعبة، أن خلق كيان عقاري مسئول على تنظيم القطاع وصدور قانون منظم وآلية لتصنيف الشركات أحد المطالب المهمة التي امتدت لعقود بالقطاع وساهمت الشعبة بدور رائد في وضع قانون اتحاد المطورين والذي قام بإعداده الخبير القانوني الدولي هاني سري الدين وعقدت الشعبة مناقشات واسعة مع جميع المهتمين بالقطاع العقاري للخروج بمسودة قانون متوافقة وهو ما تم الوصول إليه فعلا وحصل القانون أيضا على ترحيب من وزارة الإسكان.
وأشار إلى أنه مؤخرًا -ومع تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي- بضرورة إصدار قانون لتنظيم القطاع العقاري وبدء أجهزة الدولة فى اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ ذلك، ظهر إلى النور مجددًا إحياء مسودة الشعبة -وهو ما قامت به وزارة الإسكان- ويتم مراجعتها حاليًّا للاعتماد عليها بصورة رئيسة.